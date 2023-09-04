Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско

Вертолетная экскурсия по Сан-Франциско: панорамные виды и захватывающие моменты

Описание
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Ответы на вопросы
Вертолетная прогулка — идеальный способ быстро познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности за короткое время. Ваш полет пройдет над одним из красивейших городов США — Сан-Франциско. Перед Вами предстанут природные пейзажи и городские объекты.

У Вас будет возможность увидеть знаменитый мост «Золотые ворота», а также другие интересные локации — например, творческий город Саусалито.
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Захватывающий полет на вертолете над Сан-Франциско
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Сан-Франциско
  • Мосты «Золотые ворота» и «Бэй Бридж»
  • Тюрьма Алькатрас
  • Полуостров Marin Headlands
  • Остров Ангела
  • Город Саусалито
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Возвышаясь над городом Лучший способ познакомиться с городом за небольшое количество времени — отправиться на вертолетную прогулку по его окрестностям, осмотреть все главные достопримечательности свысока и сделать массу живописных кадров.
Сан-Франциско — один из самых красивых городов Калифорнии. Совсем недавно панорамные фотографии мегаполиса с высоты птичьего полета могли сделать только опытные кинооператоры. Сейчас создать аналогичный шедевр может каждый гость города, отправившись в незабываемый полет на ультрасовременном вертолете. Что вас ждет Маршрут построен таким образом, что Вам удастся осмотреть и прекрасные природные пейзажи, и примечательные городские объекты. Вы покружитесь над небоскребами, зелеными холмами и милыми разноцветными домиками. Затем устремитесь к знаменитым мостам «Золотые ворота» и «Бэй Бридж», сделаете множество кадров и полетаете над известной тюрьмой Алькатрас, полуостровом Marin Headlands, частью скалистого тихоокеанского побережья, островом Ангела и творческим городком Саусалито.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Трансфер (за доп. плату)
  • Сопровождение гида (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Вертолетная площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • По желанию
  • Вы можете заказать трансфер от отеля и обратно
  • А также сопровождение гида за дополнительную плату!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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