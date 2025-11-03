читать дальше у разных гидом и тут я точно могу порекомендовать команду, как отличных организаторов! Содержание тура, умение рассказать и заинтересовать ребенка (11 лет) и в целом общаться одно удовольствие!

Обязательно вернемся и возьмем другие туры у ребят!

Все кто хочет посмотреть самые интересные места однозначно рекомендую обратится именно к Кириллу!

Прекрасный тур! Кириллу и Евгении большое спасибо за отличный тур, в СФ были только один день и увидели всё что хотели и даже больше!Много где ездим и часто берем туры