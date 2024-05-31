Пешие экскурсии-прогулки в Бангкоке с экскурсоводом

Найдено 11 экскурсий в категории «Пешеходные» в Бангкоке, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
🚶 Пешая
Билеты
30 минут
1 отзыв
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 20:15
10 июня в 00:00
$30 за билет
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
от $150 за всё до 5 чел.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • К
    Кира
    26 мая 2024
    Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
    Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
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    я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с чемоданами и провёл меня через отдельную линию для фаст-трека. Очереди вообще не было, и я быстренько прошла контроль безопасности и паспортный контроль. Особенно хочу сказать спасибо персоналу. Они были такие внимательные и помогли сориентироваться в аэропорту. Всё заняло буквально пару минут, и я быстрее добралась до зоны отдыха. Эта услуга прям спасение для тех, кто не любит стоять в очередях или если у вас мало времени. Очень рекомендую всем, кто хочет сделать своё путешествие поприятнее и побыстрее.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
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    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    Магия Чайнатауна в Бангкоке
    Интересно, красиво, живенько
  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
  2. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  3. Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
  4. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  5. Бангкок - город контрастов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
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