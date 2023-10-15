Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Мистический алтарь, водная прогулка по каналу, деревянные дома на сваях, крепостная стена, Чайнатаун — программа будет насыщенная. Но и на отдых выделим время — в мишленовском ресторане и на чайной дегустации.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по узким улочкам старого города, где каждый шаг пропитан ароматами местной кухни, специй и пряностей.
Наша первая остановка — парк «Люмпини». Вы будете поражены количеством живущих здесь варанов. Эти величественные существа создают неповторимую атмосферу парка, где природа и городской шум сливаются воедино.
Отправляемся к мистическому алтарю, где вы станете свидетелями религиозных тайских танцев и ритуалов, направленных на благополучие.
Прокатимся по историческому каналу на речном трамвае. Вы увидите деревянные жилые дома на сваях, а на фоне — возвышающиеся небоскрёбы и торговые центры.
Следующая точка маршрута — фортификационное сооружение и крепостная стена Бангкока. Эти укрепления были построены в 18 веке для защиты города от врагов. Вы узнаете интересные факты об их возведении и использовании.
Если у нас будет возможность, мы зайдём в мишленовский ресторан, чтобы отведать самое изысканное тайское блюдо — падтай. Это блюдо считается лучшим в королевстве и позволит вам насладиться взрывом вкусов и ароматов. Не даром оно получило звезду Мишлен!
Не забудем и про легендарный Чайнатаун столицы. Здесь вы окунётесь в атмосферу, наполненную ароматами чая и пряностей.
И конечно же, мы посетим чайную церемонию с дегустацией вкусных сортов чая из Поднебесной. Вы познакомитесь с уникальными методами заваривания напитка и насладитесь неповторимыми вкусовыми нотками.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы будем пользоваться столичным метро, лодками, а также прокатимся с ветерком на тук-туке. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Еда в ресторане (по желанию) оплачивается по меню
- Для посещения храмов необходима сдержанная одежда, прикрывающая ноги, руки, живот, зону декольте
- Гид оставляет за собой право поменять местами объекты посещения в зависимости от расположения вашего отеля
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.