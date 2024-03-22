За один день вы успеете насладиться красотой природы — Тихим океаном, холмами и долинами — и побываете на старинной сыроварне, устричной ферме, пасеке-медоварне и нескольких винодельнях.
Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации!
Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации!
Описание экскурсии
Калифорнийская сыроварня Marin French Cheese — самая старинная в Америке. Мягкий бри здесь делают вручную так же, как это было в 1865 году.
Пасека-медоварня Heidrun. Вы попробуете разные сорта мёда — ореховый, апельсиновый, редисочный (и не только!) и сделанное из них вино.
Обед на устричной ферме
- В своеобразной лачуге на сваях у воды вы насладитесь видом рыбацких лодок на волнах залива Томалес
- И попробуете лучшие местные блюда — устриц с белым вином, лосося из коптильни и рыбный суп
Винодельни
- Мы посетим одну-две, например — McEvoy Ranch. На небольшой ферме делают оливковое масло и больше десяти сортов вин
- Или Korbel в долине Русской речки в живописном месте с видом на виноградники и секвойи. Знаменита калифорнийскими шампанскими винами
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном седане или внедорожнике представительского класса
- Дегустации ($20–40 с чел. в одной локации) и обед не входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое, как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и
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Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
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М
Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!
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А
Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от 11 до 68 лет, имеет большой опыт путешествий. Кирилл приехал
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Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день побывали во многих интересных местах, о которых даже не догадывались:
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Н
Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный и интересный собеседник. Если вы хотите погрузиться более глубоко в процесс производства вина или сыра, ставьте гиду такую задачу заранее, он готов подстроиться и скорректировать экскурсию под Ваши потребности, но тогда очевидно успеете проехать меньше разных интересных точек.
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