24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мировое искусство от Древнего Египта до Пикассо

Богатейшие коллекции музея Метрополитен позволят вам проследить всю историю развития искусства от древних цивилизаций до 21 века на примере редчайших экспонатов. Вы перенесетесь на побережье Нила и побываете в настоящем храме Древнего Египта, узнаете, как голландский художник Ян Вермеер повлиял на высокую моду и знаменитого Ив Сен-Лорана, насладитесь изящными полотнами импрессионистов и даже увидите портрет кисти Репина. В результате вы убедитесь, что для каждой эпохи характерно свое мировосприятие, и художники всегда изображали окружающую действительность в духе времени.

О шедеврах живописи — просто и увлекательно

На экскурсии мы доступным языком поговорим о ключевых представителях мирового искусства, соединим в общую цепочку особенности живописи разных эпох и понаблюдаем за её развитием. Вы поймете, как искусство пришло к современным тенденциям, и откроете новые детали и смыслы в хорошо знакомых произведениях. При этом история музея Метрополитен неотделима от истории Нью-Йорка и хранит некоторые секреты города, которые вы, конечно, раскроете на экскурсии.

А для маленьких участников у меня заготовлены квесты и загадки, благодаря которым музей станет для детей увлекательной площадкой для новых открытий.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подойдет всем, кто интересуется искусством, а также любознательным путешественникам, которые хотят расширить кругозор и открыть новые грани Нью-Йорка.