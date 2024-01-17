Приглашаем вас в гастрономический сити-тур по вечернему Бангкоку! Мы будем исследовать город на местном транспорте — тук-туках. Проедем мимо ключевых локаций — Королевского дворца, Монумента Демократии, Чайнатауна и окунёмся в атмосферу загадочного Востока. А после вас ждёт дегустация изысканных блюд в категории «стритфуд» сразу в трёх ресторанах с отметками Мишлен!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1 человека или $180 за человека, если вас больше

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

По городу — на тук-туке

В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку. Гид расскажет вам историю города и Таиланда, познакомит с национальными традициями и культурой. Вы увидите:

Королевский дворец и Министерство обороны

Железный дворец и Королевскую площадь

Монумент Демократии

Крепостную стену

Храм Ват Сутхат и бангкокские качели

Ночной Чайнатаун

Стритфуд с отметкой Мишлен

Затем мы посетим кафе и ресторанчики, отмеченные знаменитым красным гидом Мишлен в категории «стритфуд», где вы сможете насладиться изысканными блюдами тайской кухни. Приготовьтесь к настоящему кулинарному празднику, ведь Мишлен не ошибается в выборе лучших мест для гастрономических открытий! В программе:

Суки Яки (лапша с овощами)

Гуай Тьеу (лапша с мясом/без)

Патонго (десерт)

Организационные детали