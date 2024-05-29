1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:30
3 июля в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- ЮЮлия5 января 2024Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
- ЕЕкатерина23 октября 2023Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё
- ННаталья22 декабря 2022Прекрасный гид Андрей!
- ЮЮлия24 июля 2022Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июле 2024
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