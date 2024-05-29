Экскурсии от вашего отеля в Нью-Йорке

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:30
3 июля в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Манхэттен
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Поездка в Бостон
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Филадельфия + Атлантик-Сити
Индивидуальная
9 часов
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
Поездка в Вашингтон из Нью-Йорка
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
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    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью ЙоркеПосле экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке
  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный гид Андрей!
    Прекрасный гид Андрей!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
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    с городом, и более опытным туристам. Андрей не только показал нам самые красивые и популярные места, но и рассказал об особенностях жизни города, о его исторических и современных сторонах. Однозначно рекомендую! Нескучная динамичная прогулка с человеком, для которого Нью-Йорк стал родным городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «От вашего отеля»

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  2. Знакомьтесь, Манхэттен
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  4. Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Национальный мемориал 11 сентября
  6. Таймс-сквер
  7. Центральный парк
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июле 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 395 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 8 ⭐ отзывов, цены от $395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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