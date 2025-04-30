Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 14:00
5 окт в 15:00
$799 за всё до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Раскрыть секреты самой известной тюрьмы Америки
Начало: На пирсе 33
Сегодня в 14:30
5 окт в 15:30
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    30 апреля 2025
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не любит экскурсии, но здесь
    читать дальше

    ей было интересно, и экскурсия запомнилась, а это для меня показательно) Красивые места, интересная информация, отзывчивый экскурсовод. Сделали много классных фото на память ❤️

  • A
    Anna
    18 марта 2025
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Отличная экскурсия, чудесные места, внимательный и учтивый гид Кирилл.
  • Д
    Димаш
    7 марта 2025
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Понравилась экскурсия. Пришлось её ускорять, чтобы успеть на обеденный рейс, но при этом всё успели посмотреть. Уже порекомендовал одним друзьям, которые планируют поездку.
  • N
    Natalia
    21 октября 2024
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Заказывала экскурсию по Силиконовой долине для родственников. Все остались довольны. Кирилл сумел сбалансировать различные интересы членов группы, что было не просто в силу различного возраста и предпочтений экскурсантов. Отличная работа.
  • Л
    Лусине
    14 августа 2024
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
  • Р
    Раиса
    24 июля 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
    этого удалось получить максимальное представление о Кремниевой долине. Кирилл прекрасный рассказчик, очень эрудированный, внимательный. Экскурсия продлилась дольше, чем было запланировано, т. к. дополнительно посетили музей компьютерной истории. Но при этом все равно все успели посмотреть, Кирилл по ходу немного перестроил экскурсию по Стенфорду, чтобы успеть в музей Родена. От экскурсии остались только самые приятные воспоминания, пожалуй это был самый интересный день в нашей поездке в Сан-Франциско. Теперь дети бредят Стенфордским университетом))). Очень достойная экскурсия, всем рекомендую, стоит каждого потраченного доллара. Спасибо, Кирилл!

  • М
    Мухтар
    20 июня 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Посетили сегодня 19 июня Кремниевую долину. Кирилл интересно рассказал историю Сан-Франциско и прилегающих окрестностей.
    Мы посетили кампусы Oracle, Google, Facebook, а
    также фирменный магазин в новом суперсовременном офисе Apple. Пофотографировались возле знаменитого гаража, в котонзародилась компания НР и прогулялись по территории Стенфордского университета.
    Увидели дом Стива Джобса и пообедали в итальянском ресторане в городке Пало-Альто.
    Нашей семье все очень понравилось!
    Огромная благодарность Кириллу и команде Tripster!

  • М
    Мария
    15 июня 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Экскурсия нам очень понравилась. При запланированной длительности в 8 часов, мы катались 10, никто никого не торопил, Кирил подстроился под
    наш медленный темп)) плюсом было, что нас забрали из двух отелей как мы и просили без лишних вопросов, потому как остановились с друзьями в разных отелях. Также нам предложили дополнительно посетить ТвинПикс, однако погода была «нелетной» из-за тумана. Мы побывали в оракле, фб, Гугле, Эппле, гараже hp и бонусом увидели дом Стива Джобса. Все это происходило в комфортных условиях на большой машине. Мы довольны:) привет из Казахстана всем:)

  • А
    Андрей
    4 июня 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Рекомендую👍
    Очень интересно💪
  • Л
    Людмила
    11 мая 2023
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Замечательная экскурсия, вся информация была интересно изложена, легко, комфортабельно с юмором, дружелюбный гид, уделил внимание всем нашим пожеланиям, нашел замечательные
    локации для фотографий, были необычные и Updated факты, гид серьезно подготовился к экскурсии.
    Вся программа была выполнена, успели пообедать в отличном ресторане, купить сувениры и вернуться счастливыми с новыми планами на новые экскурсии с Кириллом, огромное спасибо!

  • А
    Александр
    29 октября 2022
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Все хорошо. Адекватно…..
  • Э
    Элла
    6 апреля 2022
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Кирилл, спасибо огромное.
    Очень понравилась экскурсия. Много узнали о Америке, о Сан Франциско, о кремниевой долине и особенно интересную историю университета! Всем рекомендуем.
  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
  • В
    Виктор
    20 августа 2020
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Кирилл - прекрасный гид, интереснейший рассказчик, очень эрудирован и харизматичен! Тот случай, когда результат превосходит ожидание. Благодарю!!!
  • А
    Александр
    28 июня 2020
    Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
    Огромное спасибо Кириллу за насыщенную и очень интересную экскурсию. Мы узнали множество новых нюансов и деталей жизни Кремниевой долины. Кирилл очень опытный профессионал. Рекомендую всем желающим проникнуться духом и силой долины! Александр.

