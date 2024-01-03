Что вас ждет

Возьмите с собой копию загранпаспорта, полотенце, купальные принадлежности, сухой завтрак из отеля и деньги на личные расходы.

Некоторые остановки в программе могут меняться местами.

Как правило, программа проводится на минибасе, но иногда на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно.

Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе.

При посещении храма нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен.

На территории отеля есть бассейн.

Купаться в реке можно лишь в светлое время суток.

Представляем вас легендарную экскурсию, которая славится множеством красивейших природных ландшафтов. Среди них — густые, живописные тропические джунгли, крутые горы с расположенными на вершинах величественными храмами, пересекающиеся реки, ручейки и чарующие водопады с водой изумрудного цвета. Мы сделали эту программу таким образом, чтобы вы смогли провести максимум времени в единении с природой в этих удивительных местах, — самое длительное пребывание на водопаде Эраван и максимально длинный сплав, все, чтобы вы получили максимум наслаждения от посещения этих мест. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.