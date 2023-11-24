Побывать в самом сердце города и познакомиться со знаменитым районом в комфортном для себя темпе
Манхэттен — исторического ядро Нью-Йорка, а ещё символ успеха, богатства и благополучия.
Какие истории скрываются за фасадами небоскрёбов и старинных зданий? С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по культовым местам города и познакомитесь с ним поближе.
В нашей программе: Аллея мод, Empire State Building, Центральный вокзал, штаб-квартира ООН и многое другое.
Какие истории скрываются за фасадами небоскрёбов и старинных зданий? С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по культовым местам города и познакомитесь с ним поближе.
В нашей программе: Аллея мод, Empire State Building, Центральный вокзал, штаб-квартира ООН и многое другое.
Ближайшие даты:
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$10
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнётся аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада. Таков парадоксальный Нью-Йорк, но вы легко научитесь в нём ориентироваться!
- Пройдя по Седьмой авеню, или Авеню мод, где работают дизайнеры с мировым именем, вы выйдите к главному небоскрёбу Америки — Empire State Building. Здесь вас ждут истории, так же захватывающие дух, как и само здание.
- Выйдя на знаменитое Пятое авеню, вы вернётесь в прошлое, рассматривая изысканную архитектуру Нью-Йоркской публичной библиотеки, одной из крупнейших в мире. Помимо прочего, здесь хранится история всемирно известных американских писателей.
- Вы также оцените монументальный Центральный вокзал, где откроете любопытные подробности. Например, узнаете, что чаще всего теряют пассажиры Нью-Йорка и где отведать вкусные морепродукты.
- По дороге к штаб-квартире ООН вас ждут истории взлётов и падений, интриг и предательства, чудачеств и расточительства богатейших семей Америки.
- Осмотрев величественное здание, вы направитесь к финальной точке маршрута—небольшой, но полной истории церкви св. Агнессы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Madison Square Garden
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 4928 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка
Похожие туры из Нью-Йорка
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
$325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
$250 за всё до 4 чел.