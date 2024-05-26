Групповые экскурсии Бангкока

Найдено 13 экскурсий в категории «Групповые» в Бангкоке, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
🚶 Пешая
Билеты
30 минут
1 отзыв
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 20:15
10 июня в 00:00
$30 за билет
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 875฿ за человека
Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 875฿ за человека
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • К
    Кира
    26 мая 2024
    Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
    Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
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    я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с чемоданами и провёл меня через отдельную линию для фаст-трека. Очереди вообще не было, и я быстренько прошла контроль безопасности и паспортный контроль. Особенно хочу сказать спасибо персоналу. Они были такие внимательные и помогли сориентироваться в аэропорту. Всё заняло буквально пару минут, и я быстрее добралась до зоны отдыха. Эта услуга прям спасение для тех, кто не любит стоять в очередях или если у вас мало времени. Очень рекомендую всем, кто хочет сделать своё путешествие поприятнее и побыстрее.

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
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    часть, очень и очень большой торговый центр, к сожалению за 2 часа можно только чуть чуть его просмотреть, но в рамках экскурсии этого достаточно, на круизе было много еды, живая музыка, все очень хорошо сделано.

  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
  • И
    Иван
    30 апреля 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
    Все очень классно, забрали вовремя, рассказы гида были интересные, посетили несколько храмов, очень красиво и живописно!
  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
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    транспорт, остановки, локации, тайминг. Действительно, как и обещали, очень яркая и запоминающаяся экскурсия, щедрая на информацию и впечатления. Рекомендую этого организатора и маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  2. Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
  3. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  4. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  5. В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Групповые" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 4 375. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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