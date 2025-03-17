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Туры по воде в Бангкоке

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Бангкоке, цены от 2048 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
14 дней
14 отзывов
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
«Между точками маршрута будем передвигаться на микроавтобусах, такси, лодках, катерах, паромах, самолётах, тук-туках или моторикшах»
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Музыкальные теплоходы
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
«Также включены обеды в 3-й, 4-й, 5-й дни и ужин во время круиза в последний день»
16 ноя в 08:00
19 ноя в 12:00
$2090 за человека
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
На автобусе
14 дней
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
Увидеть слонов в джунглях, прокатиться по реке Квай и отдохнуть на Пхукете, Краби и островах Пхи-Пхи
Начало: Санкт-Петербург или Москва (в зависимости от даты)...
«Свободный день на море или, по желанию, экскурсия на катере к острову Хонг Краби (за дополнительную плату)»
12 ноя в 05:00
€2048 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    17 марта 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что наш тур прошел очень
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    гладко. Гид Алёна профессионал. Знает программу вдоль и поперек. Внимательно относится к каждому участнику тура. Всегда расскажет много интересного, посоветует. Менеджер Анаит очень помогла. Проконсультировала, ответила на все вопросы. В общем, отличная команда и восхитительный тур!

    Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому чтоОчень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что
  • I
    Ilia
    17 марта 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Тур оставил только положительные впечатления, гид Алёна большая молодец - весь маршрут был вылизан, тур прошёл без сучка, без задоринки!
  • М
    Михаил
    21 января 2025
    Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
    Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
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    заминки. Очень хорошие с её стороны рекомендации и по кухне стран, выбору блюд, по осмотру достопримечательностей, да и вообще по всем нюансам. Огромная благодарность за эти 2 недели.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
  2. Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
  3. Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Пхи-Пхи
  2. Ангкор-Ват
  3. Королевский дворец
Сколько стоит тур в Бангкоке в июле 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 2048 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные туры в Бангкоке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025