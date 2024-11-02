7 дней
Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
2 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
$2 065 за человека
8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
25 окт в 10:00
29 ноя в 10:00
$1 815 за человека
8 дней
Зимние каникулы на атлантическом побережье США и новогодняя сказка в Нью-Йорке
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить 2025 год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день
27 дек в 10:00
$2 550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Таймс-сквер»
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