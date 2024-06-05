По статистике, до нетуристического Нью-Йорка доходят только 16% путешественников. Однако локации, которые мы посетим, на слуху — и они раскроют вам историю развития и характер Большого яблока. Вы ощутите атмосферу свободы и стиля. Пройдёте по следам писателей, художников, активистов и киногероев, погуляете по необычным паркам и сделаете вау-фото.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Какой Нью-Йорк вы увидите на нашей прогулке

Город из кино и из жизни, город джаз-баров, стильных бутиков и всемирно известных ресторанов. Проходя по улицам современного Нью-Йорка вы познакомитесь с историей становления этого невероятного города; перенесётесь в те времена, когда сегодняшние модные лофты были производственными предприятиями и местом обитания художников и писателей.

Маршрут

Мы начнём с оригинального здания Vessel неподалёку от реки Гудзон и углубимся в районы Сохо и Гринвич Виллидж.

Очутимся в центре современной джазовой культуры и в окружении таунхаусов миллионеров. Обсудим историю Meatpacking district, ставшего самым фешенебельным районом Большого яблока.

Прогуляемся по парку Хай-Лайн — чуду урбанистики, созданному над землёй на месте рельсов железной дороги.

Побываем на искусственно созданном, но прекрасном острове Little Island. А напротив него вы увидите легендарную арку и пирс 64, к которому должен был причалить «Титаник».

Сфотографируемся у дома Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» и разберёмся, снимались ли в Нью-Йорке «Друзья».

Не пропустим двор, где О. Генри написал проникновенную новеллу «Последний лист», место, где жил Бродский, и рестораны, где бывали Карнеги и Хемингуэй.

Это основные пункты программы, но будет ещё много любопытных уголков Нью-Йорка!

Организационные детали

Из дополнительных расходов только обед в кафе по желанию.