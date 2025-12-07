Долины Сонома и Напа — это сердце винной Калифорнии, место где зародилось американское виноделие.
Вы посетите старейшие винодельни штата, попробуете лучшие сорта — от Шардоне и Каберне Совиньон до редкого Зинфанделя, услышите истории о винных сражениях и узнаете, в чём местные вина обошли французские.
Описание экскурсии
Сан-Франциско — мост Золотые Ворота
Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к знаменитой смотровой площадке. Вы сделаете фотографии с одним из самых узнаваемых видов Америки — панорамой залива, небоскрёбов и острова Алькатрас.
Уютный Сосалито с амальфитанскими пейзажами
Позавтракаем у воды (дешевле и вкуснее, чем в любом отеле), полюбуемся яхтами и рассмотрим дома на воде — наследие хиппи 1960-х.
Винодельни в долинах Сонома или Напа
- Поедем на винодельни, которые вы выберете самостоятельно или с моей помощью
- Вы познакомитесь с историей калифорнийского виноделия попробуете несколько сортов и при желании спуститесь винные погреба
- Я расскажу о Калифорнии и Сан-Франциско, виноделии в мире и в США, а также о жизни в Америке
Ориентировочный тайминг поездки:
9:00 — выезд из отеля
9:15 — остановка у моста Золотые Ворота
9:30 — завтрак
10:30–11:30 — первая винодельня
12:00–13:00 — вторая винодельня
13:30–14:30 — обед
15:00–16:00 — третья винодельня
17:00–18:00 — возвращение в Сан-Франциско
Организационные детали
- В дегустациях могут принять участие только совершеннолетние путешественники. На многих винодельнях держат собак, с которыми дети могут поиграть, пока взрослые заняты дегустацией
- Поездка проходит на автомобиле Lincoln Navigator. Возможно провести экскурсию для большего количества человек — согласуем в переписке
- Дополнительно оплачиваются дегустации на винодельнях ($30–200), завтрак и обед в кафе ($30–50). Прогулка по винным погребам — от $80 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Провёл экскурсии для 693 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
