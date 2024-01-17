Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Приглашаем вас в гастрономический сити-тур по вечернему Бангкоку! Мы будем исследовать город на местном транспорте — тук-туках.
Проедем мимо ключевых локаций — Королевского дворца, Монумента Демократии, Чайнатауна и окунёмся в атмосферу загадочного Востока.
А после вас ждёт дегустация изысканных блюд в категории «стритфуд» сразу в трёх ресторанах с отметками Мишлен!
Проедем мимо ключевых локаций — Королевского дворца, Монумента Демократии, Чайнатауна и окунёмся в атмосферу загадочного Востока.
А после вас ждёт дегустация изысканных блюд в категории «стритфуд» сразу в трёх ресторанах с отметками Мишлен!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
|Дети до 8 лет
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
По городу — на тук-туке
В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку. Гид расскажет вам историю города и Таиланда, познакомит с национальными традициями и культурой. Вы увидите:
- Королевский дворец и Министерство обороны
- Железный дворец и Королевскую площадь
- Монумент Демократии
- Крепостную стену
- Храм Ват Сутхат и бангкокские качели
- Ночной Чайнатаун
Стритфуд с отметкой Мишлен
Затем мы посетим кафе и ресторанчики, отмеченные знаменитым красным гидом Мишлен в категории «стритфуд», где вы сможете насладиться изысканными блюдами тайской кухни. Приготовьтесь к настоящему кулинарному празднику, ведь Мишлен не ошибается в выборе лучших мест для гастрономических открытий! В программе:
- Суки Яки (лапша с овощами)
- Гуай Тьеу (лапша с мясом/без)
- Патонго (десерт)
Организационные детали
- В программу включено всё: транспорт, услуги гида, дегустация блюд по программе
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 44 туристов
Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь туризмом и экскурсиями в Таиланде уже 9 лет. Мы с большим удовольствием и энтузиазмом откроем для вас красоты Таиланда от Паттайи до Чианг Мая. Наши экскурсии — это не просто обзорная программа, а настоящее погружение в историю, культуру и обычаи всего Таиланда.
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