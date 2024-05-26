1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Билеты
30 минут
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 20:15
10 июня в 00:00
$30 за билет
Мини-группа
9 часов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Мини-группа
8 часов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 875฿ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 875฿ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
- ККира26 мая 2024Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ИИван2 мая 2024Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
- ККристина1 мая 2024Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
- ИИван30 апреля 2024Все очень классно, забрали вовремя, рассказы гида были интересные, посетили несколько храмов, очень красиво и живописно!
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- ООльга11 апреля 2024Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
- ООльга10 апреля 2024Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Групповые" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 4 375. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Бангкоке из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Бангкока по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август