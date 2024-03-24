1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
- РРаиса25 июля 2023Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Необычные»
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