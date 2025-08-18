В Виктория Елена оказалась потрясающим гидом, программа продумана до мелочей. Всем советую.

И Индира Спасибо большое, все очень понравилось

А Аслан Очень яркая и насыщенная экскурсия! Прекрасная организация, вкусная еда, отличные массажи, катание и купание со слонами - восторг. Гид Елена знает массу интересных фактов и умеет увлечь рассказом. Всем советую, впечатления гарантированы.

Я Яна Гид прекрасный, все прошло отлично. Спасибо

Е Елизавета Елена - настоящий кладезь знаний и прекрасный рассказчик. Внимательна к каждому гостю, говорит очень выразительно. Хотелось бы поставить не пять, а шесть звезд.

А Антонр Всё супер, программа бомба

Г Георгий Экскурсия оставила только положительные впечатления: красивые места, отличная организация и работа гида. Всё понравилось.

Б Борис Эта экскурсия точно одна из лучших. Бангкок мне очень понравился, как историческая часть, так и деловой центр. Обед тоже был отличный

И Ирина Всё прошло отлично! Понравилась работа и гида и вообще всей команды. Не занудно и бодро всё прошло, спасибо

Е Евгения Гид видно что интересуется и разбирается в истории Таиланда, рассказ был структурированный и интересный

Д Дарья Очень красивое место, словами трудно передать! Гид Никита отлично рассказывает о культуре и традициях Таиланда, всегда отвечает на вопросы. Эта экскурсия точно стоит того, чтобы включить её в маршрут.

м матвей Очень рекомендую поездку на реку Квай! Всё прошло замечательно: быстрое бронирование, подробная информация, на экскурсии с нами были Леонид и Равиль - настоящие профессионалы и душевные люди. Получилось незабываемо.

Е Елена Роман понравился, очень много информации знает, молодец👍

А Александра Все прекрасно, даже пробки не испортили этот день) съездили на озеро, Оскар отличный гид, очень интересно все рассказывает. Второй день программы также прошел отлично, пробки были в Камбодже, но скорее из-за ремонта дороги и ливня, в Тае долетели быстро по шоссе. Все очень понравилось. Второй день гидом был Макара, он просто чудо, очень добрый солнечный человек, замечательно рассказывал