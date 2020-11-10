Как добраться до Юджина на самолёте
В Юджине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Eugene Airport» вам не избежать
Список аэропортов Юджина
- Юджин EUGEugene Airport
Самые дешёвые билеты в Юджин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|7 354
|6ч 38м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|10 440
|21ч 8м (⇵1)
|09.05.2021
|из 🇺🇸Балтимора
|11 841
|15ч 35м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇺🇸Вашингтона
|11 841
|13ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|12 478
|18ч 32м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|13 987
|22ч 31м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Рино
|14 359
|18ч 44м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇽Эрмосильо
|18 932
|13ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Юджина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Юджина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форт-Лодердейл, Лас-Вегас, Миннеаполис, Финикс и Пенсакола
- 04.11.202012.08.2021
- 28.10.202004.11.2020
- 13.11.202016.11.2020
- 12.11.202016.11.2020
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