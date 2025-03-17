читать дальше заминки. Очень хорошие с её стороны рекомендации и по кухне стран, выбору блюд, по осмотру достопримечательностей, да и вообще по всем нюансам. Огромная благодарность за эти 2 недели.

Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной