Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Мы совершим настоящее путешествие по эпохам: вы попадёте в Древний Египет и Античность, Средневековье и Возрождение, мир романтизма и импрессионизма. Я научу вас различать художественные стили и техники письма.
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Что вас ожидает
Древний Египет
Местная египетская коллекция — вторая по значимости в мире после Каирского музея. Опираясь на неё, я расскажу о семейной жизни фараонов, интригах и трагедиях в дворцовых залах. Покажу древние фрески, фаюмские портреты, золото фараонов и детали настоящего египетского храма. Поделюсь историями о европейской экспансии в Египет и загробном мире. Раскрою, как в Древнем Египте строили дворцы и кто становился последней женой фараона.
Древняя Греция
Из Египта мы перенесёмся в Древнюю Грецию. Поговорим о кикладских истуканах, Минотавре и гибели Крито-Микенской цивилизации. Вы расшифруете особенности прекрасной греческой скульптуры, раскроете детали Троянской битвы и научитесь различать архитектурные ордеры. Узнаете о греческой демократии, аристократии, философии и театре. И всё это будет искусно замешано на сказочно-эротической мифологии древних греков.
Древний Рим
Из Древней Греции через падение Трои мы попадём в Древний Рим. Обсудим его великие взлеты и страшные потрясения. Вы услышите, что римская демократия подарила искусству и как она пала перед греческой культурой. Посмотрите в глаза Калигуле и узнаете о большой любви императора Адриана. А также познакомитесь с уникальными вещами из коллекции Демидова — я расскажу, как они связаны с Древним Римом.
От Средневековья до Итальянского Возрождения
Вы погрузитесь в Тёмные века Средневековья. Раскроете, почему Византия — это миф, сколько времени на самом деле существовала Римская империя, как в искусстве произошел возврат к человеку и как возник Ренессанс. Оцените работы Джотто, полюбуетесь шедеврами Боттичелли и вспомните времена Савонаролы во Флоренции.
Европейский Ренессанс, романтизм и импрессионизм
Вы познакомитесь с гениями Северного Возрождения: от Дюрера и Кранаха до Гольбейна и Босха. Посмотрите на первый в мире двойной портрет и узнаете, как картина спасла жизнь правителя Саксонии. Изучите технику письма Рембрандта и увидите 5 шедевров Вермеера, оцените новаторство Эль Греко и работы Рубенса. Услышите, как развивалось искусство Англии и как изображал испанский двор Веласкес. А затем через 3D-росписи Тьеполо окунетесь в Наполеоновские войны 19 века. В завершение полюбуетесь шедеврами романтизма и импрессионизма.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно по льготной цене — 5$ при группе до 6 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.