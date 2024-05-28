🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей «Вы не только рассмотрите легендарную статую снаружи, но и, по желанию, подниметесь на ее пьедестал и зайдёте в музей» $ 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 14 отзывов Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки «И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, подскажу, как сэкономить на билетах в музеи и где вкусно перекусить» $ 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства Начало: Музей Метрополитен «Богатейшие коллекции музея «Метрополитен» позволят вам проследить всю историю развития искусства от древних цивилизаций до 21 века на примере редчайших экспонатов» от $ 150 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Музей Метрополитен с искусствоведом Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох Начало: У входа в музей «Местная египетская коллекция — вторая по значимости в мире после Каирского музея» $ 350 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас «Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок автора» от $ 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников Начало: В холле музея MoMA от $ 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11 Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av... «Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее» Расписание: в понедельник в 09:00 $ 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района Начало: В районе TriBeCa «Mmuseumm — самый маленький музей города» $ 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле Начало: Ваш отель «— Таймз Сквер — Дом «Дакота» и «Земляничные поляны — Музейная Миля — Рокфеллеровский центр:» $ 720 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю Начало: По договоренности «Метрополитен музей был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников» Расписание: Ежедневно по договоренности $ 550 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Музей МоМА с искусствоведом Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры Начало: в MoMA «Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: два человека — по льготной цене 5$, остальные за полную стоимость — 28$ взрослые, 20$ пенсионеры, 15$ студенты, дети до 16 лет бесплатно» $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура Начало: У музея Гуггенхайма «Также в музее постоянно проходят интересные временные выставки, раскрывающие новейшие тенденции в искусстве» $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Американское искусство в музее Уитни С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции Начало: у музея Уитни «Приятным бонусом будет прогулка по открытым террасам музея, откуда открываются потрясающие виды на Нью-Йорк» от $ 170 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа По Новой галерее - с гидом-искусствоведом Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой» Начало: у Новой галереи «После погружения в мир прекрасного вы можете насладиться венским кофе и десертами в кафе галереи» $ 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас Начало: У входа в музей «В музее запрещено фотографировать» $ 300 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы «Вы услышите об американском скульпторе Джордже Грее Бернарде, и узнаете, как его любовь к средневековой культуре положила начало будущей коллекции музея» $ 250 за всё до 6 чел.