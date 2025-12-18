Описание экскурсии
Это захватывающее путешествие, которое начинается с головокружительного подъема на самую высокую точку города — смотровую площадку Maha
Nakhon Sky
Walk (314 м). С небесных высот маршрут опускается в историческое сердце города — шумный Китайский квартал и тихие каналы (клонгы) старого Бангкока, где можно увидеть традиционный уклад жизни. Вечером вы посетите роскошный комплекс ICONSIAM с его знаменитым шоу поющих фонтанов, а затем отправитесь в вечерний круиз.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. MahaNakhon SkyWalk (314 м) | Взгляд с высоты: Посещение самой высокой смотровой площадки (King Power Mahanakhon). Быстрый подъем, панорамный вид 360°, и, для смелых, прогулка по стеклянному полу, нависающему над городом
- 2. Китайский квартал (Яоварат) | Исторический хаос: Погружение в колорит старого города. Прогулка по узким улицам, осмотр золотых лавок и храмов, дегустация знаменитого уличного стрит-фуда Бангкока
- 3. Катание по каналам (Клонг) | Венеция Востока: Путешествие на длиннохвостой лодке по водным артериям. Знакомство с традиционным бытом местных жителей и архитектурой домов на сваях
- (Опционально) | 4. Цветочный рынок (Пак Клонг Талат) | Феерия красок: Посещение главного оптового рынка цветов. Осмотр тысяч орхидей, лотосов и гирлянд невероятные тропические ароматы
- 5. Торговый центр ICONSIAM | Современный символ: Осмотр роскошного комплекса. Посещение уникального внутреннего плавучего рынка SookSiam
- 6. Шоу поющих фонтанов (ICONSIAM) | Волшебный танец: Грандиозное свето-музыкальное шоу воды на набережной реки Чао Прайя перед ICONSIAM
- 7. Вечерний круиз с ужином по реке | Романтический финал: Посадка на круизный лайнер. Ужин (шведский стол) с блюдами тайской и международной кухни, развлекательная программа и наслаждение видами подсвеченных храмов и достопримечательностей Бангкока
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в лобби вашего отеля
Завершение: Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
