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Музей Метрополитен с искусствоведом

Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Метрополитен занимает достойное место среди ведущих музеев мира.

Мы совершим путешествие по эпохам: Древний Египет и Античность, Средневековье и Возрождение, романтизм и импрессионизм.

Я научу вас различать художественные стили и техники письма, поделюсь историями, которые стоят за шедеврами. И помогу увидеть больше, чем просто музейные экспонаты.
5
19 отзывов
Музей Метрополитен с искусствоведом
Музей Метрополитен с искусствоведом
Музей Метрополитен с искусствоведом

Описание экскурсии

Древний Египет

  • Я расскажу о семейной жизни фараонов, интригах и трагедиях в дворцовых залах.
  • Покажу древние фрески, фаюмские портреты, золото фараонов и детали настоящего египетского храма.
  • Поделюсь историями о европейской экспансии в Египет и загробном мире.
  • Раскрою, как в Древнем Египте строили дворцы и кто становился последней женой фараона.

Древняя Греция

  • Поговорим о кикладских истуканах, Минотавре и гибели Крито-Микенской цивилизации.
  • Вы расшифруете особенности прекрасной греческой скульптуры, раскроете детали Троянской битвы и научитесь различать архитектурные ордеры.
  • Узнаете о греческой демократии, аристократии, философии и театре.
  • И всё это будет искусно замешано на сказочно-эротической мифологии древних греков.

Древний Рим

  • Обсудим его великие взлеты и страшные потрясения.
  • Вы услышите, что римская демократия подарила искусству и как она пала перед греческой культурой.
  • Посмотрите в глаза Калигуле и узнаете о большой любви императора Адриана.
  • А также познакомитесь с уникальными вещами из коллекции Демидова — я расскажу, как они связаны с Древним Римом.

От Средневековья до Итальянского Возрождения

  • Вы погрузитесь в Тёмные века Средневековья.
  • Раскроете, почему Византия — это миф, сколько времени на самом деле существовала Римская империя.
  • Поймёте, как в искусстве произошёл возврат к человеку и как возник Ренессанс.
  • Оцените работы Джотто, полюбуетесь шедеврами Боттичелли и вспомните времена Савонаролы во Флоренции.

Европейский Ренессанс, романтизм и импрессионизм

  • Вы познакомитесь с гениями Северного Возрождения: от Дюрера и Кранаха до Гольбейна и Босха.
  • Посмотрите на первый в мире двойной портрет и узнаете, как картина спасла жизнь правителя Саксонии.
  • Изучите технику письма Рембрандта и увидите 5 шедевров Вермеера, оцените новаторство Эль Греко и работы Рубенса.
  • Услышите, как развивалось искусство Англии и как изображал испанский двор Веласкес.
  • Через 3D-росписи Тьеполо окунётесь в Наполеоновские войны 19 века.
  • В завершение — полюбуетесь шедеврами романтизма и импрессионизма.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — $30, пенсионеры — $22, студенты — $17, дети до 12 бесплатно.
  • Входные билеты покупаются в день экскурсии на месте. Пожалуйста, не покупайте билеты онлайн.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стойки информации в фойе музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Екатерина
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Елена - харизматичный экскурсовод, скучно точно не будет!
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Елена - харизматичный экскурсовод, скучно точно не будет!
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Наталья
столько нового узнали благодаря нашему чудесному гиду Едене! спасибо большое! планируем повторить)
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К
Очень насыщенная экскурсия, познавательная и увлекательная! Елена, спасибо
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М
Волшебная Елена, с подачей материала настолько отличающейся от основного количества экскурсоводов, что даже ребенок не заметил нескольких часов, проведенных вместе! что же говорить про взрослых! на одном дыхании. буду рада вернуться и продолжить наши встречи вновь. спасибо
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Станислава
Великолепная экскурсия с Еленой: глубочайшее, профессиональное знание материала, увлекательная подача, комфортный и гибкий формат. Были втроем: 2 взрослых и подросток 12 лет. Совершенно точно, что пойдем еще, и не раз; рекомендуем всем, кто хочет расширить или углубить свое понимание искусства.
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Елена
Традиционный хорошо подготовленный гид. Была внимательна и профессиональна. Спасибо!
Традиционный хорошо подготовленный гид. Была внимательна и профессиональна. Спасибо!
Традиционный хорошо подготовленный гид. Была внимательна и профессиональна. Спасибо!
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