Чайнатаун в Бангкоке — один из старейших и крупнейших китайских кварталов в мире. Эта аудиоэкскурсия покажет вам не глянцевую улицу Яоварат с неоновыми вывесками и толпами туристов, а район Талад Ной, где начиналась история города. Здесь первые китайские переселенцы селились ещё во времена короля Рамы I, задолго до появления современного мегаполиса. На улице Сонгват, которую когда-то нарисовал сам король, время словно замерло. Раньше она была главными торговыми воротами в Сиам, куда стекались товары со всей Азии и из Европы. Сегодня здесь живой музей под открытым небом, где каждый камень хранит память о прошлом. Прогулка начнётся у ворот Чайнатауна, под которыми согласно фэншуй можно зарядиться энергией. Вы пройдёте по первой асфальтированной улице Сиама, а раньше здесь передвигались только на лодках по каналам. По пути увидите статуи трансформеров Оптимуса Прайма и Бамблби, собранные из старых запчастей. Заглянете в мастерские, где до сих пор чинят моторы, как и сотню лет назад. Посетите храмы, где местные молятся за здоровье и удачу в бизнесе. И услышите истории о том, как китайские купцы строили Чайнатаун. Дальше вас ждёт гастрономический лабиринт: пекарня, где по рецептам прадедов пекут свадебные торты в форме свиных голов, отмеченное гидом Мишлен кафе с тушёным гусём, домашнее мороженое с каштанами и многое другое. Бангкокский Чайнатаун — это город в городе, где даже ржавый Фиат стал арт-объектом. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

