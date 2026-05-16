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вес – пять с половиной тонн. Статуя была найдена на юге Таджикистана в 1966 г). Далее мы посмотрели Дворец Кохи Навруз - необыкновенные и богатейшие интерьеры, дух захватывает от красоты! Так же посетили центральную соборную мечеть города Душанбе (В ней сразу могут разместиться более 180 тысяч человек). Съездили в город Гиссар и посетили крепость, (крепость является частью историко-культурного заповедника Гиссар), от этого места я тоже под впечатлением, еще там есть огромные деревья – это чинары, им по 700-800 лет.

Этот день я запомню на долго! Онподарил мне столько эмоций, что я счастливая полетела домой!