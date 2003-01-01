Метрополитен Музей 🖼 - один из крупнейших художественных музеев мира. Расположен в сердце Манхэттена, вблизи Центрального парка. В основу музея легли три частные коллекции 0 174 произведения европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена. Сегодня Метрополитен Музей гордится своей коллекцией импрессионистов и постимпрессионистов. В постоянной коллекции находится более двух миллионов произведений искусства.

Вы сможете увидеть коллекцию: античные цивилизации Греции и Египта, картины и скульптуры великих хужожников и скульпторов, а также большую коллекцию африканского, азиатского, византийского искусств и искусства Океании. Также Вы сможете полюбоваться на коллекцию музыкальных инструментов, костюмов, аксессуаров, оружия и доспехов со всего мира.

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно