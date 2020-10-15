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Летим в Миннеаполис

Как добраться до Миннеаполиса на самолёте

В Миннеаполисе 4 аэропорта ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Миннеаполиса

  1. Сент-Пол MSP
    Minneapolis-St. Paul International Airport
  2. Сен-Пауль Даунтаун STP
    St. Paul Downtown Airport
  3. Флайинг-Клауд FCM
    Flying Cloud Airport
  4. Crystal MICне гражданский
    Crystal

Самые дешёвые билеты в Миннеаполис из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇺🇸Денвера1 5421ч 54м
30.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса1 8112ч 59м
01.11.2020из 🇺🇸Дулута2 802
21.12.2020из 🇺🇸Чикаго2 8518ч 3м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Мейсона Сити3 04450м
18.11.2020из 🇺🇸Финикса3 4453ч 20м
13.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио3 4862ч 38м
28.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка3 64626ч 36м (⇵1)
06.02.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 7043ч 43м
17.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса3 7516ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Орландо3 8863ч 23м
10.11.2020из 🇺🇸Сента-Луиса3 9205ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Тампы3 9603ч 25м
09.11.2020из 🇺🇸Атланты4 2112ч 36м
23.10.2020из 🇺🇸Сиэтла4 42721ч 27м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Нашвилла4 4868ч 45м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇸Майами4 77924ч 22м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Питтсбурга4 83714ч 13м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Далласа4 9758ч 27м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Форт-Уэйн5 1605ч 38м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇸Форт Майерса5 3178ч 7м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇸Филадельфии5 50522ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Диего5 7253ч 33м
08.11.2020из 🇺🇸Тифа-Ривера-Фолс6 196
08.11.2020из 🇺🇸Талсы6 3634ч 32м (⇵1)
25.11.2020из 🇺🇸Детройт6 3811ч 45м
16.10.2020из 🇺🇸Рино6 52911ч 34м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Остина6 54520ч 37м (⇵1)
14.11.2020из Сан-Хуана6 67312ч 2м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Саванны6 83228ч 4м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Окленда6 99813ч 7м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Бозмена7 14031ч 31м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Бойсе7 21425ч 17м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Ванкувера7 39514ч 38м (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇸Александрии7 4238ч 33м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Балтимора7 6012ч 41м
10.11.2020из 🇺🇸Портленда7 6615ч 52м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича7 77428ч 43м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Кливленда7 78946ч 34м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Хелены8 0195ч 4м (⇵1)
08.06.2021из 🇺🇸Ньюбурга8 1865ч 17м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Хьюстона8 6265ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Шарлотт9 0928ч 46м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Эверетт9 36525ч 34м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Омахи10 0576ч 51м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Канзас-Сити10 4828ч 51м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Норфолка10 88910ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Онтарио11 1316ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Буффало11 3815ч 32м (⇵1)
28.05.2021из 🇺🇸Колумбуса11 6693ч 59м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Сакраменто11 69014ч 54м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Индианаполиса12 36520ч 34м (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇽Канкуна12 47751ч 49м (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇽Мехико13 05028ч 37м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Провиденса13 3715ч 39м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇸Ньюпорта-Ньюса14 26119ч 15м (⇵2)
11.12.2020из 🇲🇽Леона15 12313ч 56м (⇵2)
07.06.2021из 🇺🇸Лы-Кросса15 21611ч 31м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты16 03148ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Медфорда17 3496ч 8м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Колорадо-Спрингс17 45524ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Рапид-Сити17 81415ч 4м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇴Пунты-Каны19 80648ч 2м (⇵2)
04.01.2021из 🇲🇽Веракруса19 81451ч 8м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇽Морелии21 58428ч 17м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇦Виннипега22 53133ч 8м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Манчестера23 04517ч 28м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона23 57215ч 33м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга26 35851ч 32м (⇵2)
05.01.2021из 🇷🇺Москвы26 70233ч 39м (⇵2)
01.01.2021из 🇺🇦Киева29 53249ч 32м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Су-Фолс31 6057ч 37м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Самары40 32945ч 6м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇬Каира40 76634ч 22м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇬Хургады45 36822ч 52м (⇵2)
10.11.2020из Сеула47 32844ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇬Бишкека54 19141ч 56м (⇵2)
10.12.2020из 🇰🇪Найроби54 19629ч 18м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)55 54343ч 22м (⇵2)
23.11.2020из 🇳🇬Лагоса61 74326ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Миннеаполиса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Денвер, Хьюстон, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Миннеаполиса