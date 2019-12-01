24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Если вам не по душе заурядные музейные экскурсии с сотнями дат и непонятных терминов — добро пожаловать на авторскую прогулку по музею Метрополитен! Вы познакомитесь с коллекциями одного из ведущих музеев Нью-Йорка, научитесь «читать» работы прославленных художников и находить ключи к пониманию любых стилей и направлений мирового искусства.

А некоторые секреты музея Метрополитен позволят лучше узнать историю Нью-Йорка.
От $90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен

Что вас ожидает

Мировое искусство от Древнего Египта до Пикассо
Богатейшие коллекции музея Метрополитен позволят вам проследить всю историю развития искусства от древних цивилизаций до 21 века на примере редчайших экспонатов. Вы перенесетесь на побережье Нила и побываете в настоящем храме Древнего Египта, узнаете, как голландский художник Ян Вермеер повлиял на высокую моду и знаменитого Ив Сен-Лорана, насладитесь изящными полотнами импрессионистов и даже увидите портрет кисти Репина. В результате вы убедитесь, что для каждой эпохи характерно свое мировосприятие, и художники всегда изображали окружающую действительность в духе времени.

О шедеврах живописи — просто и увлекательно
На экскурсии мы доступным языком поговорим о ключевых представителях мирового искусства, соединим в общую цепочку особенности живописи разных эпох и понаблюдаем за её развитием. Вы поймете, как искусство пришло к современным тенденциям, и откроете новые детали и смыслы в хорошо знакомых произведениях. При этом история музея Метрополитен неотделима от истории Нью-Йорка и хранит некоторые секреты города, которые вы, конечно, раскроете на экскурсии.

А для маленьких участников у меня заготовлены квесты и загадки, благодаря которым музей станет для детей увлекательной площадкой для новых открытий.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подойдет всем, кто интересуется искусством, а также любознательным путешественникам, которые хотят расширить кругозор и открыть новые грани Нью-Йорка.

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты в музей Метрополитен
  • Если у вас есть пожелания и предпочтения — обязательно расскажите мне, и мы составим индивидуальную программу
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот мир для других. По первому образованию я инженер-экономист, по второму — искусствовед, поэтому могу рассказать об искусстве и художественно, и логично. Мои экскурсии больше похожи на прогулку и интересную беседу с друзьями. Приглашаю вас присоединиться и отлично провести время!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 декабря 2019
Спасибо Анастасии за интересную экскурсию по музею Метрополитен. Экскурсию ведёт профессионал-искусствовед, что выгодно отличает ее от других. Три часа пролетели незаметно. Маршрут составлен оптимально, учитывая сжатые временные рамки для такого огромного музея. Подача информации очень интересна и содержательна. Вся экскурсия имеет внутреннюю логику, позволяет увидеть самое главное в обширной экспозиции музея через прошлое к настоящему. Советуем всем посетить музей с Анастасией.
27 ноября 2019
Анастасия симпатичная и эрудированная девушка, очень хорошо знает все закоулки огромного музея.
Маршрут был составлен очень грамотно, но Мет такой большой, что в 3 часа никак было не уложить всю историю европейской живописи.
В итоге незаметно проходили 5 часов, сама бы я столько не успела за это время. Это и понравилось больше всего: то, что тебя провели такими тропами, которые ты сам бы долго искал и всё равно бы не успел.
Невольно получается слегка поверхностно, но если хочешь именно обзор коллекции или какой-то темы - то такой вариант очень хорош.
Если же хочется подолгу стоять перед произведением, понять своё отношение к конкретному художнику или стилю - то лучше выбрать направление и погружаться самому, но не за один день, конечно.
Ещё немаловажно и приятно, что Анастасия ответственна, организована и старается сделать экскурсию удобной по времени и не утомительной: вовремя посидеть в кафе, на скамеечке перед картиной и т.д.
Спасибо огромное!
16 ноября 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод может подстроить ее под ваши нужды. Анастасия отличный гид.
14 ноября 2019
Прекрасный гид-Анастасия, внимательная, доброжелательная, эрудированная. Помогла за несколько часов получить представление о музее....очень грамотно составив маршрут . С удовольствием посетили бы и другие музеи. Всем рекомендуем!
24 октября 2019
Настя молодец...тактична, эрудирована, доброжелательна и обаятельна. Спасибо. Лена ,Лёва
17 октября 2019
Анастасия - прекрасный гид, хорошо разбирающийся в искусстве вообще и в системе экспонатов данной выставки. Экскурсия и подача материала выстроена очень логично и системно, она рассказывает красочно, с фактами, деталями биографий, раскрывая перед нами все полотно развития и истории мирового искусства. Приятна как человек, внимательна и мягка. Мы точно соберёмся на выставку в какой нибудь музей Нью Йорка ещё раз с Анастасией.
15 октября 2019
Добрый день. Мы были в Нью-Йорке всего пару дней и очень хотелось получить максимум впечатлений и посетить основные достопримечательности. Из музеев выбрали Метрополитен и чтобы максимально эффективно провести время в музее решили воспользоваться частной экскурсией на русском языке.
Остались очень довольны и хотим поблагодарить нашего гида - Анастасию. Был выбран оптимальный маршрут - мы двигались от древних времен к современным произведениям, подмечая интересные особенности и живо обсуждая подходы к искусству в той или иной культуре в разные эпохи. Таким образом, наша экскурсия не была монотонным изложением книжных истин, а была живым диалогом, состоящим из обмена мнениями, ответов на массу вопросов, шуток и замечательных открытий.
Однозначно отмечу, что самостоятельно мы ни за что не смогли бы столько всего посмотреть (тем более содержательно погрузиться в увиденное). Многое осталось бы за кадром, не понятым или не замеченным.
Анастасия берегла наши силы (по музею в итоге мы прошли около 10 км) и при каждой возможности предлагала нам присесть, передохнуть, пока она продолжала погружать нас в мир искусства, рассказывая истории произведений, на которые мы смотрели, обращая внимание на особенности техники автора или объясняя эволюцию жанров и сюжетов.
После проведенных 5 часов экскурсии, могу с уверенностью сказать, что эта экскурсия будет интересна и совсем новичкам (людям не часто посещающим музеи), так и знатокам, искушенным искусствоведам. Рекомендую и благодарю Анастасию. С уважением, Екатерина.
Ирина
8 октября 2019
Анастасия, наша благодарность безгранична! Были с подругой в Нью-Йорке по делам, личного времени было мало. Купили билеты в Метрополитен и потерялись, в прямом и в переносном смысле. Масштаб музея огромен. Мы бродили по залам, как ротозеи, в итоге приняли решение взять экскурсию, прочли отзывы на сайте и забронировали время. Это было в 13.00, с Настей встретились в холле музея, заранее в сообщении нас предупредила, что билеты покупать не нужно. Дальше было волшебство, 6 часов вместо оплаченных 3 мы летали по залам, про время забыли вообще. Настя человек деликатный , образованный, любящий и ценящий искусство, а главное она умеет делиться своими знаниями, настолько легко и непринужденно, что мы не чувствовали себя дилетантами вообще)) Не дожидаясь неловких вопросов, (мы обладали весьма поверхностными знаниями) по глазам понимала ,что не в теме и сразу легко разжевывала весь материал, без занудства, не кичась, в интересных историях и интерпретациях. Так мы приобщились к прекрасному и в следующие поездки обязательно, вернемся к Анастасии, ведь в Нью-Йорке столько прекрасных музеев! Да еще, дополнительной платы за 3 часа, Настя не взяла, назвала фиксированную цену, это было приятно, но Настя ваша экскурсия действительно уникальна, не стесняйтесь повышать цену! Деньги это энергия, вы много в нас вкладываете! До встречи, мы уже вас порекомендовали нашим друзьям!
28 сентября 2019
Анастасия хорошо знает музей и прекрасно разбирается в искусстве, ее экскурсия была полезной, качественной и содержательной.
Однако полагаю, что еще один или два человека в группе экскурсантов вполне допустимы.
27 сентября 2019
Для того,чтобы ознакомиться с музеем Метрополитен эта экскурсия подходит всем.Нам очень понравилось.Интересно и не утомительно
Ещё 14 отзывов

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