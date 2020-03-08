12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

I bet — it’s in your bucket list

Готов поспорить, все места нашего маршрута уже есть в вашем списке желаний — после прогулки вы с приятным чувством удовлетворения поставите напротив них галочку. Итак, что вы увидите?

Memorial 9/11 — композиция пронизывает до самых недр души. Зияющие пустоты, где раньше стояли башни-близнецы, оформили под огромные бассейны, окружённые деревьями.

Broadway, самую длинную улицу Нью-Йорка, самую широкую, самую популярную. Место сосредоточения десятков театров, центр притяжения любителей тусовок. Побывать в Нью-Йорке и не заглянуть на Broadway? Преступление, для которого, правда, ещё нет статьи 😅

Soho — стильный, модный, молодёжный. Некогда был производственным районом, сейчас здесь многие здания носят статус архитектурных памятников. Контрастный квартал посреди города, на который стоит потратить время.

Дом Carrie Bradshaw — кто не слышал о сериале «Секс в большом городе»? Чур, я не ваш гид, если среди вас такие имеются. Шутка!

Time square — район с рекламными щитами в несколько этажей, от которых рябит в глазах, уходящими в небо высотками, спешащими по делам местными и туристами с открытыми ртами — вся суть Нью-Йорка сконцентрирована на этой улице.

The Plasa Hotel, самый узнаваемый отель, который стоит в самом сердце города и принимает самых богатых гостей в свои самые роскошные номера.

Avenue of the Americas, West Village, High Line park, Madison Avenue и ещё много других безумно ярких мест я непременно вам покажу и сделаю для вас атмосферные снимки, ведь другими здесь они просто не могут получиться.

Что, где, куда, как выгоднее

Вы узнаете обо всех интересных местах, встречающихся на нашем пути. Я поделюсь реальными наблюдениями о том, как живут ньюйоркцы: как проводят время и что для них в жизни важно. Дам советы, как бесплатно насладиться видом на Статую Свободы, какой проездной лучше покупать, как пользоваться такси, какие дневные акции есть в этом городе в барах. А поскольку время прогулки ограничено, я расскажу вам, куда ещё стоит сходить погулять, покажу на карте точки и подскажу, как выгоднее до этих мест добраться. Я не историк, я просто человек, который до беспамятства влюблён в этот город! Поэтому мои рассказы и рекомендации будут самыми правдивыми и от всего сердца.