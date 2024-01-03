Приглашаем в двухдневный тур на реку Квай.
Вы увидите разнообразие природы Таиланда — от тропических джунглей, крутых гор с расположенными на вершинах величественными храмами до рек, ручейков и чарующих водопадов с водой изумрудного цвета. А еще мы посетим деревню слонов и храм исполнения желаний.
Вы увидите разнообразие природы Таиланда — от тропических джунглей, крутых гор с расположенными на вершинах величественными храмами до рек, ручейков и чарующих водопадов с водой изумрудного цвета. А еще мы посетим деревню слонов и храм исполнения желаний.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (рост от 90 до 120 см)
|3 200 ฿
|Взрослый
|3 900 ฿
Что вас ожидает:
- Плавучий рынок
- Водопад Эраван
- Термальные источники
- Водопад Са Йок Нои
- Дорога смерти
- Деревня слонов
- Храм Пещеры Тигра
Описание
Что вас ждетПредставляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
- Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
- Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
- Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
- Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
- При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
- Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
- На территории отеля есть бассейн.
- Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.
ежедневно в 05:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
- Проживание в отеле
- Катание на слонах
- Прогулка по реке на плоту и сплав
- Что не входит
- Купание со слонами — 800 бат
- Массаж в отеле — 300 бат в час
- Доплата за одноместное размещение в отеле — 500 бат
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: PTT https: / / maps. app. goo. gl / pviZN1LDcEiCdHsg6Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:30Экскурсия длится около 1 дня 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время.
- Взять с собой:
- Копию загранпаспорта
- Полотенце
- Купальные принадлежности
- Сухой завтрак из отеля
- Деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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