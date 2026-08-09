3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Американское крыло музея Метрополитен

Раскрыть историю Нью-Йорка и Америки через искусство и услышать любопытные рассказы о художниках
Метрополитен — самый большой музей Америки, который переполнен шедеврами мирового значения.

Я предлагаю вам сконцентрироваться на экспозиции американского искусства: проследить его развитие, познакомиться со значимыми личностями и школами. И через призму живописи, скульптуры и дизайна взглянуть на историю города и страны.
5
27 отзывов
Американское крыло музея Метрополитен
Американское крыло музея Метрополитен
Американское крыло музея Метрополитен

Описание экскурсии

Нью-Йорк и искусство

  • Мы пройдём путь от колониальной Америки до середины бурного двадцатого века
  • Рассмотрим работы американских художников, в том числе и диораму, для которой отведён отдельный зал
  • Вы посетите галереи, посвящённые разным направлениям, школам и периодам американского искусства
  • А я расскажу о его становлении и о том, какое влияние оказала деятельность европейцев

А ещё — приправлю рассказ любопытными сюжетами о судьбах скульпторов и архитекторов. Любовь, трагедии, убийство — и, конечно, повседневная кипящая жизнь Нью-Йорка.

Фокус на детали

  • Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок
  • Я покажу скандально известные скульптуру и картину, а также оригиналы самых копируемых изображений

Удивительные лампы и витражи Тиффани, интерьеры и мебель великих дизайнеров и архитекторов, фасады зданий и многое другое — экспонаты удивят вас не один раз.

Организационные детали

Билеты в музей приобретаются отдельно (до $25 за человека). Я с радостью помогу вам их приобрести — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид, и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный
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мегаполис с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Очень понравилась экскурсия по Манхэттену и местам, связанным с 9/11, с Мариной! Она не только показала нам множество интересных и невероятных мест, но и рассказала много исторических фактов — легко,
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живо и увлекательно, без перегруза сложными датами и бесконечными фамилиями.

Мы узнали и открыли для себя очень много нового, хотя, казалось бы, о Нью-Йорке уже столько всего слышали и читали.

Марина — очень приятная, интересная и увлечённая своим делом женщина. Видно, что она сама любит этот город и постоянно узнаёт о нём что-то новое. Особенно тронула её личная история, связанная с событиями 2001 года и терракотой — после таких рассказов совсем иначе воспринимаешь историю этого места.

Экскурсия получилась очень насыщенной, но при этом совершенно не утомительной. Время пролетело незаметно.

От всей души рекомендую познавательные прогулки по Нью-Йорку именно с Мариной! ❤️

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О
Марина, профессионал своего дела!!! Приятная, культурная, вежливая, поставленная речь!! нам с детьми очень понравилась, дети забыли за свои телефоны, на столько Марина заинтересовала своим рассказам про Америку.

В конце экскурсии дети
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попросили меня, что бы Марина нам еще какую нибудь провела экскурсию по Нью-Йорку. Я считаю это показатель работы Марины. Я с удовольствием еще одну экскурсию купила у Марины. Спасибо,Марина за ваш труд!! Очень приятно было с Вами познакомиться.

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Ю
Очень интересная и содержательная экскурсия, Марина замечательный гид. Спасибо
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Н
Рекомендую Марину всем, кому интересна история Америки, искусство и культура. Марина — невероятно эрудированный и увлечённый гид: она знает множество интересных фактов и рассказывает захватывающие истории об исторических личностях. Материал
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подаёт живо, ярко, с настоящим огнём в глазах.

Отдельно хочу отметить, насколько потрясающе она адаптировалась к тому, что мы были с дочкой 1,5 года. Марина очень чутко чувствовала ребёнка и легко подстраивалась под её темп. Она мгновенно ориентировалась и могла рассказать об экспонатах, которых не было в первоначальной программе, если это было удобнее в рамках нашей прогулки с малышом.

Прекрасный гид и замечательный человек — искренне рекомендую!

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Elena
Марина очень приятная и «легкая» кроме того что она невероятно образованная и сведущая в своей теме. Не просто показала и рассказала, но увлекла и заинтриговала так, что мы потом всю неделю исследовали тему и нашли ещё пару музеев и выставок чтобы узнать больше об американской истории и искусстве.
Очень рекомендуем. Идём с ней во второй и третий раз исследовать Big Apple
Марина очень приятная и «легкая» кроме того что она невероятно образованная и сведущая в своей теме.
Марина очень приятная и «легкая» кроме того что она невероятно образованная и сведущая в своей теме.
Марина очень приятная и «легкая» кроме того что она невероятно образованная и сведущая в своей теме.
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Анастасия
Марина великолепная гид, рассказчик. Очень интересно и содержательно рассказала нам об американском искусстве и не только об этом. Мы были на экскурсии с 4 летним сыном, и это не помешало
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Марине гибко подойти к делу. Всем советую обратиться к Марине как к очень искусному почитателю и человеку с богатым интересом к своему делу! Спасибо, Марина, за творческий подход и мастерство гида!

Марина великолепная гид, рассказчик. Очень интересно и содержательно рассказала нам об американском искусстве и не только
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