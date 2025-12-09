Описание экскурсии✨ Откройте сердце Таджикистана вместе с нами! Наша экскурсия по Душанбе — это увлекательное путешествие по главным достопримечательностям столицы. Мы проведём вас по историческим и культурным местам: величественный памятник Исмаили Сомони, Башня независимости, музей, Кохи Навруз, флагшток и Центральная мечеть. Особенность тура — сочетание истории, современной архитектуры и душевной атмосферы. С нашим гидом вы не просто увидите город, а прочувствуете его уникальный дух. 🏛️🌿
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт/nУслуги гида
Что не входит в цену
- Питание/nВходные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы можем забрать вас из любой гостиницы или хостела Душанбе
Завершение: По окончании экскурсии вас доставят обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
