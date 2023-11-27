Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»

Индивидуальная фото-прогулка в Нью-Йорке

Дружеская встреча в элитном районе, где жили героини сериала

Я Кристина, твоя подружка из Нью-Йорка! На нашей встрече тебя ждут весёлые истории, которые приключились со мной в Нью-Йорке, факты и сплетни о городе.

Мы прогуляемся по местам, где гуляли Серена и Блэр: побываем в кофейне, где они заказывали напитки, и музее, где они восхищались искусством. Ты заберёшь с собой море эмоций, а ещё — стильные фотографии, которые взорвут твои соцсети.
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Фотопрогулка в местах Серены и Блэр из «Сплетницы»
Ближайшие даты:
27
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29
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у самой модной кофейни района — Ralph’s Lauren Coffee, где пили кофе сериальные подружки. Прогуляемся по элитному Верхнему Ист-Сайду, куда в 1876 году начали массово перебираться представители богатейших семей.
  • Пройдём по Мэдисон-авеню с люксовыми магазинами — Chanel, Max Mara, Cartier и другими. Здесь мы не встретим толпу туристов, зато рассмотрим местных жителей — в простой, но элегантной и дорогой одежде, гуляющих со своими собаками или спешащих по своим делам.
  • По пути заглянем в известную кондитерскую LaDuree, подкрепимся круассаном или макарунами по желанию и отправимся в музей на выбор — The Metropolitan Museum of Art, Solomon Guggenheim или Neue Galerie — вдохновляться прекрасным.

А завершим нашу прогулку-фотосессию в живописном Центральном парке.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в The Metropolitan Museum of Art — $30, кофе и перекус — по желанию
  • Я делаю фотографии на iPhone 12 Pro и пересылаю их сразу же после встречи
  • Я всегда готова немного скорректировать маршрут по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Верхнем Ист-Сайде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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