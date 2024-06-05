По статистике, до нетуристического Нью-Йорка доходят только 16% путешественников.
Однако локации, которые мы посетим, на слуху — и они раскроют вам историю развития и характер Большого яблока. Вы ощутите атмосферу свободы и стиля.
Пройдёте по следам писателей, художников, активистов и киногероев, погуляете по необычным паркам и сделаете вау-фото.
Однако локации, которые мы посетим, на слуху — и они раскроют вам историю развития и характер Большого яблока. Вы ощутите атмосферу свободы и стиля.
Пройдёте по следам писателей, художников, активистов и киногероев, погуляете по необычным паркам и сделаете вау-фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Какой Нью-Йорк вы увидите на нашей прогулке
Город из кино и из жизни, город джаз-баров, стильных бутиков и всемирно известных ресторанов. Проходя по улицам современного Нью-Йорка вы познакомитесь с историей становления этого невероятного города; перенесётесь в те времена, когда сегодняшние модные лофты были производственными предприятиями и местом обитания художников и писателей.
Маршрут
- Мы начнём с оригинального здания Vessel неподалёку от реки Гудзон и углубимся в районы Сохо и Гринвич Виллидж.
- Очутимся в центре современной джазовой культуры и в окружении таунхаусов миллионеров. Обсудим историю Meatpacking district, ставшего самым фешенебельным районом Большого яблока.
- Прогуляемся по парку Хай-Лайн — чуду урбанистики, созданному над землёй на месте рельсов железной дороги.
- Побываем на искусственно созданном, но прекрасном острове Little Island. А напротив него вы увидите легендарную арку и пирс 64, к которому должен был причалить «Титаник».
- Сфотографируемся у дома Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» и разберёмся, снимались ли в Нью-Йорке «Друзья».
- Не пропустим двор, где О. Генри написал проникновенную новеллу «Последний лист», место, где жил Бродский, и рестораны, где бывали Карнеги и Хемингуэй.
Это основные пункты программы, но будет ещё много любопытных уголков Нью-Йорка!
Организационные детали
Из дополнительных расходов только обед в кафе по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 65 туристов
Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
5 июня 2024
Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться
С
Семен
30 апр 2024
Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день!
Andrew
26 мар 2024
Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
Arkadiy
22 мар 2024
Мы провели с Аленой два дня. Так получилось, что в первый день мы не успели провести полную экскурсию и Алена предложила нам в следующий день продолжить экскурсию. Мы согласились и
М
Мария
17 мар 2024
Я была в НЙ впервые и путешествовала по работе, поэтому не было времени планировать маршрут. Для меня прогулка с Аленой была приятной и полезной: Алена рассказала про НЙ и жизнь в городе, провела по интересному маршруту и рассказала о других местах, которые можно посетить. Спасибо!
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