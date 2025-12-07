Долины Сонома и Напа — это сердце винной Калифорнии, место где зародилось американское виноделие. Вы посетите старейшие винодельни штата, попробуете лучшие сорта — от Шардоне и Каберне Совиньон до редкого Зинфанделя, услышите истории о винных сражениях и узнаете, в чём местные вина обошли французские.

Кирилл Ваш гид в Сан-Франциско

Сан-Франциско — мост Золотые Ворота

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся к знаменитой смотровой площадке. Вы сделаете фотографии с одним из самых узнаваемых видов Америки — панорамой залива, небоскрёбов и острова Алькатрас.

Уютный Сосалито с амальфитанскими пейзажами

Позавтракаем у воды (дешевле и вкуснее, чем в любом отеле), полюбуемся яхтами и рассмотрим дома на воде — наследие хиппи 1960-х.

Винодельни в долинах Сонома или Напа

Поедем на винодельни, которые вы выберете самостоятельно или с моей помощью

Вы познакомитесь с историей калифорнийского виноделия попробуете несколько сортов и при желании спуститесь винные погреба

Я расскажу о Калифорнии и Сан-Франциско, виноделии в мире и в США, а также о жизни в Америке

Ориентировочный тайминг поездки:

9:00 — выезд из отеля

9:15 — остановка у моста Золотые Ворота

9:30 — завтрак

10:30–11:30 — первая винодельня

12:00–13:00 — вторая винодельня

13:30–14:30 — обед

15:00–16:00 — третья винодельня

17:00–18:00 — возвращение в Сан-Франциско

