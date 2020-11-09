Как добраться до Бостона на самолёте

В Бостоне 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Бостона

Портсмут PSM Pease Air Force Base Бостон Логан BOS Logan International Airport

Самые дешёвые билеты в Бостон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Бостона

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Бостона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форт-Лодердейл, Лос-Анджелес, Майами, Орландо и Порт-о-Пренс

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бостона