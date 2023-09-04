Вертолетная экскурсия по Сан-Франциско: панорамные виды и захватывающие моменты
Вертолетная прогулка — идеальный способ быстро познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности за короткое время. Ваш полет пройдет над одним из красивейших городов США — Сан-Франциско. Перед Вами предстанут природные пейзажи и городские объекты.
У Вас будет возможность увидеть знаменитый мост «Золотые ворота», а также другие интересные локации — например, творческий город Саусалито.
У Вас будет возможность увидеть знаменитый мост «Золотые ворота», а также другие интересные локации — например, творческий город Саусалито.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сан-Франциско
- Мосты «Золотые ворота» и «Бэй Бридж»
- Тюрьма Алькатрас
- Полуостров Marin Headlands
- Остров Ангела
- Город Саусалито
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Возвышаясь над городом Лучший способ познакомиться с городом за небольшое количество времени — отправиться на вертолетную прогулку по его окрестностям, осмотреть все главные достопримечательности свысока и сделать массу живописных кадров.
Сан-Франциско — один из самых красивых городов Калифорнии. Совсем недавно панорамные фотографии мегаполиса с высоты птичьего полета могли сделать только опытные кинооператоры. Сейчас создать аналогичный шедевр может каждый гость города, отправившись в незабываемый полет на ультрасовременном вертолете. Что вас ждет Маршрут построен таким образом, что Вам удастся осмотреть и прекрасные природные пейзажи, и примечательные городские объекты. Вы покружитесь над небоскребами, зелеными холмами и милыми разноцветными домиками. Затем устремитесь к знаменитым мостам «Золотые ворота» и «Бэй Бридж», сделаете множество кадров и полетаете над известной тюрьмой Алькатрас, полуостровом Marin Headlands, частью скалистого тихоокеанского побережья, островом Ангела и творческим городком Саусалито.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет на вертолете
- Что не входит
- Трансфер (за доп. плату)
- Сопровождение гида (за доп. плату)
- Место начала и завершения?
- Вертолетная площадка
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- По желанию
- Вы можете заказать трансфер от отеля и обратно
- А также сопровождение гида за дополнительную плату!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании