Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
5 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$1811 за человека
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
27 авг в 10:00
25 сен в 10:00
$8800 за человека
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$2975 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бруклинский мост»
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