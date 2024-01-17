Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Индивидуальная экскурсия в Бангкоке

Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке

Приглашаем вас в гастрономический сити-тур по вечернему Бангкоку! Мы будем исследовать город на местном транспорте — тук-туках.

Проедем мимо ключевых локаций — Королевского дворца, Монумента Демократии, Чайнатауна и окунёмся в атмосферу загадочного Востока.

А после вас ждёт дегустация изысканных блюд в категории «стритфуд» сразу в трёх ресторанах с отметками Мишлен!
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Ближайшие даты:
17
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Дети до 8 лет$135
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

По городу — на тук-туке

В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку. Гид расскажет вам историю города и Таиланда, познакомит с национальными традициями и культурой. Вы увидите:

  • Королевский дворец и Министерство обороны
  • Железный дворец и Королевскую площадь
  • Монумент Демократии
  • Крепостную стену
  • Храм Ват Сутхат и бангкокские качели
  • Ночной Чайнатаун

Стритфуд с отметкой Мишлен

Затем мы посетим кафе и ресторанчики, отмеченные знаменитым красным гидом Мишлен в категории «стритфуд», где вы сможете насладиться изысканными блюдами тайской кухни. Приготовьтесь к настоящему кулинарному празднику, ведь Мишлен не ошибается в выборе лучших мест для гастрономических открытий! В программе:

  • Суки Яки (лапша с овощами)
  • Гуай Тьеу (лапша с мясом/без)
  • Патонго (десерт)

Организационные детали

  • В программу включено всё: транспорт, услуги гида, дегустация блюд по программе
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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