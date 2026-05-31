Лос-Анджелес огромен и уникален — это километры пляжей и контрастные районы, удивительная природа, причудливая смесь культур, родина множества музыкантов… На этой экскурсии вы увидите колоритные уголки города — как самые известные, так и скрытые от глаз.
И конечно, узнаете много нового о том, как город живёт, развивается и почему так много людей желают здесь оказаться.
И конечно, узнаете много нового о том, как город живёт, развивается и почему так много людей желают здесь оказаться.
Описание экскурсии
По Лос-Анджелесу — с ветерком
- Начнём с небольшой велопрогулки по Venice Beach, где царит дух свободы, творчества, самовыражения и любви
- Прокатимся по побережью океана от калифорнийской Венеции до пирса, где заканчивается легендарная трасса Route 66
А дальше будем перемещаться на автомобиле
- Примерим на себя гламурную атмосферу Родео-драйв
- Наведаемся в гости к ведьме из Беверли-Хиллз
- Промчимся по разноцветным пешеходным переходам под радужными флагами
- Окунёмся в музыкальную историю на оживленной Сансет-стрип
- На Голливудском бульваре вы сможете помериться бицепсами со Шварценеггером или ножками — с Мэрилин Монро
- Мы притворимся актёрами и поднимемся по оскаровской лестнице
- Отыщем среди 2500 фото голливудских звезд вашего кумира — и сделаем креативное селфи
- Отправимся на смотровую площадку и насладимся прекрасным видом и закатом
А ещё…
- Мы сможем перекусить в колоритном и популярном среди калифорнийцев Farmers Market
- После вкусного обеда вам, пожалуй, захочется прокатиться на трамвайчике образца 1950 года
- Если захотите — поблуждаете среди 202 винтажных фонарей и пройдётесь под парящим над головой 300-тонным камнем
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Дополнительно оплачиваются аренда велосипедов и обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 420 туристов
За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли непростые стадии отношений — начиная с неприязни при первой встрече до привыкания к характерам друг друга и полного принятия.
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
Похожие экскурсии на «Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
$740 за всё до 4 чел.
Билеты
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Завтра в 10:30
2 июн в 10:30
$570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Завтра в 10:00
2 июн в 10:00
$450 за всё до 3 чел.
-20%
до 29 июня
от $656 за экскурсию