Однодневные – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
На машине
6 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
$80 за человека
Многоликий Таиланд - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
Завтра в 08:15
8 авг в 08:15
$100 за человека
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Очень круто и позитивно! Все пролетело как мгновение:) усталые,довольные,сытые возвращаемся домой! Спасибо огромное всем! Особенно Федору Потрясно и классно 🤗
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Спасибо огромное за такую экскурсию. Отдельная благодарность гиду Павлу, вы best of the best👌🏻👌🏻👌🏻💪🏼
  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
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    на русском языке, поэтому все максимально доступно и понятно. Было интересно узнать про историю Аюттхи, королевской семьи и то, как живет тайский народ. Дмитрий - профессионал, который найдет подход к каждому человеку и сможет все подробно рассказать так, чтобы это было интересно. Очень советую обращаться только к Дмитрию!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав
  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • В
    Влади
    24 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  2. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  3. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 375. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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