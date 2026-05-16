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Гуляем по Душанбе

Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Душанбе, что в переводе с таджикского означает понедельник, откроет вам свои секреты на этой индивидуальной экскурсии.

За полдня вы увидите главные достопримечательности столицы Таджикистана: самую большую статую Будды в мире, Театр
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оперы и балета ИМ.С.

Айни, Национальный музей древностей Таджикистана, аллею Рудаки, Академию наук Таджикистана, Душанбе Плаза, памятник Исмоили Сомони, Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага.

Завершите прогулку традиционным чаем в чайхане Рохат и поднимитесь на стелу Независимости, чтобы насладиться видом на город с высоты птичьего полёта

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидите главные достопримечательности Душанбе
  • 🌟 Узнаете интересные факты из истории города
  • 📸 Сделаете потрясающие фотографии
  • 🍵 Попробуете традиционный таджикский чай
  • 👣 Пройдёте около 10 км, наслаждаясь прогулкой
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе
Гуляем по Душанбе

Что можно увидеть

  • Театр оперы и балета ИМ.С. Айни
  • Национальный музей древностей Таджикистана
  • Аллея Рудаки
  • Академия наук Таджикистана
  • Душанбе Плаза
  • Памятник Исмоили Сомони
  • Дворец нации
  • Парк Рудаки
  • Парк Национального флага
  • Чайхана Рохат
  • Стела Независимости

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию у Театра оперы и балета им С. Айни. В нём работала прима балета Малика Собирова, народный артист СССР. Театр по сей день открыт и собирает полные залы на свои представления.
  • Недалеко расположен Национальный музей древностей Таджикистана. Помимо монет и других артефактов, найденных на нашей земле, там величественно лежит статуя Будды — самая большая в мире. Вы узнаете, как она здесь появилась.
  • После пройдёмся по аллее Рудаки, посмотрим на Академию наук Таджикистана, здание Душанбе Плаза и дойдём до памятника Исмоили Сомони — основоположника нашего государства.
  • За памятником расположены Дворец нации, парк Рудаки и парк Национального флага с одним из самых высоких в мире флагштоков высотой 165 м. За эту высоту флагшток был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем вам, каким образом этот рекорд устанавливался и кем.
  • Поднимемся на стелу Независимости, откуда вам откроется центр города с высоты птичьего полёта.

По пути гид расскажет вам интересные факты из истории Душанбе. Вы узнаете, каким город был прежде и каким он стал, почему он получил именно такое название (которое в переводе с таджикского означает понедельник) и сколько людей на самом деле здесь проживают. Будет интересно, обещаем!

Организационные детали

  • Мы пройдём примерно 10 км, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную обувь
  • Отдельно оплачивается чай (по желанию) и вход в Национальный музей древностей (50 сомони с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля
Гуля — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 371 туриста
В сфере туризма работаю много лет, в том числе и гидом-экскурсоводом. Таджикистан — гостеприимная страна, и я со своей командой покажу наше гостеприимство с лучшей стороны! Мы проводим экскурсии по городу, а также можем организовать поход в горы, отвезти в Искандеркуль, Пенджикент, Нурек и даже на Памир.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
2
3
2
1
Наталия
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе состоялась в компании Баходура. Не было ощущения, что я на экскурсии. Как-будто заскочила в гости к старым друзьям и мы просто гуляем по городу, попутно много о нем узнавая. Спасибо за это тепло и гостепреимства.
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
Мысль об экскурсии появилась спонтанно, Гули не было в городе и моя пешая экскурсия по Душанбе
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Е
очень интересная, познавательна, душевная экскурсия. рекомендую!! узнали необычные факты о городе
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А
Отличная экскурсия с Гулей. Обширная, полностью соответствует описанию. Спасибо
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Анастасия
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей древностей, там на меня произвел впечатление Будда(Длина глиняного "Будды в нирване" – 13 метров,
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вес – пять с половиной тонн. Статуя была найдена на юге Таджикистана в 1966 г). Далее мы посмотрели Дворец Кохи Навруз - необыкновенные и богатейшие интерьеры, дух захватывает от красоты! Так же посетили центральную соборную мечеть города Душанбе (В ней сразу могут разместиться более 180 тысяч человек). Съездили в город Гиссар и посетили крепость, (крепость является частью историко-культурного заповедника Гиссар), от этого места я тоже под впечатлением, еще там есть огромные деревья – это чинары, им по 700-800 лет.
Этот день я запомню на долго! Онподарил мне столько эмоций, что я счастливая полетела домой!

Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей+1
Благодарю за экскурсию Гулю! Это был один из самых лучших дней в Таджикистане! Мы посетили музей
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Игорь
Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял Кохи навруз, зоопарк и Национальный музей Таджикистана и там многие экспонаты дублируются с Музеем
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древности входящий в экскурсию у Гули, ещё один плюс что Гуля гид по городу и гид по музею Древности подробно вам объясняют все возникающие вопросы, а в нац. Музее ты ходишь бродишь один… И ещё она с удовольствием вас сфоткает и никого просить не надо.

Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял
Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял
Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял
Отличная экскурсия охватывающая все основные достопримечательности Душанбе, даже после на следующий день я сам ходил гулял
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Милана
Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко
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и весело гулять по городу Душанбе. Благодаря Гуле, мы открыли для себя Таджикистан совершенно с необычной стороны. Это была очень живая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить. Спасибо за приятный обед в грузинском ресторане, который совершенно получился экспромтом. До новых встреч! Буду рекомендовать своим туристам.

Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
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