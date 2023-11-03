Метрополитен занимает достойное место среди ведущих музеев мира. Я была во многих из них и могу с уверенностью сказать, что он самый системный и понятный. Мы совершим настоящее путешествие по эпохам: вы попадёте в Древний Египет и Античность, Средневековье и Возрождение, мир романтизма и импрессионизма. Я научу вас различать художественные стили и техники письма.

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Описание

Что вас ожидает

Древний Египет

Местная египетская коллекция — вторая по значимости в мире после Каирского музея. Опираясь на неё, я расскажу о семейной жизни фараонов, интригах и трагедиях в дворцовых залах. Покажу древние фрески, фаюмские портреты, золото фараонов и детали настоящего египетского храма. Поделюсь историями о европейской экспансии в Египет и загробном мире. Раскрою, как в Древнем Египте строили дворцы и кто становился последней женой фараона.

Древняя Греция

Из Египта мы перенесёмся в Древнюю Грецию. Поговорим о кикладских истуканах, Минотавре и гибели Крито-Микенской цивилизации. Вы расшифруете особенности прекрасной греческой скульптуры, раскроете детали Троянской битвы и научитесь различать архитектурные ордеры. Узнаете о греческой демократии, аристократии, философии и театре. И всё это будет искусно замешано на сказочно-эротической мифологии древних греков.

Древний Рим

Из Древней Греции через падение Трои мы попадём в Древний Рим. Обсудим его великие взлеты и страшные потрясения. Вы услышите, что римская демократия подарила искусству и как она пала перед греческой культурой. Посмотрите в глаза Калигуле и узнаете о большой любви императора Адриана. А также познакомитесь с уникальными вещами из коллекции Демидова — я расскажу, как они связаны с Древним Римом.

От Средневековья до Итальянского Возрождения

Вы погрузитесь в Тёмные века Средневековья. Раскроете, почему Византия — это миф, сколько времени на самом деле существовала Римская империя, как в искусстве произошел возврат к человеку и как возник Ренессанс. Оцените работы Джотто, полюбуетесь шедеврами Боттичелли и вспомните времена Савонаролы во Флоренции.

Европейский Ренессанс, романтизм и импрессионизм

Вы познакомитесь с гениями Северного Возрождения: от Дюрера и Кранаха до Гольбейна и Босха. Посмотрите на первый в мире двойной портрет и узнаете, как картина спасла жизнь правителя Саксонии. Изучите технику письма Рембрандта и увидите 5 шедевров Вермеера, оцените новаторство Эль Греко и работы Рубенса. Услышите, как развивалось искусство Англии и как изображал испанский двор Веласкес. А затем через 3D-росписи Тьеполо окунетесь в Наполеоновские войны 19 века. В завершение полюбуетесь шедеврами романтизма и импрессионизма.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно по льготной цене — 5$ при группе до 6 человек.