Старое и новое в Бангкоке — находятся в гармонии или соперничают друг с другом? На этот вопрос вы сможете ответить, раскрыв контрасты города вместе с нами. Мистический алтарь, водная прогулка по каналу, деревянные дома на сваях, крепостная стена, Чайнатаун — программа будет насыщенная. Но и на отдых выделим время — в мишленовском ресторане и на чайной дегустации.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по узким улочкам старого города, где каждый шаг пропитан ароматами местной кухни, специй и пряностей.

Наша первая остановка — парк «Люмпини». Вы будете поражены количеством живущих здесь варанов. Эти величественные существа создают неповторимую атмосферу парка, где природа и городской шум сливаются воедино.

Отправляемся к мистическому алтарю, где вы станете свидетелями религиозных тайских танцев и ритуалов, направленных на благополучие.

Прокатимся по историческому каналу на речном трамвае. Вы увидите деревянные жилые дома на сваях, а на фоне — возвышающиеся небоскрёбы и торговые центры.

Следующая точка маршрута — фортификационное сооружение и крепостная стена Бангкока. Эти укрепления были построены в 18 веке для защиты города от врагов. Вы узнаете интересные факты об их возведении и использовании.

Если у нас будет возможность, мы зайдём в мишленовский ресторан, чтобы отведать самое изысканное тайское блюдо — падтай. Это блюдо считается лучшим в королевстве и позволит вам насладиться взрывом вкусов и ароматов. Не даром оно получило звезду Мишлен!

Не забудем и про легендарный Чайнатаун столицы. Здесь вы окунётесь в атмосферу, наполненную ароматами чая и пряностей.

И конечно же, мы посетим чайную церемонию с дегустацией вкусных сортов чая из Поднебесной. Вы познакомитесь с уникальными методами заваривания напитка и насладитесь неповторимыми вкусовыми нотками.

Организационные детали