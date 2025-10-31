Вы увидите знаковые места, почувствуете атмосферу востока и прикоснётесь к тысячелетнему наследию таджикской культуры. Гид поможет взглянуть на город глазами местного жителя и понять, как здесь соединяются древние традиции и современность. В этой поездке вы можете не спешить и рассмотреть каждую деталь.

Описание экскурсии

09:00 — Парк Рудаки. Начнём в зелёном сердце Душанбе: фонтаны, величественные памятники, Дворец Наций — резиденция президента, и второй по высоте флагшток в мире. Здесь чувствуется современное лицо столицы

10:15 — Дворец Навруза. Восточная сказка с огромными залами, мозаикой, резьбой по дереву и грандиозными люстрами — символ национального гостеприимства и мастерства

11:30 — Базар Мехргон. Вы вдохнёте ароматы специй и горы сухофруктов, попробуете фрукты и сладости Таджикистана

12:30 — Обед в национальном кафе (по желанию). Небольшая пауза, чтобы отдохнуть и попробовать местные блюда

13:45 — Площадь Независимости и смотровая башня. Поднимемся на 124-метровую высоту, чтобы увидеть весь город и горные вершины вокруг

15:00 — Национальный музей Таджикистана. Древние фрески, находки из Пенджикента, богатейшие коллекции искусства — прикосновение к тысячелетней истории и культуре

16:45 — Центральная мечеть Душанбе. Самая большая мечеть Центральной Азии впечатляет масштабом и красотой

17:30–18:00 — Возвращение в отель или удобное для вас место в городе

Вы узнаете:

какие тайны скрывают древние артефакты Таджикистана

как строился дворец Навруз и почему стал символом национальной гордости

в чём уникальность таджикских базаров и что стоит попробовать обязательно

как меняется столица и какой её видят местные жители

