Уникальный парк деревьев-великановВ начале нашей экскурсии Вам предстоит провести время в потрясающе красивом лесу с чистейшим воздухом, увидеть своими глазами многотысячелетние грандиозные деревья — ровесники цивилизаций.

Сто пятьдесят миллионов лет назад все эти деревья росли по всему континенту. Но в начале развития Сан-Франциско, во времена «золотой лихорадки», выяснилось, что красное береговое дерево, или секвойя, может выступать в качестве хорошего строительного материала. К приходу лесорубов в 19 веке они занимали площадь 8000 кв. км. К началу 20 века большинство этих лесов были вырублены. Один из местных бизнесменов Уильям Кент с женой Элизабет, в своем стремлении сохранить это природное богатство, выкупили участок земли, который при строительстве плотины должен был быть затоплен.

Гидротехническая компания подала на Кента в суд и тогда он нашел выход — бизнесмен подарил 119 га земли федеральному правительству. 9 января 1908 года президент Теодор Рузвельт объявил эти земли национальным памятником. А самим названием парк обязан борцу за охрану окружающей среды Джону Муиру: так завещал сам Уильям Кент.

Край виноделия Далее мы отправимся к долине реки Напа с ее удивительно мягким климатом. Долина известна на весь мир своими виноградниками. Здесь производится великолепное сухое вино. Мы обязательно посетим несколько виноделен и продегустируем разные винные сорта, сыры и паштеты.