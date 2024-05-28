1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
«Вы не только рассмотрите легендарную статую снаружи, но и, по желанию, подниметесь на ее пьедестал и зайдёте в музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
«И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, подскажу, как сэкономить на билетах в музеи и где вкусно перекусить»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
«Богатейшие коллекции музея «Метрополитен» позволят вам проследить всю историю развития искусства от древних цивилизаций до 21 века на примере редчайших экспонатов»
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
«Местная египетская коллекция — вторая по значимости в мире после Каирского музея»
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
«Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок автора»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только
Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников
Начало: В холле музея MoMA
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
«Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
«Mmuseumm — самый маленький музей города»
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
«— Таймз Сквер — Дом «Дакота» и «Земляничные поляны — Музейная Миля — Рокфеллеровский центр:»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Метрополитен музей был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: в MoMA
«Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: два человека — по льготной цене 5$, остальные за полную стоимость — 28$ взрослые, 20$ пенсионеры, 15$ студенты, дети до 16 лет бесплатно»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура
Начало: У музея Гуггенхайма
«Также в музее постоянно проходят интересные временные выставки, раскрывающие новейшие тенденции в искусстве»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Американское искусство в музее Уитни
С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
Начало: у музея Уитни
«Приятным бонусом будет прогулка по открытым террасам музея, откуда открываются потрясающие виды на Нью-Йорк»
15 июля в 12:00
17 июля в 12:00
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой»
Начало: у Новой галереи
«После погружения в мир прекрасного вы можете насладиться венским кофе и десертами в кафе галереи»
15 июля в 12:00
18 июля в 12:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас
Начало: У входа в музей
«В музее запрещено фотографировать»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
«Вы услышите об американском скульпторе Джордже Грее Бернарде, и узнаете, как его любовь к средневековой культуре положила начало будущей коллекции музея»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
«С небольшим уточнением: только некоторые части музейного комплекса являются оригинальными (это фрагменты из Каталонии и Франции), а здание целиком — гениальный проект архитектора 20 века Чарльза Колленса»
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard28 мая 2024Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
- ААлександра27 мая 20245 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Просто невероятная экскурсия! Была с сыном 13 лет, который был просто в восторге(хотя никакого отношения к искусству не имеет). В конце сказал, что очень жалко, что экскурсия закончилась и удивился, что так быстро пролетело время. Анастасия, спасибо большое 💗
- ВВиталий5 мая 2024Было познавательно и интересно
- ЕЕвгения4 мая 2024Были на экскурсии 2 мая 2024 года. Нам безумно понравилось. Елена рассказывала интересные факты и особенности культур, приемов живописи и тд. Очень важно когда гид в музее делает это не скучно! Рекомендую
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ДДарья2 мая 2024Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства Ольга - очень приятный собеседник.
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- TTatiana1 апреля 2024Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Музеи»
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