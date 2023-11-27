Кристина — ваш гид в Нью-Йорке

Кристина, 30 лет. В 18 лет переехала жить в Америку из России. Путешествия — моя самая большая страсть. Я была в 16+ странах. Люблю знакомиться с новыми людьми, изучать культуру разных стран, прогулки на природе и живописные места, всегда ищу новые приключения. Увлекаюсь танцами, искусством, бьюти- и фэшн-индустрией, верховой ездой. Приехав в Нью-Йорк 11 лет назад, я влюбилась в роскошную атмосферу и бешеную энергетику этого города. Буду рада поделиться моим видением этого города и устроить незабываемую фотопрогулку. Стану твоей лучшей подружкой на эти 3 часа, а может, и дольше:)

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