В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
1 авг в 08:00
5 сен в 08:00
$4890 за человека
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
27 авг в 10:00
25 сен в 10:00
$8800 за человека
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
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Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$2975 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Центральный парк»
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