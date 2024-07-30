9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
$80 за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
Завтра в 08:15
8 авг в 08:15
$100 за человека
9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $375 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 июля 2024Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
- ЕЕлена11 июля 2024Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
- ААлександр1 июля 2024Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ООльга11 апреля 2024Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
- ВВлади24 января 2024Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Однодневные»
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