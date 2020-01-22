За один день вы успеете насладиться красотой природы – Тихим океаном, холмами и долинами – и побываете на старинной сыроварне, семейной лавандовой и устричной фермах, пасеке и нескольких винодельнях. Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и незабываемая дегустация.

Что вас ожидает

Калифорнийская сыроварня Марин Френч Чиз Самая старинная сыроварня в Америке, где мягкие сыры Бри делаются вручную в 20-галлоновых ведрах так же, как это было в 1865 году.

Пасеки-медоварни. На одной из них производит алкогольные напитки из меда по классической шампанской технологии. Другая славится натуральным медом из собственных ульев, без добавления вкусовых и искусственных ароматизаторов.

Обед на устричной ферме. В устричном ресторане – своеобразной лачуге на сваях у воды – вы насладитесь видом рыбацких лодок покачивающихся на тихих волнах залива Томалес и попробуете лучшие местные блюда – устрицы с белым вином, лосось, только что приготовленную на коптильне и рыбный суп.

Посещение деревенской пекарни, где используется средневековая технология выпечки черного хлеба и фруктовых пирогов из цельного зерна в кирпичной печи. Все ингредиенты растут на собственном поле и своем фруктовом саду.

Посещение дегустационного зала плодово-ягодной фирмы. Дегустация варений, джемов, соусов, горчиц и сиропов.

Виноградники и винодельни. Мы предложим вам несколько виноделен, из которых вы сможете выбрать любые 3. На винодельне Хониг вас ждет дегустация вин 4 сортов урожая этого года и захватывающие виды на горы. В Шато Домэйн Карнерос Тэтанже в долине Напа – копией их Шато в Шампани – вы познакомитесь с классической и традиционной технологией приготовления игрстых вин. Винодельня Джакуззи погрузит во времена Великой Депрессии и подарит вам истории об удивительной семье, прославившейся далеко не только гидродинамической ванной.

Мы официально зарегистрированная и лицензированная фирма. Все водители прошли проверку в ФБР и регулярно сдают тесты на наркотики.

Организационные детали

Дегустации не входят в стоимость экскурсии.