А Алена Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд читать дальше ей было интересно, и экскурсия запомнилась, а это для меня показательно) Красивые места, интересная информация, отзывчивый экскурсовод. Сделали много классных фото на память ❤️ Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не любит экскурсии, но здесь

A Anna Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Отличная экскурсия, чудесные места, внимательный и учтивый гид Кирилл.

Д Димаш Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Понравилась экскурсия. Пришлось её ускорять, чтобы успеть на обеденный рейс, но при этом всё успели посмотреть. Уже порекомендовал одним друзьям, которые планируют поездку.

N Natalia Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Заказывала экскурсию по Силиконовой долине для родственников. Все остались довольны. Кирилл сумел сбалансировать различные интересы членов группы, что было не просто в силу различного возраста и предпочтений экскурсантов. Отличная работа.

Л Лусине Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍

Ю Юлия Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно

Д Дарья Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!

А Антон Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско читать дальше как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города. Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,

Е Елена Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .

Н Николай Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!

Р Раиса Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд читать дальше этого удалось получить максимальное представление о Кремниевой долине. Кирилл прекрасный рассказчик, очень эрудированный, внимательный. Экскурсия продлилась дольше, чем было запланировано, т. к. дополнительно посетили музей компьютерной истории. Но при этом все равно все успели посмотреть, Кирилл по ходу немного перестроил экскурсию по Стенфорду, чтобы успеть в музей Родена. От экскурсии остались только самые приятные воспоминания, пожалуй это был самый интересный день в нашей поездке в Сан-Франциско. Теперь дети бредят Стенфордским университетом))). Очень достойная экскурсия, всем рекомендую, стоит каждого потраченного доллара. Спасибо, Кирилл! Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт

Мы посетили кампусы Oracle, Google, Facebook, а читать дальше также фирменный магазин в новом суперсовременном офисе Apple. Пофотографировались возле знаменитого гаража, в котонзародилась компания НР и прогулялись по территории Стенфордского университета.

Увидели дом Стива Джобса и пообедали в итальянском ресторане в городке Пало-Альто.

Нашей семье все очень понравилось!

Огромная благодарность Кириллу и команде Tripster! Посетили сегодня 19 июня Кремниевую долину. Кирилл интересно рассказал историю Сан-Франциско и прилегающих окрестностей.Мы посетили кампусы Oracle, Google, Facebook, а

М Мария Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд читать дальше наш медленный темп)) плюсом было, что нас забрали из двух отелей как мы и просили без лишних вопросов, потому как остановились с друзьями в разных отелях. Также нам предложили дополнительно посетить ТвинПикс, однако погода была «нелетной» из-за тумана. Мы побывали в оракле, фб, Гугле, Эппле, гараже hp и бонусом увидели дом Стива Джобса. Все это происходило в комфортных условиях на большой машине. Мы довольны:) привет из Казахстана всем:) Экскурсия нам очень понравилась. При запланированной длительности в 8 часов, мы катались 10, никто никого не торопил, Кирил подстроился под

А Андрей Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Рекомендую👍

Очень интересно💪

Л Людмила Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд читать дальше локации для фотографий, были необычные и Updated факты, гид серьезно подготовился к экскурсии.

Вся программа была выполнена, успели пообедать в отличном ресторане, купить сувениры и вернуться счастливыми с новыми планами на новые экскурсии с Кириллом, огромное спасибо! Замечательная экскурсия, вся информация была интересно изложена, легко, комфортабельно с юмором, дружелюбный гид, уделил внимание всем нашим пожеланиям, нашел замечательные

А Александр Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Все хорошо. Адекватно…..

Э Элла Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Кирилл, спасибо огромное.

Очень понравилась экскурсия. Много узнали о Америке, о Сан Франциско, о кремниевой долине и особенно интересную историю университета! Всем рекомендуем.

М Михаил Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.

В Виктор Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд Кирилл - прекрасный гид, интереснейший рассказчик, очень эрудирован и харизматичен! Тот случай, когда результат превосходит ожидание. Благодарю!!!