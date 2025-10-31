Мои заказы

По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит

Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Вы увидите знаковые места, почувствуете атмосферу востока и прикоснётесь к тысячелетнему наследию таджикской культуры.

Гид поможет взглянуть на город глазами местного жителя и понять, как здесь соединяются древние традиции и современность. В этой поездке вы можете не спешить и рассмотреть каждую деталь.
Описание экскурсии

09:00 — Парк Рудаки. Начнём в зелёном сердце Душанбе: фонтаны, величественные памятники, Дворец Наций — резиденция президента, и второй по высоте флагшток в мире. Здесь чувствуется современное лицо столицы

10:15 — Дворец Навруза. Восточная сказка с огромными залами, мозаикой, резьбой по дереву и грандиозными люстрами — символ национального гостеприимства и мастерства

11:30 — Базар Мехргон. Вы вдохнёте ароматы специй и горы сухофруктов, попробуете фрукты и сладости Таджикистана

12:30 — Обед в национальном кафе (по желанию). Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местные блюда

13:45 — Площадь Независимости и смотровая башня. Поднимемся на 124-метровую высоту, чтобы увидеть весь город и горные вершины вокруг

15:00 — Национальный музей Таджикистана. Древние фрески, находки из Пенджикента, богатейшие коллекции искусства — прикосновение к тысячелетней истории и культуре

16:45 — Центральная мечеть Душанбе. Самая большая мечеть Центральной Азии впечатляет масштабом и красотой

17:30–18:00 — Возвращение в отель или удобное для вас место в городе

Вы узнаете:

  • какие тайны скрывают древние артефакты Таджикистана
  • как строился дворец Навруз и почему стал символом национальной гордости
  • в чём уникальность таджикских базаров и что стоит попробовать обязательно
  • как меняется столица и какой её видят местные жители

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне. В большинстве машин нет детских кресел, однако дети могут безопасно сидеть на обычных пассажирских местах
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 35 сомони ($3,7) за чел., дворец Навруза — $8 за чел., башню — 70 сомони ($7,4) за чел. Стоимость и наличие льгот уточняйте у гида при бронировании. Обед (по желанию) — мы сделаем остановку в проверенном национальном кафе
  • Экскурсия подходит для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Саид
Саид — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте! Я Саид, представитель туристической компании, существующей уже с 2012 года. У нас работают только квалифицированные гиды, водители, повара. Мы организуем трансферы, проживание в отелях и гостевых домах, поездки и походы по всей территории Таджикистана и Узбекистана.

