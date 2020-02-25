3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нью-Йорк & искусство

Мы пройдём путь от колониальной Америки до середины бурного двадцатого века. Увидим работы американских художников, начиная с потрясающей диорамы, для которой в Метрополитен отведен отдельный зал. Вы посетите галереи, посвящённые разным направлениям, школам и периодам американского искусства. Я расскажу о его становлении и о том, какое влияние на него оказала деятельность европейцев. А еще приправлю рассказ любопытными сюжетами о судьбах скульпторов и архитекторов: любовь, трагедии, убийство — и, конечно, повседневная, вечно кипящая жизнь Нью-Йорка.

Фокус на детали

Вы увидите самую большую картину музея и попробуете отыскать в ней пять исторических ошибок автора. Я покажу скандально известные скульптуру и картину, а также оригиналы самых копируемых изображений. Удивительные лампы и витражи Тиффани, интерьеры и мебель великих дизайнеров и архитекторов, фасады зданий и многое другое — экспонаты этой выставки удивят вас не один раз.