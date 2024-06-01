Познавательные экскурсии на природе в Сан-Франциско

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $399. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Сан-Франциско за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
47 отзывов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
«Поднимемся на вершину Twin Picks и гору Nob Hill, где расположены бывшие дома самых богатых людей 19 века»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
«Дикая природа в большом городе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
«А в невероятном Йосемити перед вами предстанет природная красота долины, скал, водопадов и мощь древних секвой»
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
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    решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».

  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.
    Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со
  • А
    Альмира
    7 апреля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Благодарим Кирилла за экскурсию, комфортабельное авто, вода, и много интересных фактов о Сан Франциско!
  • К
    Катя
    29 февраля 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!
    Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много
  • М
    Михаил
    22 октября 2023
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
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    мы посмотрели Сан-Франциско от А до Я! Все самые знаковые места Илья охватил на 1000%! Если вы собираетесь в Сан-Франциско от его экскурсии останетесь под большим впечатлением!

    Друзья, всем доброго дня!
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
  • Р
    Раиса
    25 июля 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
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    этого удалось получить максимальное представление о Кремниевой долине. Кирилл прекрасный рассказчик, очень эрудированный, внимательный. Экскурсия продлилась дольше, чем было запланировано, т. к. дополнительно посетили музей компьютерной истории. Но при этом все равно все успели посмотреть, Кирилл по ходу немного перестроил экскурсию по Стенфорду, чтобы успеть в музей Родена. От экскурсии остались только самые приятные воспоминания, пожалуй это был самый интересный день в нашей поездке в Сан-Франциско. Теперь дети бредят Стенфордским университетом))). Очень достойная экскурсия, всем рекомендую, стоит каждого потраченного доллара. Спасибо, Кирилл!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Все грани Сан-Франциско за один день
  2. Сто лиц Сан-Франциско
  3. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  4. Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 399 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 84 ⭐ отзыва, цены от $399. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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