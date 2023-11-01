Гуляем по Душанбе

Увидеть самого большого Будду, побывать в чайхане и посмотреть на город с высоты птичьего полёта

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Душанбе в переводе с таджикского означает понедельник.

Почему город получил такое название? Узнаете на экскурсии! За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана.

Вы увидите самую большую статую Будды в мире, попробуете традиционный чай, поднимитесь на стелу Независимости и узнаете, сколько на самом деле человек проживает в Душанбе.
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления.
  • Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась.
  • После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства.
  • За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем.
  • Дойдём до знаменитой чайханы Рохат, выпьем по традиции по пиалке чая. Затем поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта.

По пути гид расскажет вам интересные факты из истории Душанбе. Вы узнаете, каким город был прежде и каким он стал, почему он получил именно такое название (которое в переводе с таджикского означает понедельник) и сколько людей на самом деле здесь проживают. Будет интересно, обещаем!

Организационные детали

  • Мы пройдём примерно 10 км, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную обувь
  • Отдельно оплачивается чай (по желанию) и вход в Национальный музей древностей (50 сомони с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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