3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть историю Нью-Йорка и Америки через искусство и услышать любопытные рассказы о художниках

Марина
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Марина – ваш гид
Метрополитен — самый большой музей Америки, который переполнен шедеврами мирового значения.

Я предлагаю вам сконцентрироваться на невероятно интересной экспозиции американского искусства: проследить его развитие, познакомиться со значимыми личностями и школами.

И через призму живописи, скульптуры и дизайна взглянуть на историю города.
От $80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»

Что вас ожидает

Нью-Йорк & искусство
Мы пройдём путь от колониальной Америки до середины бурного двадцатого века. Увидим работы американских художников, начиная с потрясающей диорамы, для которой в Метрополитен отведен отдельный зал. Вы посетите галереи, посвящённые разным направлениям, школам и периодам американского искусства. Я расскажу о его становлении и о том, какое влияние на него оказала деятельность европейцев. А еще приправлю рассказ любопытными сюжетами о судьбах скульпторов и архитекторов: любовь, трагедии, убийство — и, конечно, повседневная, вечно кипящая жизнь Нью-Йорка.

Фокус на детали
Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок автора. Я покажу скандально известные скульптуру и картину, а также оригиналы самых копируемых изображений. Удивительные лампы и витражи Тиффани, интерьеры и мебель великих дизайнеров и архитекторов, фасады зданий и многое другое — экспонаты этой выставки удивят вас не один раз.

Организационные детали

Билеты в музей приобретаются отдельно (до 25$ за человека). Я с радостью помогу вам их приобрести — пишите в личные сообщения.

Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»
Американское крыло музея «Метрополитен»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни — 25 лет — и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид города Нью Йорка и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный город с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия с Мариной «Американское крыло музея Метрополитен», очень нам понравилась. Два с половиной часа пролетели незаметно, и хотя информации было много, Марине удалось донести её лёгким, понятным, запоминающимся языком.
13 января 2020
Замечательная экскурсия. Марина отличный экскурсовод и подготовила очень интересный маршрут по музею с глубоким погружением в историю Нью Йорка и Америки. Спасибо огромное! Рекомендую всем.
6 января 2020
Марина очень приятный человек и хороший гид. Советуем обращаться ) Провели хорошо время и не пожалели.

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