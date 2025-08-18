Откройте для себя захватывающее двухдневное приключение на реке Квай, где вас ждут живописные джунгли и великолепный водопад Эраван с освежающими водами.
Проведите ночь в уютном месте с бассейном, а на следующий день насладитесь сплавом по реке и общением с величественными слонами!
Описание тураДва дня в сердце Таиланда: река Квай и водопад Эраван Приглашаем вас в уникальное двухдневное путешествие на реку Квай — удивительное место с живописными тропическими джунглями, крутыми горами и захватывающими водопадами. Вас ожидает прогулка на лодке по каналам крупнейшего действующего плавучего рынка в Юго-Восточной Азии — Дамноен Садуак, а также посещение 7-ми уровневого водопада Эраван, где можно освежиться и сделать бесплатный пилинг ног благодаря рыбкам Гарра Руфу. Ночь вы проведете в живописном месте с бассейном и вкусным ужином. На второй день вы сможете покататься на плоту по реке, отдохнуть в термальных источниках с температурой около 45 градусов и пообщаться с величественными слонами, которых можно покормить и даже искупаться с ними в реке за дополнительную плату. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Допускается выезд на программу из Бангкока, а завершение в Паттайе или наоборот. При путешествии с чемоданами, взымается доплата 1000 бат за каждый чемодан, если транспорт микроавтобус, если транспорт - большой автобус, то доплаты нет.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки.
- Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плавучий рынок Дамноен Садуак
- Водопад Эраван
- Река Квай
- Парк Са Йок и водопад Са Йок Нои
- Монумент строителям дороги смерти
- Деревня слонов
- Храм Ват Там Сыа
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Питание, в соответствии с описанием программы
- Катание на слонах
- Сплав на плоту
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле: при двух-трехместном - 1540 батов с чел (для детей ниже 120 см - 1270 батов), при одноместном заселении - 2040 батов с чел.
- По желанию, массаж в отеле - ~300 бат в час
- По желанию, баня на дровах в отеле - ~300 бат
- По желанию, купание со слонами - ~800 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
18 авг 2025
Елена оказалась потрясающим гидом, программа продумана до мелочей. Всем советую.
И
Индира
13 авг 2025
Спасибо большое, все очень понравилось
А
Аслан
10 авг 2025
Очень яркая и насыщенная экскурсия! Прекрасная организация, вкусная еда, отличные массажи, катание и купание со слонами - восторг. Гид Елена знает массу интересных фактов и умеет увлечь рассказом. Всем советую, впечатления гарантированы.
Я
Яна
7 авг 2025
Гид прекрасный, все прошло отлично. Спасибо
Е
Елизавета
26 июл 2025
Елена - настоящий кладезь знаний и прекрасный рассказчик. Внимательна к каждому гостю, говорит очень выразительно. Хотелось бы поставить не пять, а шесть звезд.
А
Антонр
17 июл 2025
Всё супер, программа бомба
Г
Георгий
11 июл 2025
Экскурсия оставила только положительные впечатления: красивые места, отличная организация и работа гида. Всё понравилось.
Б
Борис
10 июл 2025
Эта экскурсия точно одна из лучших. Бангкок мне очень понравился, как историческая часть, так и деловой центр. Обед тоже был отличный
И
Ирина
13 июн 2025
Всё прошло отлично! Понравилась работа и гида и вообще всей команды. Не занудно и бодро всё прошло, спасибо
Е
Евгения
5 июн 2025
Гид видно что интересуется и разбирается в истории Таиланда, рассказ был структурированный и интересный
Д
Дарья
25 мая 2025
Очень красивое место, словами трудно передать! Гид Никита отлично рассказывает о культуре и традициях Таиланда, всегда отвечает на вопросы. Эта экскурсия точно стоит того, чтобы включить её в маршрут.
м
матвей
21 мая 2025
Очень рекомендую поездку на реку Квай! Всё прошло замечательно: быстрое бронирование, подробная информация, на экскурсии с нами были Леонид и Равиль - настоящие профессионалы и душевные люди. Получилось незабываемо.
Е
Елена
20 мая 2025
Роман понравился, очень много информации знает, молодец👍
А
Александра
12 апр 2025
Все прекрасно, даже пробки не испортили этот день) съездили на озеро, Оскар отличный гид, очень интересно все рассказывает. Второй день программы также прошел отлично, пробки были в Камбодже, но скорее из-за ремонта дороги и ливня, в Тае долетели быстро по шоссе. Все очень понравилось. Второй день гидом был Макара, он просто чудо, очень добрый солнечный человек, замечательно рассказывал
в
владимир
29 мар 2025
Экскурсия выше всяких похвал! Всё было чётко организовано: Леонид всегда на связи, транспорт приехал вовремя, программа сбалансированная. Гид Татьяна - отличный рассказчик, видно, что любит своё дело. Комфортный автобус, уютный отель, вкусный ужин и даже возможность заказать массаж. Пожалуй, это лучшая поездка за последнее время.
