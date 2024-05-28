1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Метрополитен музей был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
«Я расскажу о формировании экспозиции, а также о роли дома Рокфеллеров в её обогащении, создании огромного комплекса с садами в его нынешнем виде и передаче музею Метрополитен — на благо просвещения людей»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard28 мая 2024Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
- ААлександра27 мая 20245 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
- ЕЕвгения4 мая 2024Были на экскурсии 2 мая 2024 года. Нам безумно понравилось. Елена рассказывала интересные факты и особенности культур, приемов живописи и тд. Очень важно когда гид в музее делает это не скучно! Рекомендую
- TTatiana1 апреля 2024Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
- РРоман30 января 2024Марина прекрасно разбирается в предмете и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает - Нью Йорк и его историю. Отдельная
- SStas25 декабря 2023Bilo klassno
- ЕЕлена13 декабря 20231-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
- ВВадим28 октября 2023Анастасия провела ознакомительную экскурсию по музею, всё было хорошо!
- ААнастасия15 октября 2023Марина великолепная гид, рассказчик. Очень интересно и содержательно рассказала нам об американском искусстве и не только об этом. Мы были
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Музей Метрополитен»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Музей Метрополитен" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 550. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музей Метрополитен», 71 ⭐ отзыв, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август