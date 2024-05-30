Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы История любви, рожденная в самом сердце города. Приготовьтесь запечатлеть свою любовь на сверкающих улицах Нью-Йорка.



Когда вы идете под завораживающими огнями Таймс-сквер, среди толпы будете только вы и ваш любимый человек. Пока камеры фиксируют этот волшебный момент, мы снимаем вашу любовь на каждом шагу.



Ваша история любви в этом захватывающем городе, среди небоскребов, станет не просто воспоминанием, а фильмом, который запомнится навсегда. 5 5 отзывов

BallyTravel Ваш гид в Нью-Йорке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком Когда 7/24 20% Скидка на заказ 110 выгода $22 $88 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии Нью-Йорк… Город мечты, надежд и любви. В каждом углу спрятана история. А как насчет того, чтобы написать здесь свою собственную историю любви и увековечить эти захватывающие моменты? Ваша любовь будет такой же незабываемой, как этот город, с видеосъемкой в самых романтических местах Нью-Йорка. От тихих уголков Центрального парка до волшебных моментов на Бруклинском мосту — мы запишем каждый ваш момент.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центральный парк

Гранд Централ терминал

Тайм Сквер

Бруклинский мост Что включено Услуга гида, фотосъёмка Что не входит в цену Дополнительная оплата только на транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Место встречи возле вашего отеля Завершение: Бруклинский мост Когда и сколько длится? Когда: 7/24 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.