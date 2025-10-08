Индивидуальная
до 6 чел.
Ноб-Хилл: прогулка по истории Сан-Франциско
Увидеть целый мир в миниатюре
Начало: У кафедрального собора Грейс
Завтра в 10:30
9 окт в 10:30
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Раскрыть секреты самой известной тюрьмы Америки
Начало: На пирсе 33
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$800 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в октябре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 800.
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь