Как добраться до Миннеаполиса на самолёте

В Миннеаполисе 4 аэропорта ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Миннеаполиса

Сент-Пол MSP Minneapolis-St. Paul International Airport Сен-Пауль Даунтаун STP St. Paul Downtown Airport Флайинг-Клауд FCM Flying Cloud Airport Crystal MIC не гражданский Crystal

Самые дешёвые билеты в Миннеаполис из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Миннеаполиса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Миннеаполиса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Денвер, Хьюстон, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Миннеаполиса