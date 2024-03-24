Необычные экскурсии по Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремниевая долина - зона высоких технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
  • Р
    Раиса
    25 июля 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
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    этого удалось получить максимальное представление о Кремниевой долине. Кирилл прекрасный рассказчик, очень эрудированный, внимательный. Экскурсия продлилась дольше, чем было запланировано, т. к. дополнительно посетили музей компьютерной истории. Но при этом все равно все успели посмотреть, Кирилл по ходу немного перестроил экскурсию по Стенфорду, чтобы успеть в музей Родена. От экскурсии остались только самые приятные воспоминания, пожалуй это был самый интересный день в нашей поездке в Сан-Франциско. Теперь дети бредят Стенфордским университетом))). Очень достойная экскурсия, всем рекомендую, стоит каждого потраченного доллара. Спасибо, Кирилл!

  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  2. Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
  3. Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 699 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 29 ⭐ отзывов, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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