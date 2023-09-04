Возвышаясь над городом Лучший способ познакомиться с городом за небольшое количество времени — отправиться на вертолетную прогулку по его окрестностям, осмотреть все главные достопримечательности свысока и сделать массу живописных кадров.

Сан-Франциско — один из самых красивых городов Калифорнии. Совсем недавно панорамные фотографии мегаполиса с высоты птичьего полета могли сделать только опытные кинооператоры. Сейчас создать аналогичный шедевр может каждый гость города, отправившись в незабываемый полет на ультрасовременном вертолете. Что вас ждет Маршрут построен таким образом, что Вам удастся осмотреть и прекрасные природные пейзажи, и примечательные городские объекты. Вы покружитесь над небоскребами, зелеными холмами и милыми разноцветными домиками. Затем устремитесь к знаменитым мостам «Золотые ворота» и «Бэй Бридж», сделаете множество кадров и полетаете над известной тюрьмой Алькатрас, полуостровом Marin Headlands, частью скалистого тихоокеанского побережья, островом Ангела и творческим городком Саусалито.