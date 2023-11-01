Душанбе в переводе с таджикского означает понедельник. Почему город получил такое название? Узнаете на экскурсии! За полдня мы посетим главные достопримечательности столицы Таджикистана. Вы увидите самую большую статую Будды в мире, попробуете традиционный чай, поднимитесь на стелу Независимости и узнаете, сколько на самом деле человек проживает в Душанбе.

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Описание

Что вас ожидает

Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления.

Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась.

После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства.

За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем.

Дойдём до знаменитой чайханы Рохат, выпьем по традиции по пиалке чая. Затем поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта.

По пути гид расскажет вам интересные факты из истории Душанбе. Вы узнаете, каким город был прежде и каким он стал, почему он получил именно такое название (которое в переводе с таджикского означает понедельник) и сколько людей на самом деле здесь проживают. Будет интересно, обещаем!

Организационные детали