Дружеская встреча в элитном районе, где жили героини сериала
Я Кристина, твоя подружка из Нью-Йорка! На нашей встрече тебя ждут весёлые истории, которые приключились со мной в Нью-Йорке, факты и сплетни о городе.
Мы прогуляемся по местам, где гуляли Серена и Блэр: побываем в кофейне, где они заказывали напитки, и музее, где они восхищались искусством. Ты заберёшь с собой море эмоций, а ещё — стильные фотографии, которые взорвут твои соцсети.
Мы прогуляемся по местам, где гуляли Серена и Блэр: побываем в кофейне, где они заказывали напитки, и музее, где они восхищались искусством. Ты заберёшь с собой море эмоций, а ещё — стильные фотографии, которые взорвут твои соцсети.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у самой модной кофейни района — Ralph’s Lauren Coffee, где пили кофе сериальные подружки. Прогуляемся по элитному Верхнему Ист-Сайду, куда в 1876 году начали массово перебираться представители богатейших семей.
- Пройдём по Мэдисон-авеню с люксовыми магазинами — Chanel, Max Mara, Cartier и другими. Здесь мы не встретим толпу туристов, зато рассмотрим местных жителей — в простой, но элегантной и дорогой одежде, гуляющих со своими собаками или спешащих по своим делам.
- По пути заглянем в известную кондитерскую LaDuree, подкрепимся круассаном или макарунами по желанию и отправимся в музей на выбор — The Metropolitan Museum of Art, Solomon Guggenheim или Neue Galerie — вдохновляться прекрасным.
А завершим нашу прогулку-фотосессию в живописном Центральном парке.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в The Metropolitan Museum of Art — $30, кофе и перекус — по желанию
- Я делаю фотографии на iPhone 12 Pro и пересылаю их сразу же после встречи
- Я всегда готова немного скорректировать маршрут по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Верхнем Ист-Сайде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Нью-Йорке
Кристина, 30 лет. В 18 лет переехала жить в Америку из России. Путешествия — моя самая большая страсть. Я была в 16+ странах. Люблю знакомиться с новыми людьми, изучать культуру разных стран, прогулки на природе и живописные места, всегда ищу новые приключения. Увлекаюсь танцами, искусством, бьюти- и фэшн-индустрией, верховой ездой. Приехав в Нью-Йорк 11 лет назад, я влюбилась в роскошную атмосферу и бешеную энергетику этого города. Буду рада поделиться моим видением этого города и устроить незабываемую фотопрогулку. Стану твоей лучшей подружкой на эти 3 часа, а может, и дольше:)
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