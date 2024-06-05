🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 96 отзывов Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов $ 380 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 22 отзыва По Центральному парку на велорикше Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка $ 129 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей $ 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов А вы хотели бы жить на Манхэттене? Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций Начало: Downtown $ 321 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 14 отзывов Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки $ 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства Начало: Музей Метрополитен от $ 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост $ 250 за всё до 4 чел.

🚢 На пароме Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co... $ 295 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Музей Метрополитен с искусствоведом Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох Начало: У входа в музей $ 350 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности $ 350 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас от $ 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников Начало: В холле музея MoMA от $ 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Популярное предложение Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида $ 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций $ 260 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города Начало: У Вашего отеля $ 395 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки $ 350 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города Начало: Clark street metro station $ 530 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Знакомьтесь, Манхэттен Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка Начало: У Вашего отеля $ 425 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 2 отзыва Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом Начало: Возле Madison Square Garden $ 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 5 отзывов Нетуристический Нью-Йорк Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город $ 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района Начало: В районе TriBeCa $ 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки $ 321 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле Начало: Ваш отель $ 720 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии Начало: South Ferry metro station $ 230 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью Начало: у Триумфальной арки от $ 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Ночной Нью-Йорк: Индивидуальная экскурсия по сияющему мегаполису Ночной Нью-Йорк ждёт вас! Прогулка по сияющим улицам города подарит незабываемые впечатления и яркие фотографии Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 500 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA $ 10 за человека

Индивидуальная 2 часа Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура Начало: У музея Гуггенхайма $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 14 часов Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка Начало: Ваш отель в Нью-Йорке Расписание: По договоренности $ 1 500 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа По Новой галерее - с гидом-искусствоведом Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой» Начало: у Новой галереи $ 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Американское искусство в музее Уитни С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции Начало: у музея Уитни от $ 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности $ 550 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом $ 500 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка Начало: Ваш отель в Нью-Йорке Расписание: По договоренности $ 1 200 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас Начало: У входа в музей $ 300 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 14 часов Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас Начало: Ваш отель в Нью-Йорке Расписание: По договоренности $ 1 500 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории Начало: у входа в музей Клойстерс от $ 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах Начало: На пересечении Либерти и South End Avenue $ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Обзорная экскурсия по кварталам Бруклина: от Бруклинского моста до Брайтон Бич Погрузитесь в атмосферу одного из самых уникальных районов Нью-Йорка, исследуя Бруклин вместе с профессиональным гидом Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 600 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке $ 350 за всё до 3 чел.

🚉 На поезде Индивидуальная 3 часа Железнодорожное путешествие по Нью-Йорку: от Grand Central до Penn Station Погрузитесь в уникальное путешествие по железнодорожному миру Нью-Йорка, открывая его историю и современность Начало: На Grand Central Terminal $ 350 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена $ 350 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ваш отель в Нью-Йорке Расписание: По договоренности $ 950 за всё до 5 чел.