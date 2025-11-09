Начав путь с легендарного моста «Золотые ворота», участники окажутся в лесу, который стал
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Легендарный мост «Золотые ворота»
- 🌲 Величественные секвойи Муир Вудс
- 🍇 Дегустация вин в Долине Напа
- 🍷 Уникальные винодельни региона
- 🌿 Природные красоты и микроклимат
Что можно увидеть
- Мост «Золотые ворота»
- Муир Вудс
- Долина Напа
Описание экскурсии
Путешествие в мир природы и вина
Преодолев мистический мост «Золотые ворота», мы войдем в волшебный лес красного дерева — национальный парк Муир Вудс. Этот уникальный уголок природы являет собой наследие богатой истории и стремления людей беречь природу. Время, когда золотая лихорадка привела к бурному развитию Сан-Франциско, стало поворотным моментом в судьбе этого леса. Местный предприниматель Уильям Кент, осознав важность сохранения природного богатства, приобрел 295 акров леса и передал его федеральному правительству.
Спустя несколько лет эта территория была объявлена национальным памятником природы и названа в честь активного защитника окружающей среды Джона Муира. Здесь царит необыкновенная атмосфера, и каждый посетитель может насладиться величием природы.
Долина Напа: винное чудо США
После знакомства с красными деревьями дорога приведет нас в живописную долину реки Напа. Это место заслуживает особого внимания, ведь именно здесь производят марочное сухое вино и располагаются самые известные винодельни Калифорнии. Уникальный микроклимат с умеренной влажностью создаёт идеальные условия для выращивания винограда.
Название «Напа» в переводе с языка индейцев ваппо означает «земля изобилия», что точно отражает великолепие этого региона. В настоящее время здесь насчитывается около 373 виноделен, среди которых самыми популярными являются:
- Каберне Совиньон
- Шардоне
- Мерло
- Пино Нуар
Дегустация и наслаждение
Во время экскурсии вам будет предложено посетить несколько лучших виноделен в долине, где вы сможете насладиться дегустацией не только вин, но и разнообразных сыров и паштетов. Это уникальная возможность окунуться в богатый вкус и атмосферу этого удивительного места.
Ежедневно, по договоренности
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты в парк
- Винные дегустации