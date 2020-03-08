12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

I bet — it’s in your bucket list
Готов поспорить, все места нашего маршрута уже есть в вашем списке желаний — после прогулки вы с приятным чувством удовлетворения поставите напротив них галочку. Итак, что вы увидите?
Avenue of the Americas, West Village, High Line park, Madison Avenue и ещё много других безумно ярких мест я непременно вам покажу и сделаю для вас атмосферные снимки, ведь другими здесь они просто не могут получиться.
Что, где, куда, как выгоднее
Вы узнаете обо всех интересных местах, встречающихся на нашем пути. Я поделюсь реальными наблюдениями о том, как живут ньюйоркцы: как проводят время и что для них в жизни важно. Дам советы, как бесплатно насладиться видом на Статую Свободы, какой проездной лучше покупать, как пользоваться такси, какие дневные акции есть в этом городе в барах. А поскольку время прогулки ограничено, я расскажу вам, куда ещё стоит сходить погулять, покажу на карте точки и подскажу, как выгоднее до этих мест добраться. Я не историк, я просто человек, который до беспамятства влюблён в этот город! Поэтому мои рассказы и рекомендации будут самыми правдивыми и от всего сердца.
Дополнительных расходов во время экскурсии не предвидится.