Погрузитесь в мир древних деревьев на экскурсии по Парку Секвойя в Сан-Франциско
Мы прогуляемся по потрясающему национальному парку «Секвойя», который также называют «Лес гигантов», где вы сможете своими глазами увидеть многотысячелетние грандиозные деревья. После мы отправимся в долину виноградников Напа.
Мы посетим несколько виноделен, и при желании вы продегустируете разнообразные винные сорта, а также сыры и паштеты.
Мы посетим несколько виноделен, и при желании вы продегустируете разнообразные винные сорта, а также сыры и паштеты.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Секвойная роща Муир вудс
- Долина Напа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальный парк деревьев-великановВ начале нашей экскурсии Вам предстоит провести время в потрясающе красивом лесу с чистейшим воздухом, увидеть своими глазами многотысячелетние грандиозные деревья — ровесники цивилизаций.
Сто пятьдесят миллионов лет назад все эти деревья росли по всему континенту. Но в начале развития Сан-Франциско, во времена «золотой лихорадки», выяснилось, что красное береговое дерево, или секвойя, может выступать в качестве хорошего строительного материала. К приходу лесорубов в 19 веке они занимали площадь 8000 кв. км. К началу 20 века большинство этих лесов были вырублены. Один из местных бизнесменов Уильям Кент с женой Элизабет, в своем стремлении сохранить это природное богатство, выкупили участок земли, который при строительстве плотины должен был быть затоплен.
Гидротехническая компания подала на Кента в суд и тогда он нашел выход — бизнесмен подарил 119 га земли федеральному правительству. 9 января 1908 года президент Теодор Рузвельт объявил эти земли национальным памятником. А самим названием парк обязан борцу за охрану окружающей среды Джону Муиру: так завещал сам Уильям Кент.
Край виноделия Далее мы отправимся к долине реки Напа с ее удивительно мягким климатом. Долина известна на весь мир своими виноградниками. Здесь производится великолепное сухое вино. Мы обязательно посетим несколько виноделен и продегустируем разные винные сорта, сыры и паштеты.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Билеты в парк
- Винные дегустации
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании