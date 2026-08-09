3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Метрополитен — самый большой музей Америки, который переполнен шедеврами мирового значения. Я предлагаю вам сконцентрироваться на экспозиции американского искусства: проследить его развитие, познакомиться со значимыми личностями и школами. И через призму живописи, скульптуры и дизайна взглянуть на историю города и страны.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нью-Йорк и искусство

Мы пройдём путь от колониальной Америки до середины бурного двадцатого века

Рассмотрим работы американских художников, в том числе и диораму, для которой отведён отдельный зал

Вы посетите галереи, посвящённые разным направлениям, школам и периодам американского искусства

А я расскажу о его становлении и о том, какое влияние оказала деятельность европейцев

А ещё — приправлю рассказ любопытными сюжетами о судьбах скульпторов и архитекторов. Любовь, трагедии, убийство — и, конечно, повседневная кипящая жизнь Нью-Йорка.

Фокус на детали

Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок

Я покажу скандально известные скульптуру и картину, а также оригиналы самых копируемых изображений

Удивительные лампы и витражи Тиффани, интерьеры и мебель великих дизайнеров и архитекторов, фасады зданий и многое другое — экспонаты удивят вас не один раз.

Организационные детали

Билеты в музей приобретаются отдельно (до $25 за человека). Я с радостью помогу вам их приобрести — подробности в переписке