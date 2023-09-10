Долина Напа и Муир Вудс

Погрузитесь в мир древних деревьев на экскурсии по Парку Секвойя в Сан-Франциско

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Мы прогуляемся по потрясающему национальному парку «Секвойя», который также называют «Лес гигантов», где вы сможете своими глазами увидеть многотысячелетние грандиозные деревья. После мы отправимся в долину виноградников Напа.

Мы посетим несколько виноделен, и при желании вы продегустируете разнообразные винные сорта, а также сыры и паштеты.
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Долина Напа и Муир Вудс
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Секвойная роща Муир вудс
  • Долина Напа
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальный парк деревьев-великановВ начале нашей экскурсии Вам предстоит провести время в потрясающе красивом лесу с чистейшим воздухом, увидеть своими глазами многотысячелетние грандиозные деревья — ровесники цивилизаций.
Сто пятьдесят миллионов лет назад все эти деревья росли по всему континенту. Но в начале развития Сан-Франциско, во времена «золотой лихорадки», выяснилось, что красное береговое дерево, или секвойя, может выступать в качестве хорошего строительного материала. К приходу лесорубов в 19 веке они занимали площадь 8000 кв. км. К началу 20 века большинство этих лесов были вырублены. Один из местных бизнесменов Уильям Кент с женой Элизабет, в своем стремлении сохранить это природное богатство, выкупили участок земли, который при строительстве плотины должен был быть затоплен.
Гидротехническая компания подала на Кента в суд и тогда он нашел выход — бизнесмен подарил 119 га земли федеральному правительству. 9 января 1908 года президент Теодор Рузвельт объявил эти земли национальным памятником. А самим названием парк обязан борцу за охрану окружающей среды Джону Муиру: так завещал сам Уильям Кент.
Край виноделия Далее мы отправимся к долине реки Напа с ее удивительно мягким климатом. Долина известна на весь мир своими виноградниками. Здесь производится великолепное сухое вино. Мы обязательно посетим несколько виноделен и продегустируем разные винные сорта, сыры и паштеты.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в парк
  • Винные дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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