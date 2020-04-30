Последние новости коронавируса в Таджикистане на сегодня со статистикой
Заразилось 661
Умерло 21
Выздоровело 0
Болеют сейчас 640
Летальность 3.18%около 32 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:54
В Таджикистане находится 0.02%, 661 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 21 умер, а всего болеющих по последней информации 640 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 256 729 человек, выздоровело 1 529 608, умерло 287 355, болеющих 2 439 766 человек
Сколько заболевших коронавирусом в Таджикистане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Таджикистане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
32 человекав среднем умирает в Таджикистане на 1000 зараженных. В остальных странах, 68 человек
Карта распространения коронавируса в Таджикистане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.75%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Таджикистане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Таджикистана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
661
21
0
—640
11 мая 2020
661+49+8%
21+1+5%
0
▲640+48
10 мая 2020
612
20
0
—592
9 мая 2020
612+90+17%
20+8+67%
0
▲592+82
8 мая 2020
522+61+13%
12
0
▲510+61
7 мая 2020
461+82+22%
12+4+50%
0
▲449+78
6 мая 2020
379+86+29%
8+3+60%
0
▲371+83
5 мая 2020
293+63+27%
5+2+67%
0
▲288+61
4 мая 2020
230+102+80%
3+1+50%
0
▲227+101
3 мая 2020
128+52+68%
2
0
▲126+52
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Таджикистане по дням
Таджикистан и другие страны в сравнении на 12 мая 2020
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане. Министерство здравоохранения страны официально подтвердило, что, по последним данным, в стране зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом и что в результате пандемии два человека скончались.
В Таджикистане обнаружили 15 случаев заражения коронавирусом. Заразились 10 жителей Худжанда и пять жителей Душанбе. Под наблюдением находятся две тысячи человек. Всех приезжающих в страну отправляют на 14-дневный карантин. В феврале в стране была вспышка пневмонии, в результате которой умерли несколько пациентов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил заготовить еды на два года вперед. Такую меру он обсудил на внеочередном оперативном заседании правительства по вопросам распространения коронавируса. По мнению главы государства, необходимо организовать «двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для каждой семьи».
В Таджикистане зафиксировали значительный прирост туристов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство по статистике при президенте страны. В первом квартале года страну посетило более 296 тысяч иностранных туристов. Это на 81 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2019 году.
Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса. Временные ограничения введены на въезд и выезд через все пункты пропуска на государственной границе. Запрет не коснется дипломатов, работников международных организаций и финансовых институтов.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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