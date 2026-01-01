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Бруклинский мост – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «Бруклинский мост» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1811. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
На машине
7 дней
3 отзыва
Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
5 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$1811 за человека
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
На машине
13 дней
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
27 авг в 10:00
25 сен в 10:00
$8800 за человека
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
На машине
8 дней
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$2975 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бруклинский мост»

Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад;
  2. Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана;
  3. Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье.
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Белый дом;
  2. Ниагарский водопад;
  3. Центральный парк;
  4. Уолл-стрит;
  5. Бруклинский мост;
  6. Таймс-сквер;
  7. Манхеттен;
  8. Статуя свободы;
  9. Капитолий;
  10. Эмпайр Стейт Билдинг.
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в июле 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Бруклинский мост" можно забронировать 3 тура от 1811 до 8800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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