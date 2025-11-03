Алькатрас — это не просто музей, а живая легенда. Вы отправитесь на остров официальным паромом с пирса №33 — именно отсюда начинался путь заключённых. Пройдёте по тюремным блокам, услышите истории о дерзких побегах и узнаете, почему тюрьму закрыли. Это путешествие в прошлое, где оживают судьбы и тайны «Скалы».
Описание экскурсии
- Переправа на официальном пароме
- Прогулка по тюремным камерам, где сидел Аль Капоне и другие преступники 20 века
- Истории о побегах и легенды острова
- Рассказ о том, как работала тюрьма, почему её закрыли и что стало с островом после
- Неочевидные места, которые не замечают обычные туристы
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты на паром. Я могу помочь с приобретением: даже если билеты официально распроданы, у меня есть квота — вы гарантированно попадёте на остров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Провёл экскурсии для 693 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 ноя 2025
Прекрасный тур! Кириллу и Евгении большое спасибо за отличный тур, в СФ были только один день и увидели всё что хотели и даже больше!
Много где ездим и часто берем туры
Много где ездим и часто берем туры
Входит в следующие категории Сан-Франциско
Похожие экскурсии из Сан-Франциско
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $445 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$800 за всё до 6 чел.