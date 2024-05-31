1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Билеты
30 минут
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 20:15
10 июня в 00:00
$30 за билет
Индивидуальная
7.5 часов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
от $150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ККира26 мая 2024Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
- ААндрей23 мая 2024Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
- CChristina20 мая 2024Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
- ННаталья20 мая 2024Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
- ААлена13 мая 2024Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
- ИИлона9 мая 2024Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
- ААнна6 мая 2024Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
- ААлена30 апреля 2024Интересно, красиво, живенько
- ММаксим10 апреля 2024Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Пешеходные»
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