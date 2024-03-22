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Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско

Вино, устрицы, мёд и сыр
За один день вы успеете насладиться красотой природы — Тихим океаном, холмами и долинами — и побываете на старинной сыроварне, устричной ферме, пасеке-медоварне и нескольких винодельнях.

Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации!
4.9
12 отзывов
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско

Описание экскурсии

Калифорнийская сыроварня Marin French Cheese — самая старинная в Америке. Мягкий бри здесь делают вручную так же, как это было в 1865 году.

Пасека-медоварня Heidrun. Вы попробуете разные сорта мёда — ореховый, апельсиновый, редисочный (и не только!) и сделанное из них вино.

Обед на устричной ферме

  • В своеобразной лачуге на сваях у воды вы насладитесь видом рыбацких лодок на волнах залива Томалес
  • И попробуете лучшие местные блюда — устриц с белым вином, лосося из коптильни и рыбный суп

Винодельни

  • Мы посетим одну-две, например — McEvoy Ranch. На небольшой ферме делают оливковое масло и больше десяти сортов вин
  • Или Korbel в долине Русской речки в живописном месте с видом на виноградники и секвойи. Знаменита калифорнийскими шампанскими винами

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном седане или внедорожнике представительского класса
  • Дегустации ($20–40 с чел. в одной локации) и обед не входят в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
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и готов рассказать вcё самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое, как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и
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пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
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Дарья
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной
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М
Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!
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А
Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от 11 до 68 лет, имеет большой опыт путешествий. Кирилл приехал
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немного раньше на комфортном для всей семьи автомобиле. Любезно предлагал лучшие места для панорамного фотографирования по месту следования. Маршрут действительно интересный. Передающий атмосферу быта переселенцев в окрестностях Сан Франциско и долины Сонома. Великолепные по качеству фруктовые и травяные пунши, сыры, устрицы, вино дополненные историческими фактами и занимательными историями Кирилла, не могут оставить вас равнодушными. Очень сожалеем, что не успели с ним проехать на другие экскурсии, в лес секвой и по долине Напа. Но, в следующий раз, мы это сделаем обязательно.

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Виталия
Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день побывали во многих интересных местах, о которых даже не догадывались:
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винодельня из меда, сыроварная, где все можно попробовать, местная пекарня с самыми лучшими scones. Кирилл рассказывал очень интересные и необычные факты о местности. Машина очень комфортабельная и современная. Сразу видно, что гид горит своим делом и вкладывает всю душу! Очень рекомендую всем этот тур!!! Нам очень-очень-очень понравилось!!!:)

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Н
Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный и интересный собеседник. Если вы хотите погрузиться более глубоко в процесс производства вина или сыра, ставьте гиду такую задачу заранее, он готов подстроиться и скорректировать экскурсию под Ваши потребности, но тогда очевидно успеете проехать меньше разных интересных точек.
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