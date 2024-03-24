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этого удалось получить максимальное представление о Кремниевой долине. Кирилл прекрасный рассказчик, очень эрудированный, внимательный. Экскурсия продлилась дольше, чем было запланировано, т. к. дополнительно посетили музей компьютерной истории. Но при этом все равно все успели посмотреть, Кирилл по ходу немного перестроил экскурсию по Стенфорду, чтобы успеть в музей Родена. От экскурсии остались только самые приятные воспоминания, пожалуй это был самый интересный день в нашей поездке в Сан-Франциско. Теперь дети бредят Стенфордским университетом))). Очень достойная экскурсия, всем рекомендую, стоит каждого потраченного доллара. Спасибо, Кирилл!