Вы увидите знаковые места, почувствуете атмосферу востока и прикоснётесь к тысячелетнему наследию таджикской культуры.
Гид поможет взглянуть на город глазами местного жителя и понять, как здесь соединяются древние традиции и современность. В этой поездке вы можете не спешить и рассмотреть каждую деталь.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
09:00 — Парк Рудаки. Начнём в зелёном сердце Душанбе: фонтаны, величественные памятники, Дворец Наций — резиденция президента, и второй по высоте флагшток в мире. Здесь чувствуется современное лицо столицы
10:15 — Дворец Навруза. Восточная сказка с огромными залами, мозаикой, резьбой по дереву и грандиозными люстрами — символ национального гостеприимства и мастерства
11:30 — Базар Мехргон. Вы вдохнёте ароматы специй и горы сухофруктов, попробуете фрукты и сладости Таджикистана
12:30 — Обед в национальном кафе (по желанию). Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местные блюда
13:45 — Площадь Независимости и смотровая башня. Поднимемся на 124-метровую высоту, чтобы увидеть весь город и горные вершины вокруг
15:00 — Национальный музей Таджикистана. Древние фрески, находки из Пенджикента, богатейшие коллекции искусства — прикосновение к тысячелетней истории и культуре
16:45 — Центральная мечеть Душанбе. Самая большая мечеть Центральной Азии впечатляет масштабом и красотой
17:30–18:00 — Возвращение в отель или удобное для вас место в городе
Вы узнаете:
какие тайны скрывают древние артефакты Таджикистана
как строился дворец Навруз и почему стал символом национальной гордости
в чём уникальность таджикских базаров и что стоит попробовать обязательно
как меняется столица и какой её видят местные жители
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне. В большинстве машин нет детских кресел, однако дети могут безопасно сидеть на обычных пассажирских местах
Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 35 сомони ($3,7) за чел., дворец Навруза — $8 за чел., башню — 70 сомони ($7,4) за чел. Стоимость и наличие льгот уточняйте у гида при бронировании. Обед (по желанию) — мы сделаем остановку в проверенном национальном кафе
Экскурсия подходит для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте! Я Саид, представитель туристической компании, существующей уже с 2012 года. У нас работают только квалифицированные гиды, водители, повара. Мы организуем трансферы, проживание в отелях и гостевых домах, поездки и походы по всей территории Таджикистана и Узбекистана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие