Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 14:00
5 окт в 15:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По легендарному Алькатрасу с русскоязычным гидом
Раскрыть секреты самой известной тюрьмы Америки
Начало: На пирсе 33
Сегодня в 14:30
5 окт в 15:30
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена30 апреля 2025Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не любит экскурсии, но здесь
- AAnna18 марта 2025Отличная экскурсия, чудесные места, внимательный и учтивый гид Кирилл.
- ДДимаш7 марта 2025Понравилась экскурсия. Пришлось её ускорять, чтобы успеть на обеденный рейс, но при этом всё успели посмотреть. Уже порекомендовал одним друзьям, которые планируют поездку.
- NNatalia21 октября 2024Заказывала экскурсию по Силиконовой долине для родственников. Все остались довольны. Кирилл сумел сбалансировать различные интересы членов группы, что было не просто в силу различного возраста и предпочтений экскурсантов. Отличная работа.
- ЛЛусине14 августа 2024Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍
- ЮЮлия26 июня 2024Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
- РРаиса24 июля 2023Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
- ММухтар20 июня 2023Посетили сегодня 19 июня Кремниевую долину. Кирилл интересно рассказал историю Сан-Франциско и прилегающих окрестностей.
Мы посетили кампусы Oracle, Google, Facebook, а
- ММария15 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. При запланированной длительности в 8 часов, мы катались 10, никто никого не торопил, Кирил подстроился под
- ААндрей4 июня 2023Рекомендую👍
Очень интересно💪
- ЛЛюдмила11 мая 2023Замечательная экскурсия, вся информация была интересно изложена, легко, комфортабельно с юмором, дружелюбный гид, уделил внимание всем нашим пожеланиям, нашел замечательные
- ААлександр29 октября 2022Все хорошо. Адекватно…..
- ЭЭлла6 апреля 2022Кирилл, спасибо огромное.
Очень понравилась экскурсия. Много узнали о Америке, о Сан Франциско, о кремниевой долине и особенно интересную историю университета! Всем рекомендуем.
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
- ВВиктор20 августа 2020Кирилл - прекрасный гид, интереснейший рассказчик, очень эрудирован и харизматичен! Тот случай, когда результат превосходит ожидание. Благодарю!!!
- ААлександр28 июня 2020Огромное спасибо Кириллу за насыщенную и очень интересную экскурсию. Мы узнали множество новых нюансов и деталей жизни Кремниевой долины. Кирилл очень опытный профессионал. Рекомендую всем желающим проникнуться духом и силой долины! Александр.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в октябре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 799. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 36 ⭐ отзывов, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь