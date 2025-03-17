Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
«Между точками маршрута будем передвигаться на микроавтобусах, такси, лодках, катерах, паромах, самолётах, тук-туках или моторикшах»
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
«Также включены обеды в 3-й, 4-й, 5-й дни и ужин во время круиза в последний день»
16 ноя в 08:00
19 ноя в 12:00
$2090 за человека
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
Увидеть слонов в джунглях, прокатиться по реке Квай и отдохнуть на Пхукете, Краби и островах Пхи-Пхи
Начало: Санкт-Петербург или Москва (в зависимости от даты)...
«Свободный день на море или, по желанию, экскурсия на катере к острову Хонг Краби (за дополнительную плату)»
12 ноя в 05:00
€2048 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра17 марта 2025Очень понравился тур! Полный восторг. Организация на высоте. Чувствуется хорошо проделанная работа всей команды, потому что наш тур прошел очень
- IIlia17 марта 2025Тур оставил только положительные впечатления, гид Алёна большая молодец - весь маршрут был вылизан, тур прошёл без сучка, без задоринки!
- ММихаил21 января 2025Тур был весьма содержателен, очень хорошо продуман и организован. Гид Алёна отлично справилась со всеми задачами. Не было ни одной
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Бангкоке в июле 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 2048 до 222 200. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные туры в Бангкоке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025