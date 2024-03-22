За один день вы успеете насладиться красотой природы — Тихим океаном, холмами и долинами — и побываете на старинной сыроварне, устричной ферме, пасеке-медоварне и нескольких винодельнях. Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Калифорнийская сыроварня Marin French Cheese — самая старинная в Америке. Мягкий бри здесь делают вручную так же, как это было в 1865 году.

Пасека-медоварня Heidrun. Вы попробуете разные сорта мёда — ореховый, апельсиновый, редисочный (и не только!) и сделанное из них вино.

Обед на устричной ферме

В своеобразной лачуге на сваях у воды вы насладитесь видом рыбацких лодок на волнах залива Томалес

И попробуете лучшие местные блюда — устриц с белым вином, лосося из коптильни и рыбный суп

Винодельни

Мы посетим одну-две, например — McEvoy Ranch. На небольшой ферме делают оливковое масло и больше десяти сортов вин

Или Korbel в долине Русской речки в живописном месте с видом на виноградники и секвойи. Знаменита калифорнийскими шампанскими винами

Организационные детали