Заразилось 661

Умерло 21

Выздоровело 0

Болеют сейчас 640

Летальность 3.18% около 32 чел. на 1000 заболевших

В Таджикистане находится 0.02%, 661 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 21 умер, а всего болеющих по последней информации 640 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 256 729 человек, выздоровело 1 529 608, умерло 287 355, болеющих 2 439 766 человек

Сколько заболевших коронавирусом в Таджикистане График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Таджикистане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.1 раза в Таджикистане летальность ⇣ ниже, чем , чем в других странах 32 человека на 1000 зараженных.

В остальных странах, 68 человек в среднем умирает в Таджикистане

Карта распространения коронавируса в Таджикистане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.75%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Таджикистане от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Таджикистана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 661 21 0 — 640 11 мая 2020 661 +49+8% 21 +1+5% 0 ▲ 640+48 10 мая 2020 612 20 0 — 592 9 мая 2020 612 +90+17% 20 +8+67% 0 ▲ 592+82 8 мая 2020 522 +61+13% 12 0 ▲ 510+61 7 мая 2020 461 +82+22% 12 +4+50% 0 ▲ 449+78 6 мая 2020 379 +86+29% 8 +3+60% 0 ▲ 371+83 5 мая 2020 293 +63+27% 5 +2+67% 0 ▲ 288+61 4 мая 2020 230 +102+80% 3 +1+50% 0 ▲ 227+101 3 мая 2020 128 +52+68% 2 0 ▲ 126+52 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Таджикистане по дням