Эта аудиоэкскурсия по Чайнатауну в Бангкоке уведёт вас в исторический район Талад Ной, где зарождалась история города под покровительством короля Рамы I, и покажет живой музей под открытым небом на
Описание экскурсии
Чайнатаун в Бангкоке — один из старейших и крупнейших китайских кварталов в мире. Эта аудиоэкскурсия покажет вам не глянцевую улицу Яоварат с неоновыми вывесками и толпами туристов, а район Талад Ной, где начиналась история города. Здесь первые китайские переселенцы селились ещё во времена короля Рамы I, задолго до появления современного мегаполиса. На улице Сонгват, которую когда-то нарисовал сам король, время словно замерло. Раньше она была главными торговыми воротами в Сиам, куда стекались товары со всей Азии и из Европы. Сегодня здесь живой музей под открытым небом, где каждый камень хранит память о прошлом. Прогулка начнётся у ворот Чайнатауна, под которыми согласно фэншуй можно зарядиться энергией. Вы пройдёте по первой асфальтированной улице Сиама, а раньше здесь передвигались только на лодках по каналам. По пути увидите статуи трансформеров Оптимуса Прайма и Бамблби, собранные из старых запчастей. Заглянете в мастерские, где до сих пор чинят моторы, как и сотню лет назад. Посетите храмы, где местные молятся за здоровье и удачу в бизнесе. И услышите истории о том, как китайские купцы строили Чайнатаун. Дальше вас ждёт гастрономический лабиринт: пекарня, где по рецептам прадедов пекут свадебные торты в форме свиных голов, отмеченное гидом Мишлен кафе с тушёным гусём, домашнее мороженое с каштанами и многое другое. Бангкокский Чайнатаун — это город в городе, где даже ржавый Фиат стал арт-объектом. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- วงเวียนถนนข้าวหลาม (Optimus Prime) ตลาดน้อย
- Talat Noi, Samphanthawong
- BUMBLEBEE
- Sol Heng Tai House
- Song Wat Road
- Chang Park
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Рекомендации баров и ресторанов, где можно отменно провести вечер
- Советы, где купить уникальные сувениры
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Еда и напитки - приобретаются самостоятельно по желанию
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: 322 Tri Mit Rd, Talat Noi, Khet Samphanthawong, Krung Thep Maha Nakhon 10100, Thailand
Завершение: Ratchawong Road, 236, Khwaeng Chakkrawat
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
4 дек в 18:00
6 дек в 18:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.