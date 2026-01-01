Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана

Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Американская мечта наяву! Это путешествие соединит энергию мегаполисов и атмосферу Атлантики, покажет страну от Манхэттена до Ки-Уэста.

Вы пройдётесь по Таймс-сквер и Пятой авеню, увидите Статую Свободы и Бруклинский мост, ощутите
дух Вашингтона у Белого дома и Капитолия. В Филадельфии погрузитесь в историю первых поселенцев и аллеи «Садов Дюпона». В Майами ждут кварталы Арт-деко, набережные Саут-Бич и морская прогулка по Бискайскому заливу. Поездка на Ки-Уэст подарит кадры океана с трассы Оверсиз Хайвей, визит в дом Э. Хемингуэя и закат на самой южной точке США. Финальные дни пройдут у моря, неспешно и расслабленно.

Описание тура

Организационные детали

Возможна организация тура в индивидуальном формате. Детали вы можете обсудить с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Нью-Йорк и первое знакомство с городом

Во второй половине дня группа прибывает в аэропорт Нью-Йорка. В зоне прилёта участников встречают с шампанским и фруктами — приятный штрих, задающий тон всему путешествию.

По дороге в отель организован короткий обзорный заезд, во время которого откроются первые панорамы Манхэттена. Высотные силуэты небоскрёбов, движение улиц, вывески и световые огни мгновенно создают ощущение мегаполиса, который живёт в своём ритме. После размещения в отеле — свободное время для отдыха и адаптации.

2 день

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

9:00 — завтрак в отеле. Сегодня запланировано знакомство с самыми узнаваемыми символами города. 8-часовая обзорная экскурсия пройдёт по Центральному парку, Пятой авеню и Музейной миле, через Таймс-сквер и Рокфеллеровский центр, мимо комплекса ООН, Эмпайр-стейт-билдинга и знаменитого небоскрёба «Утюг». Маршрут завершится прогулкой по парку «Хайлайн», который протянулся над улицами Манхэттена.

После экскурсии — свободное время. Вечером желающие смогут посетить одно из популярных бродвейских шоу (за дополнительную плату). Позже будет организован трансфер в отель.

3 день

Манхэттен и Бруклинский мост

9:00 — завтрак в отеле. Продолжаем знакомство с Нью-Йорком. В этот день программа включает знаковые места Манхэттена и Бруклина. Предусмотрен визит на Уолл-стрит и в Батарейный парк, откуда открывается вид на Статую Свободы. Затем — прогулка по Бруклинскому мосту, осмотр колоритных районов Чайнатаун, Маленькой Италии и Сохо, а также посещение Брайтон-Бич, известного как «Русский Нью-Йорк».

Подъём на одну из смотровых площадок города — Top of the Rock или Эмпайр-стейт-билдинг — подарит панораму мегаполиса с высоты. Завершением дня станет морская прогулка на пароме Staten Island Ferry с видом на гавань и Статую Свободы.

После возвращения — свободное время и трансфер в отель.

4 день

Филадельфия и «Сады Дюпона»

8:00 — завтрак, освобождение номеров. Переезд в Филадельфию займёт около 2,5 часов. Этот город хранит память о рождении американской государственности. Экскурсия проходит мимо Федерального парка Независимости, места высадки Уильяма Пенна, Ирландского мемориала, дома Бетси Росс и могилы Бенджамина Франклина. Участники увидят Зал Независимости, Ратушу, бульвар Франклина, Музей изящных искусств и знаменитую статую Рокки.

После знакомства с городом запланировано посещение ботанического сада Лонгвуд, больше известного как «Сады Дюпона» — одного из самых живописных парков США.

Затем группа отправится в Вашингтон. Дорога займёт около 2,5 часов. Размещение в отеле и свободный вечер.

5 день

Вашингтон - столица и символ Америки

8:00 — завтрак, освобождение номеров. День посвящён столице США. В программе — осмотр Капитолия, Белого дома, Арлингтонского национального кладбища, мемориалов Вашингтона, Линкольна, Джефферсона и Рузвельта, а также зданий федеральных министерств и музеев Смитсоновского института. Экскурсия пройдёт по Национальному моллу и завершится прогулкой по историческому району Джорджтаун.

После программы — трансфер в аэропорт и перелёт в Майами. Во второй половине дня — встреча с шампанским и фруктами, затем — короткая экскурсия по городу и размещение в отеле у пляжа.

6 день

Солнце, океан, Майами

9:00 — завтрак в отеле. Сегодня у вас будет возможность увидеть Майами во всём многообразии. Экскурсия охватывает район Южный пляж и архитектурный ансамбль Арт-деко, изысканный Санни-Айлз — «Американскую Ривьеру» — и искусственный остров Фишера. Далее маршрут пройдёт через центр Майами, район Brickell, кубинскую Маленькую Гавану, квартал уличного искусства Винвуд и модный Дизайн дистрикт.

Завершением дня станет 90-минутная прогулка на катере «Island Queen» по Бискайскому заливу с видами на частные острова и резиденции знаменитостей. После экскурсии — трансфер в отель и свободное время.

7 день

Отдых на побережье Атлантики

Полный день отдыха на пляже. Возможность провести день у океана, прогуляться по набережной и насладиться атмосферой Майами-Бич.

8 день

Ки-Уэст

8:00 — завтрак в отеле. Путешествие на Ки-Уэст проходит по знаменитой трассе Оверсиз Хайвей, проложенной над водами Атлантики. По пути запланированы остановки: дегустация кубинского кофе и визит на остров Исламорада, где можно покормить огромных рыб тарпонов и сфотографироваться с местными пеликанами.

На Ки-Уэсте посетим дом-музей Эрнеста Хемингуэя и «Маленький Белый дом» президента Трумэна, пройдём по улице Дюваль и сделаем фото у самой южной точки США и «нулевой мили» дороги №1. Ки-Уэст славится потрясающими закатами, которые можно наблюдать с набережной Маллори.

Вечером — возвращение в Майами.

9 день

Вилла Вискайя

9:00 — завтрак в отеле. В этот день запланирована экскурсия в виллу Вискайя — дворец и парк в стиле итальянского Ренессанса на берегу океана. Здание построено в 1916 году для американского магната и окружено садами с фонтанами, античными статуями и лабиринтами. После осмотра внутренних залов с коллекциями антиквариата предусмотрена прогулка по парку с видами на Бискайский залив.

Затем вернёмся в отель, у вас будет свободное время.

10 день

Майами-Бич: день отдыха у океана

Спокойный день для отдыха на побережье. Возможность насладиться солнцем, прогулками по Ocean Drive и атмосферой курортного Майами.

11 день

Палм-Бич

9:00 — завтрак в отеле. Переезд в Палм-Бич — город, где сочетаются элегантность и утончённость. Гид расскажет об истории Флориды и эпохе Позолоченного века. Программа включает посещение музея Флаглера, белоснежного дворца на берегу океана, и легендарного отеля The Breakers — символа роскоши и места отдыха мировой элиты.

Завершит день прогулка по Уорт авеню с бутиками и набережной, вдоль которой расположены величественные особняки. По желанию можно остановиться на обед в одном из кафе.

12 день

Отдых в Майами и подготовка к отъезду

Завтрак в отеле. День свободен для отдыха, прогулок и покупок. Вечером можно прогуляться по побережью и насладиться океанскими видами.

13 день

Окончание тура

Завтрак в отеле. Утром — свободное время. После освобождения номеров — трансфер в аэропорт Майами и вылет домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$8800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Катание на катере
Что не входит в цену
  • Перелёт до Нью-Йорка и обратно из Майами
  • Остальное питание
  • Перелёт Вашингтон - Майами
  • Доплата за 1-местное размещение - $900
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Майами, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.

