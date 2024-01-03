Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока

Групповой тур в Бангкоке
Приглашаем в двухдневный тур на реку Квай.

Вы увидите разнообразие природы Таиланда — от тропических джунглей, крутых гор с расположенными на вершинах величественными храмами до рек, ручейков и чарующих водопадов с водой изумрудного цвета. А еще мы посетим деревню слонов и храм исполнения желаний.
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Детский (рост от 90 до 120 см)3 200 ฿
Взрослый3 900 ฿

Что вас ожидает:

  • Плавучий рынок
  • Водопад Эраван
  • Термальные источники
  • Водопад Са Йок Нои
  • Дорога смерти
  • Деревня слонов
  • Храм Пещеры Тигра

Описание

Что вас ждет

Представляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
  • Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.
  • Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
  • Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.
  • Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.
  • При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
  • Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.
  • На территории отеля есть бассейн.
  • Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.

ежедневно в 05:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
  • Проживание в отеле
  • Катание на слонах
  • Прогулка по реке на плоту и сплав
Что не входит
  • Купание со слонами — 800 бат
  • Массаж в отеле — 300 бат в час
  • Доплата за одноместное размещение в отеле — 500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: PTT https: / / maps. app. goo. gl / pviZN1LDcEiCdHsg6
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии. Пожалуйста будьте на связи в это время.
  • Взять с собой:
  • Копию загранпаспорта
  • Полотенце
  • Купальные принадлежности
  • Сухой завтрак из отеля
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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