12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. А вы хотели бы жить на Манхэттене?

Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций

Артём
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Артём – ваш гид
Всё, что вы видели об этом районе в детстве по телевизору, восстанет во весь рост и увлечёт в свой безумный яркий мир с небоскрёбами, утыкающимися прямо в небо, мигающими рекламными щитами, красными пожарными лестницами и не останавливающейся ни на миг жизнью! Я покажу вам самое-самое в сердце Нью-Йорка — я влюблю вас в настоящий Манхэттен.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?

Что вас ожидает

I bet — it’s in your bucket list
Готов поспорить, все места нашего маршрута уже есть в вашем списке желаний — после прогулки вы с приятным чувством удовлетворения поставите напротив них галочку. Итак, что вы увидите?

  • Memorial 9/11 — композиция пронизывает до самых недр души. Зияющие пустоты, где раньше стояли башни-близнецы, оформили под огромные бассейны, окружённые деревьями.
  • Broadway, самую длинную улицу Нью-Йорка, самую широкую, самую популярную. Место сосредоточения десятков театров, центр притяжения любителей тусовок. Побывать в Нью-Йорке и не заглянуть на Broadway? Преступление, для которого, правда, ещё нет статьи 😅
  • Soho — стильный, модный, молодёжный. Некогда был производственным районом, сейчас здесь многие здания носят статус архитектурных памятников. Контрастный квартал посреди города, на который стоит потратить время.
  • Дом Carrie Bradshaw — кто не слышал о сериале «Секс в большом городе»? Чур, я не ваш гид, если среди вас такие имеются. Шутка!
  • Time square — район с рекламными щитами в несколько этажей, от которых рябит в глазах, уходящими в небо высотками, спешащими по делам местными и туристами с открытыми ртами — вся суть Нью-Йорка сконцентрирована на этой улице.
  • The Plasa Hotel, самый узнаваемый отель, который стоит в самом сердце города и принимает самых богатых гостей в свои самые роскошные номера.

Avenue of the Americas, West Village, High Line park, Madison Avenue и ещё много других безумно ярких мест я непременно вам покажу и сделаю для вас атмосферные снимки, ведь другими здесь они просто не могут получиться.

Что, где, куда, как выгоднее
Вы узнаете обо всех интересных местах, встречающихся на нашем пути. Я поделюсь реальными наблюдениями о том, как живут ньюйоркцы: как проводят время и что для них в жизни важно. Дам советы, как бесплатно насладиться видом на Статую Свободы, какой проездной лучше покупать, как пользоваться такси, какие дневные акции есть в этом городе в барах. А поскольку время прогулки ограничено, я расскажу вам, куда ещё стоит сходить погулять, покажу на карте точки и подскажу, как выгоднее до этих мест добраться. Я не историк, я просто человек, который до беспамятства влюблён в этот город! Поэтому мои рассказы и рекомендации будут самыми правдивыми и от всего сердца.

Организационные детали

Дополнительных расходов во время экскурсии не предвидится.

А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
А вы хотели бы жить на Манхэттене?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
А тут немного обо мне: я родился в Самаре, потом переехал с Москву, а потом я решил переехать в самый лучший город на земле. Моим новым домом стал New York. У нас с ним роман... Я профессиональный сомелье, люблю вино и все, что с ним связано. Люблю много говорить, смеяться и получать удовольствие от прогулок!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Артём прекрасный гид, хорошо составлен маршрут, может рассказать много всего интересного из своего опыта и опыта друзей. Однозначно стоит сходить!
10 февраля 2020
Мы были в нью - Йорке первый раз и уже начали складывать неверный вывод об этом городе, экскурсия с Артемом была назначена лишь через пару дней. Он большой молодец! Читая отзывы и выбирая гида, многие писали , что истории мы не услышим, хоть экскурсия и отличная для знакомства с городом. Артём знает много интересных исторических фактов, показал город с другой стороны, нежели мы бы посмотрели сами. Продумал точно необычный маршрут, везде хотелось идти дальше и смотреть ещё . Дал много полезных советов по городу, очень приятный, тактичный молодой человек. Увидели даже больше, чем было изначально указано. Рекомендуем услуги Артема в качестве гида!
3 февраля 2020
Скорее это экскурсия -впечатление, не сказать, что мы вышли из неё переполненные какими то историческими или культурными знаниями, но настроение и «вкус» города удалось поймать и почувствовать. Для первого знакомства с городом хороший вариант.
2 февраля 2020
Отличная прогулка по Манхэттану. Артем прекрасный рассказчик, посетили интересные места, узнали много нового. Большое спасибо.
11 января 2020
Артем любит Нью-Йорк, проводит экскурсию увлеченно. Экскурсия в достаточно быстром темпе, кто не любит долго и быстро ходить пешком - устанет. Экскурсия не про даты/цифры/исторические факты, кому важна история - не будет удовлетворен. Артем дает инфо о современной жизни: лайфхаки, места, покупки, жизнь города. Общение непринужденное, время пролетело очень быстро.
Мы остались довольны и готовы рекомендовать данную экскурсию! Артему желаем успехов во всех начинаниях!
8 января 2020
Для лёгкой и ознакомительной эксурсии пешком, то что нужно! Константин
7 января 2020
Отличная прогулка за отличную цену!!! Рекомендую всем)
4 января 2020
Полное совпадение ожиданий от экскурсии и реальности. Для первого знакомства с городом достаточно насыщенная программа. Ходить приходится много, надо рассчитывать свои силы. Но было очень интересно. Спсибо большое Артёму!
Валерий
2 декабря 2019
Великолепная экскурсия. Увидели очень много интересного - места съемок фильмов, колоритные районы, узнали много интересного о жизни местных жителей, увидели массу культовых мест. Самое главное - 4 часа экскурсии, на мой взгляд, это в самый раз для такого большого и насыщенного города. Несмотря на погоду (был противный дождик), мы отходили весь маршрут. Артем, спасибо большое - с тобой было интересно.
20 ноября 2019
Интересный, знающий и приятный человек! Мы остались очень довольны.
Артём, спасибо ещё раз.
Ещё 2 отзыва

Артём проводит ещё 1 экскурсию

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