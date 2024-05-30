Мои заказы

История любви, рожденная в самом сердце города. Приготовьтесь запечатлеть свою любовь на сверкающих улицах Нью-Йорка.

Когда вы идете под завораживающими огнями Таймс-сквер, среди толпы будете только вы и ваш любимый человек. Пока камеры фиксируют этот волшебный момент, мы снимаем вашу любовь на каждом шагу.

Ваша история любви в этом захватывающем городе, среди небоскребов, станет не просто воспоминанием, а фильмом, который запомнится навсегда.
5
5 отзывов
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Нью-Йорк… Город мечты, надежд и любви. В каждом углу спрятана история. А как насчет того, чтобы написать здесь свою собственную историю любви и увековечить эти захватывающие моменты? Ваша любовь будет такой же незабываемой, как этот город, с видеосъемкой в самых романтических местах Нью-Йорка. От тихих уголков Центрального парка до волшебных моментов на Бруклинском мосту — мы запишем каждый ваш момент.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный парк
  • Гранд Централ терминал
  • Тайм Сквер
  • Бруклинский мост
Что включено
  • Услуга гида, фотосъёмка
Что не входит в цену
  • Дополнительная оплата только на транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Завершение: Бруклинский мост
Когда и сколько длится?
Когда: 7/24
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

М
Марина
30 мая 2024
С
Сергей
15 мая 2024
Фото прогулка по Стамбулу нам очень понравилась. Большое спасибо Ате, нашему фотографу, он показал нам много интересных мест и локаций с прекрасными видами. Через сутки мы получили прекрасные фото, мы
читать дальше

даже не ожидали, что получится так интересно. Кроме того Ата прекрасный, добродушный молодой человек, который нам много рассказал и подсказал, куда поить, что где попробовать и хороший собеседник. Все очень понравилось.

А
Асылжан
24 апр 2024
1000 из 1000. Честно скажу он не только профессиональный фотограф и гид, а так же и хороший, общительный человек. Мы провели время как и друзья. С ним было все легко,
читать дальше

буд-то и раньше мы дружили. Я в позировании ноль, и у меня не было раньше нормальных фотографии. А тут профессионал сделал свое дело. Сами зацените. Всем рекомендую и если еще приеду, опять выберу именно его.

А
Алёна
4 июл 2023
Полный восторг от съемки и взаимодействия! 🔥 Ата-супер приветливый, дружелюбный и профессиональный фотограф. Заранее связались, обсудили детали съемки, изменили маршрут под мою потребность (захватили еще крышу, тк мне хотелось и
читать дальше

фотографий по городу, и уже ставших традиционными фото с чайками). Фото прогулка прошла в непринужденной обстановке, Ата давал советы, как правильно позировать, ловил интересные кадры и локации. В завершении помог с вопросами по путешествию и подарил памятный сувенир❤️

А
Арина
25 авг 2022
А
Арина
25 авг 2022

Входит в следующие категории Нью-Йорка

