Душанбе, что в переводе с таджикского означает понедельник, откроет вам свои секреты на этой индивидуальной экскурсии.
За полдня вы увидите главные достопримечательности столицы Таджикистана: самую большую статую Будды в мире, Театр
За полдня вы увидите главные достопримечательности столицы Таджикистана: самую большую статую Будды в мире, Театр
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидите главные достопримечательности Душанбе
- 🌟 Узнаете интересные факты из истории города
- 📸 Сделаете потрясающие фотографии
- 🍵 Попробуете традиционный таджикский чай
- 👣 Пройдёте около 10 км, наслаждаясь прогулкой
Что можно увидеть
- Театр оперы и балета ИМ.С. Айни
- Национальный музей древностей Таджикистана
- Аллея Рудаки
- Академия наук Таджикистана
- Душанбе Плаза
- Памятник Исмоили Сомони
- Дворец нации
- Парк Рудаки
- Парк Национального флага
- Чайхана Рохат
- Стела Независимости
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления.
- Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась.
- После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства.
- За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем.
- Поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта.
По пути гид расскажет вам интересные факты из истории Душанбе. Вы узнаете, каким город был прежде и каким он стал, почему он получил именно такое название (которое в переводе с таджикского означает понедельник) и сколько людей на самом деле здесь проживают. Будет интересно, обещаем!
Организационные детали
- Мы пройдём примерно 10 км, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную обувь
- Отдельно оплачивается чай (по желанию) и вход в Национальный музей древностей (50 сомони с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 371 туриста
В сфере туризма работаю много лет, в том числе и гидом-экскурсоводом. Таджикистан — гостеприимная страна, и я со своей командой покажу наше гостеприимство с лучшей стороны! Мы проводим экскурсии по городу, а также можем организовать поход в горы, отвезти в Искандеркуль, Пенджикент, Нурек и даже на Памир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе состоялась в компании Баходура. Не было ощущения, что я на экскурсии. Как-будто заскочила в гости к старым друзьям и мы просто гуляем по городу, попутно много о нем узнавая. Спасибо за это тепло и гостепреимства.
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Е
очень интересная, познавательна, душевная экскурсия. рекомендую!! узнали необычные факты о городе
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А
Отличная экскурсия с Гулей. Обширная, полностью соответствует описанию. Спасибо
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Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей древностей, там на меня произвел впечатление Будда(Длина глиняного "Будды в нирване" – 13 метров,
+1
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Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял Кохи навруз, зоопарк и Национальный музей Таджикистана и там многие экспонаты дублируются с Музеем
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Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко
Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко
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