Мои заказы

Муир Вудс и Долина Напа

Путешествие через мост «Золотые ворота» к лесу Муир Вудс и винодельням Долины Напа обещает незабываемые впечатления и вкусы
Экскурсия в Муир Вудс и Долину Напа - это возможность окунуться в мир величественных секвой и изысканных вин.

Начав путь с легендарного моста «Золотые ворота», участники окажутся в лесу, который стал
читать дальше

национальным памятником благодаря усилиям Уильяма Кента.

Долина Напа, известная своими винодельнями, предложит дегустацию лучших сортов вина, таких как Каберне Совиньон и Шардоне. Уникальный микроклимат региона способствует созданию вин мирового уровня. Эта экскурсия станет идеальным выбором для ценителей природы и вина

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Легендарный мост «Золотые ворота»
  • 🌲 Величественные секвойи Муир Вудс
  • 🍇 Дегустация вин в Долине Напа
  • 🍷 Уникальные винодельни региона
  • 🌿 Природные красоты и микроклимат
Муир Вудс и Долина Напа
Муир Вудс и Долина Напа
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Мост «Золотые ворота»
  • Муир Вудс
  • Долина Напа

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы и вина

Преодолев мистический мост «Золотые ворота», мы войдем в волшебный лес красного дерева — национальный парк Муир Вудс. Этот уникальный уголок природы являет собой наследие богатой истории и стремления людей беречь природу. Время, когда золотая лихорадка привела к бурному развитию Сан-Франциско, стало поворотным моментом в судьбе этого леса. Местный предприниматель Уильям Кент, осознав важность сохранения природного богатства, приобрел 295 акров леса и передал его федеральному правительству.

Спустя несколько лет эта территория была объявлена национальным памятником природы и названа в честь активного защитника окружающей среды Джона Муира. Здесь царит необыкновенная атмосфера, и каждый посетитель может насладиться величием природы.

Долина Напа: винное чудо США

После знакомства с красными деревьями дорога приведет нас в живописную долину реки Напа. Это место заслуживает особого внимания, ведь именно здесь производят марочное сухое вино и располагаются самые известные винодельни Калифорнии. Уникальный микроклимат с умеренной влажностью создаёт идеальные условия для выращивания винограда.

Название «Напа» в переводе с языка индейцев ваппо означает «земля изобилия», что точно отражает великолепие этого региона. В настоящее время здесь насчитывается около 373 виноделен, среди которых самыми популярными являются:

  • Каберне Совиньон
  • Шардоне
  • Мерло
  • Пино Нуар

Дегустация и наслаждение

Во время экскурсии вам будет предложено посетить несколько лучших виноделен в долине, где вы сможете насладиться дегустацией не только вин, но и разнообразных сыров и паштетов. Это уникальная возможность окунуться в богатый вкус и атмосферу этого удивительного места.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты в парк
  • Винные дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сан-Франциско

Похожие экскурсии из Сан-Франциско

Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс
Проведите день среди величественных секвой и наслаждайтесь дегустацией вин в знаменитой долине Напа. Уникальная возможность для ценителей природы и виноделия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
11 ноя в 09:00
$780 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сан-Франциско