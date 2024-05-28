Музей Метрополитен в Нью-Йорке

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей Метрополитен» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Музей Метрополитен с искусствоведом
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Американское крыло музея «Метрополитен»
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Экскурсия в музей Метрополитен
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Метрополитен музей был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
«Я расскажу о формировании экспозиции, а также о роли дома Рокфеллеров в её обогащении, создании огромного комплекса с садами в его нынешнем виде и передаче музею Метрополитен — на благо просвещения людей»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    28 мая 2024
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
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    очень много и обо всем, она еще единственная кто смогла пошагово научить меня самой историю искусства. Анастасия безумно увлекательно рассказывает и знает где остановиться чтобы было не затруднительно даже ребенку. Мне кажется я до бесконечности мог бы говорить положительные вещи о своем опыте, так что просто берите. Большое спасибо, Анастасия!

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    5 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    Были на экскурсии 2 мая 2024 года. Нам безумно понравилось. Елена рассказывала интересные факты и особенности культур, приемов живописи и тд. Очень важно когда гид в музее делает это не скучно! Рекомендую
  • T
    Tatiana
    1 апреля 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
  • Р
    Роман
    30 января 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Марина прекрасно разбирается в предмете и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает - Нью Йорк и его историю. Отдельная
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    благодарность за гибкость и оперативность реакции по поводу логистики тура. С удовольствием посещу другие ее туры в следующий приезд в Нью Йорк

  • S
    Stas
    25 декабря 2023
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    Bilo klassno
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    1-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
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    и от музея, и, конечно же, от нашего гида. Анастасия - это превосходный специалист своего дела, грамотный, тонко чувствующий своего экскурсанта. За несколько дней до нашей встречи Анастасия прислала нам аудио о создании этого музея, что было немаловажно и познавательно. Вначале встречи она спросила как бы мы хотели построить нашу экскурсию, что посмотреть и чему уделить больше внимания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, даже не представляю, что бы мы вынесли, если бы посетили музей самостоятельно. И самое интересное нас ждало в конце: несмотря на то, что время экскурсии подходило к концу, Анастасия предложила нам не упустить случай и посетить временную выставку работ Манет и Дега, привезённую из Парижа. При этом Анастасия комментировала работы художников в интерактивной форме, вовлекая нас, показывая нам различия в их манере письма. Было очень здорово! На прощание мы получили сувениры из музея, это было очень трогательно. Наша благодарность Анастасии за такую экскурсию безгранична! Рекомендуем всем!!!

  • В
    Вадим
    28 октября 2023
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    Анастасия провела ознакомительную экскурсию по музею, всё было хорошо!
  • А
    Анастасия
    15 октября 2023
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Марина великолепная гид, рассказчик. Очень интересно и содержательно рассказала нам об американском искусстве и не только об этом. Мы были
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    на экскурсии с 4 летним сыном, и это не помешало Марине гибко подойти к делу. Всем советую обратиться к Марине как к очень искусному почитателю и человеку с богатым интересом к своему делу! Спасибо, Марина, за творческий подход и мастерство гида!

    Марина великолепная гид, рассказчик. Очень интересно и содержательно рассказала нам об американском искусстве и не только

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Музей Метрополитен»

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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Музей Метрополитен" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 550. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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