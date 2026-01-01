Вы пройдётесь по Таймс-сквер и Пятой авеню, увидите Статую Свободы и Бруклинский мост, ощутите
Описание тура
Организационные детали
Возможна организация тура в индивидуальном формате. Детали вы можете обсудить с организатором.
Программа тура по дням
Прибытие в Нью-Йорк и первое знакомство с городом
Во второй половине дня группа прибывает в аэропорт Нью-Йорка. В зоне прилёта участников встречают с шампанским и фруктами — приятный штрих, задающий тон всему путешествию.
По дороге в отель организован короткий обзорный заезд, во время которого откроются первые панорамы Манхэттена. Высотные силуэты небоскрёбов, движение улиц, вывески и световые огни мгновенно создают ощущение мегаполиса, который живёт в своём ритме. После размещения в отеле — свободное время для отдыха и адаптации.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
9:00 — завтрак в отеле. Сегодня запланировано знакомство с самыми узнаваемыми символами города. 8-часовая обзорная экскурсия пройдёт по Центральному парку, Пятой авеню и Музейной миле, через Таймс-сквер и Рокфеллеровский центр, мимо комплекса ООН, Эмпайр-стейт-билдинга и знаменитого небоскрёба «Утюг». Маршрут завершится прогулкой по парку «Хайлайн», который протянулся над улицами Манхэттена.
После экскурсии — свободное время. Вечером желающие смогут посетить одно из популярных бродвейских шоу (за дополнительную плату). Позже будет организован трансфер в отель.
Манхэттен и Бруклинский мост
9:00 — завтрак в отеле. Продолжаем знакомство с Нью-Йорком. В этот день программа включает знаковые места Манхэттена и Бруклина. Предусмотрен визит на Уолл-стрит и в Батарейный парк, откуда открывается вид на Статую Свободы. Затем — прогулка по Бруклинскому мосту, осмотр колоритных районов Чайнатаун, Маленькой Италии и Сохо, а также посещение Брайтон-Бич, известного как «Русский Нью-Йорк».
Подъём на одну из смотровых площадок города — Top of the Rock или Эмпайр-стейт-билдинг — подарит панораму мегаполиса с высоты. Завершением дня станет морская прогулка на пароме Staten Island Ferry с видом на гавань и Статую Свободы.
После возвращения — свободное время и трансфер в отель.
Филадельфия и «Сады Дюпона»
8:00 — завтрак, освобождение номеров. Переезд в Филадельфию займёт около 2,5 часов. Этот город хранит память о рождении американской государственности. Экскурсия проходит мимо Федерального парка Независимости, места высадки Уильяма Пенна, Ирландского мемориала, дома Бетси Росс и могилы Бенджамина Франклина. Участники увидят Зал Независимости, Ратушу, бульвар Франклина, Музей изящных искусств и знаменитую статую Рокки.
После знакомства с городом запланировано посещение ботанического сада Лонгвуд, больше известного как «Сады Дюпона» — одного из самых живописных парков США.
Затем группа отправится в Вашингтон. Дорога займёт около 2,5 часов. Размещение в отеле и свободный вечер.
Вашингтон - столица и символ Америки
8:00 — завтрак, освобождение номеров. День посвящён столице США. В программе — осмотр Капитолия, Белого дома, Арлингтонского национального кладбища, мемориалов Вашингтона, Линкольна, Джефферсона и Рузвельта, а также зданий федеральных министерств и музеев Смитсоновского института. Экскурсия пройдёт по Национальному моллу и завершится прогулкой по историческому району Джорджтаун.
После программы — трансфер в аэропорт и перелёт в Майами. Во второй половине дня — встреча с шампанским и фруктами, затем — короткая экскурсия по городу и размещение в отеле у пляжа.
Солнце, океан, Майами
9:00 — завтрак в отеле. Сегодня у вас будет возможность увидеть Майами во всём многообразии. Экскурсия охватывает район Южный пляж и архитектурный ансамбль Арт-деко, изысканный Санни-Айлз — «Американскую Ривьеру» — и искусственный остров Фишера. Далее маршрут пройдёт через центр Майами, район Brickell, кубинскую Маленькую Гавану, квартал уличного искусства Винвуд и модный Дизайн дистрикт.
Завершением дня станет 90-минутная прогулка на катере «Island Queen» по Бискайскому заливу с видами на частные острова и резиденции знаменитостей. После экскурсии — трансфер в отель и свободное время.
Отдых на побережье Атлантики
Полный день отдыха на пляже. Возможность провести день у океана, прогуляться по набережной и насладиться атмосферой Майами-Бич.
Ки-Уэст
8:00 — завтрак в отеле. Путешествие на Ки-Уэст проходит по знаменитой трассе Оверсиз Хайвей, проложенной над водами Атлантики. По пути запланированы остановки: дегустация кубинского кофе и визит на остров Исламорада, где можно покормить огромных рыб тарпонов и сфотографироваться с местными пеликанами.
На Ки-Уэсте посетим дом-музей Эрнеста Хемингуэя и «Маленький Белый дом» президента Трумэна, пройдём по улице Дюваль и сделаем фото у самой южной точки США и «нулевой мили» дороги №1. Ки-Уэст славится потрясающими закатами, которые можно наблюдать с набережной Маллори.
Вечером — возвращение в Майами.
Вилла Вискайя
9:00 — завтрак в отеле. В этот день запланирована экскурсия в виллу Вискайя — дворец и парк в стиле итальянского Ренессанса на берегу океана. Здание построено в 1916 году для американского магната и окружено садами с фонтанами, античными статуями и лабиринтами. После осмотра внутренних залов с коллекциями антиквариата предусмотрена прогулка по парку с видами на Бискайский залив.
Затем вернёмся в отель, у вас будет свободное время.
Майами-Бич: день отдыха у океана
Спокойный день для отдыха на побережье. Возможность насладиться солнцем, прогулками по Ocean Drive и атмосферой курортного Майами.
Палм-Бич
9:00 — завтрак в отеле. Переезд в Палм-Бич — город, где сочетаются элегантность и утончённость. Гид расскажет об истории Флориды и эпохе Позолоченного века. Программа включает посещение музея Флаглера, белоснежного дворца на берегу океана, и легендарного отеля The Breakers — символа роскоши и места отдыха мировой элиты.
Завершит день прогулка по Уорт авеню с бутиками и набережной, вдоль которой расположены величественные особняки. По желанию можно остановиться на обед в одном из кафе.
Отдых в Майами и подготовка к отъезду
Завтрак в отеле. День свободен для отдыха, прогулок и покупок. Вечером можно прогуляться по побережью и насладиться океанскими видами.
Окончание тура
Завтрак в отеле. Утром — свободное время. После освобождения номеров — трансфер в аэропорт Майами и вылет домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$8800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Перелёт до Нью-Йорка и обратно из Майами
- Остальное питание
- Перелёт Вашингтон - Майами
- Доплата за 1-местное размещение - $900
- Виза
- Медицинская страховка