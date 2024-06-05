Нетуристический Нью-Йорк

Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
По статистике, до нетуристического Нью-Йорка доходят только 16% путешественников.

Однако локации, которые мы посетим, на слуху — и они раскроют вам историю развития и характер Большого яблока. Вы ощутите атмосферу свободы и стиля.

Пройдёте по следам писателей, художников, активистов и киногероев, погуляете по необычным паркам и сделаете вау-фото.
5
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Нетуристический Нью-Йорк
Нетуристический Нью-Йорк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Какой Нью-Йорк вы увидите на нашей прогулке

Город из кино и из жизни, город джаз-баров, стильных бутиков и всемирно известных ресторанов. Проходя по улицам современного Нью-Йорка вы познакомитесь с историей становления этого невероятного города; перенесётесь в те времена, когда сегодняшние модные лофты были производственными предприятиями и местом обитания художников и писателей.

Маршрут

  • Мы начнём с оригинального здания Vessel неподалёку от реки Гудзон и углубимся в районы Сохо и Гринвич Виллидж.
  • Очутимся в центре современной джазовой культуры и в окружении таунхаусов миллионеров. Обсудим историю Meatpacking district, ставшего самым фешенебельным районом Большого яблока.
  • Прогуляемся по парку Хай-Лайн — чуду урбанистики, созданному над землёй на месте рельсов железной дороги.
  • Побываем на искусственно созданном, но прекрасном острове Little Island. А напротив него вы увидите легендарную арку и пирс 64, к которому должен был причалить «Титаник».
  • Сфотографируемся у дома Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» и разберёмся, снимались ли в Нью-Йорке «Друзья».
  • Не пропустим двор, где О. Генри написал проникновенную новеллу «Последний лист», место, где жил Бродский, и рестораны, где бывали Карнеги и Хемингуэй.

Это основные пункты программы, но будет ещё много любопытных уголков Нью-Йорка!

Организационные детали

Из дополнительных расходов только обед в кафе по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
2
1
Татьяна
5 июня 2024
Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться
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и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

С
30 апр 2024
Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день!
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Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩
P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂

В общем, всем к Алёне!

С дружеским приветом, Семён и Прасковья

Andrew
26 мар 2024
Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
Arkadiy
22 мар 2024
Мы провели с Аленой два дня. Так получилось, что в первый день мы не успели провести полную экскурсию и Алена предложила нам в следующий день продолжить экскурсию. Мы согласились и
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получили большое удовольствие. Маршрут Алены очень интересный. Она познакомила нас с нетрадиционным Нью Йорком. Мы побывали в местах, где нет небоскребов, а есть дух Бродского, О’Генри, Звягинцева. Всех секретов не будем рассказывать, а предлагаем записаться к Алене на экскурсию.

М
17 мар 2024
Я была в НЙ впервые и путешествовала по работе, поэтому не было времени планировать маршрут. Для меня прогулка с Аленой была приятной и полезной: Алена рассказала про НЙ и жизнь в городе, провела по интересному маршруту и рассказала о других местах, которые можно посетить. Спасибо!

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