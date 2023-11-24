Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?

Аудиоэкскурсия в Нью-Йорке

Побывать в самом сердце города и познакомиться со знаменитым районом в комфортном для себя темпе

Манхэттен — исторического ядро Нью-Йорка, а ещё символ успеха, богатства и благополучия.

Какие истории скрываются за фасадами небоскрёбов и старинных зданий? С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по культовым местам города и познакомитесь с ним поближе.

В нашей программе: Аллея мод, Empire State Building, Центральный вокзал, штаб-квартира ООН и многое другое.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
Ещё
даты

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$10
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнётся аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада. Таков парадоксальный Нью-Йорк, но вы легко научитесь в нём ориентироваться!
  • Пройдя по Седьмой авеню, или Авеню мод, где работают дизайнеры с мировым именем, вы выйдите к главному небоскрёбу Америки — Empire State Building. Здесь вас ждут истории, так же захватывающие дух, как и само здание.
  • Выйдя на знаменитое Пятое авеню, вы вернётесь в прошлое, рассматривая изысканную архитектуру Нью-Йоркской публичной библиотеки, одной из крупнейших в мире. Помимо прочего, здесь хранится история всемирно известных американских писателей.
  • Вы также оцените монументальный Центральный вокзал, где откроете любопытные подробности. Например, узнаете, что чаще всего теряют пассажиры Нью-Йорка и где отведать вкусные морепродукты.
  • По дороге к штаб-квартире ООН вас ждут истории взлётов и падений, интриг и предательства, чудачеств и расточительства богатейших семей Америки.
  • Осмотрев величественное здание, вы направитесь к финальной точке маршрута—небольшой, но полной истории церкви св. Агнессы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Madison Square Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеМанхеттенПопулярные местаЭмпайр Стейт БилдингЦентральный вокзалНью-Йоркская публичная библиотекаШтаб-квартира ООНАудиогиды

Похожие туры из Нью-Йорка

Нестандартный тур по Нью-Йорку
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
$300 за всё до 5 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
$325 за всё до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
$250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нью-Йорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ