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Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
За один день вы успеете насладиться красотой природы – Тихим океаном, холмами и долинами – и побываете на старинной сыроварне, семейной лавандовой и устричной фермах, пасеке и нескольких винодельнях.

Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и незабываемая дегустация.
$498 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско

Что вас ожидает

Калифорнийская сыроварня Марин Френч Чиз Самая старинная сыроварня в Америке, где мягкие сыры Бри делаются вручную в 20-галлоновых ведрах так же, как это было в 1865 году.

Пасеки-медоварни. На одной из них производит алкогольные напитки из меда по классической шампанской технологии. Другая славится натуральным медом из собственных ульев, без добавления вкусовых и искусственных ароматизаторов.

Обед на устричной ферме. В устричном ресторане – своеобразной лачуге на сваях у воды – вы насладитесь видом рыбацких лодок покачивающихся на тихих волнах залива Томалес и попробуете лучшие местные блюда – устрицы с белым вином, лосось, только что приготовленную на коптильне и рыбный суп.

Посещение деревенской пекарни, где используется средневековая технология выпечки черного хлеба и фруктовых пирогов из цельного зерна в кирпичной печи. Все ингредиенты растут на собственном поле и своем фруктовом саду.

Посещение дегустационного зала плодово-ягодной фирмы. Дегустация варений, джемов, соусов, горчиц и сиропов.

Виноградники и винодельни. Мы предложим вам несколько виноделен, из которых вы сможете выбрать любые 3. На винодельне Хониг вас ждет дегустация вин 4 сортов урожая этого года и захватывающие виды на горы. В Шато Домэйн Карнерос Тэтанже в долине Напа – копией их Шато в Шампани – вы познакомитесь с классической и традиционной технологией приготовления игрстых вин. Винодельня Джакуззи погрузит во времена Великой Депрессии и подарит вам истории об удивительной семье, прославившейся далеко не только гидродинамической ванной.

Мы официально зарегистрированная и лицензированная фирма. Все водители прошли проверку в ФБР и регулярно сдают тесты на наркотики.

Организационные детали

Дегустации не входят в стоимость экскурсии.

Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски, и готов рассказать вce самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный и интересный собеседник. Если вы хотите погрузиться более глубоко в процесс производства вина или сыра, ставьте гиду такую задачу заранее, он готов подстроиться и скорректировать экскурсию под Ваши потребности, но тогда очевидно успеете проехать меньше разных интересных точек.
28 октября 2019
Долина реки Напа и Сонома,давно манили нас своими живописными "Средиземноморскими" видами и конечно расположенными там винодельнями.Нам повезло с гидом, Кирилл не только хорошо ориентируется на местности,но и показал себя как хороший рассказчик знаток истории и человек разбирающийся в вине! После посещения нескольких виноделен винная феерия завершилась в ресторане который посоветовал Кирилл,остались очень довольны. Спасибо Кириллу за эту экскурсию.
Vitaliia
24 октября 2019
Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день побывали во многих интересных местах, о которых даже не догадывались: винодельня из меда, сыроварная, где все можно попробовать, местная пекарня с самыми лучшими scones. Кирилл рассказывал очень интересные и необычные факты о местности. Машина очень комфортабельная и современная. Сразу видно, что гид горит своим делом и вкладывает всю душу! Очень рекомендую всем этот тур!!! Нам очень-очень-очень понравилось!!! :)
22 октября 2019
Кирилл организовал для нас 2 экскурсии – дегустационный тур и путешествие по дороге номер один. В дегустационном туре особо ничего не рассказывал. Провез по указанным местам. Дегустация местной медовухи удивила - во–первых платная, во-вторых пить это можно весьма условно. Устричный ресторан понравился – мило , на свежем воздухе. Вкусные устрицы. На дегустации вина было несколько странно, потому что Кирилл спросил, смогу ли я перевести все коллегам сама, а ему надо «перезагрузиться» и ушел. Вино было прекрасное , организатор рассказывал интересно , с переводом проблем не возникло. Вторая дегустация собственно не была дегустацией, тк мы просто заехали в винный дом и нам было предложено купить по бокалу того вина, которое мы хотим . Общее впечатление на 4-.
А вот путешествие во дороге номер один вообще было достаточно странно. Кирилл честно признался , что был там примерно 13 лет назад и поэтому вообще ничего не знает . То есть по факту за 1350 долларов в день мы получили минибас с водителем, но не с гидом. Когда настояло время ужина, Кирилл сказал, что ужинать мы будем в конечном пункте, потому что он тоже хочет выпить и расслабиться. Когда мы приехали в городок Санта-Барбара было около 10 вечера , все было закрыто и пришлось есть мексиканскую пиццу сидя на улице во дворике отеля. В аэропорту мы были доставлены не в тот терминал и тащились через 2 терминала с чемоданами. Как последняя вишенка на торте.
То есть если вам нужен дорогой хороший водитель – рекомендую Кирилла. Как гида рекомендовать его не могу. Тем более есть с чем сравнивать.
2 мая 2019
Замечательная экскурсия, особенно поразило шампанское, приготовленное по оригинальной технологии из меда и было здорово сидеть в устричном кафе и ест свежайших устриц!
29 января 2019
Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от 11 до 68 лет, имеет большой опыт путешествий. Кирилл приехал немного раньше на комфортном для всей семьи автомобиле. Любезно предлагал лучшие места для панорамного фотографирования по месту следования. Маршрут действительно интересный. Передающий атмосферу быта переселенцев в окрестностях Сан Франциско и долины Сонома. Великолепные по качеству фруктовые и травяные пунши, сыры, устрицы, вино дополненные историческими фактами и занимательными историями Кирилла, не могут оставить вас равнодушными. Очень сожалеем, что не успели с ним проехать на другие экскурсии, в лес секвой и по долине Напа. Но, в следующий раз, мы это сделаем обязательно.
Олег
22 июля 2018
Кирилл прибыл вовремя на шикарной машине. Очень интересно рассказывал и о самом городе и окрестностях. Хорошо подобран маршрут. Мы с удивлением переезжали из мурманской прохлады устричной фермы в ташкентскую жару виноградных долин, и это за полчаса пути. Интересно было вырваться из урбанистики на природу. Кирилл был предупредительным и старался выполнить наши желания. Несмотря на то, что с нами были детки, всем было интересно. День пролетел незаметно.
17 марта 2018
Отличная экскурсия , очень рекомендую

Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

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