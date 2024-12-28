5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Уникальный маршрут по Бангкоку
- 🚤 Прогулка на речном трамвае
- 🍜 Гастрономические открытия
- 🏯 Исторические достопримечательности
- 🌆 Панорамные виды на город
Что можно увидеть
- Парк Люмпини
- Алтарь Эраван
- Крепостная стена
- Железный дворец Лоха Пасат
- Королевский дворец
- Храм Ват Сутхат
- Sky bar на крыше отеля Lebua
Описание водной прогулки
Парк Люмпини — зелёный оазис в шумном Бангкоке. Вы понаблюдаете за местными жителями, занимающимися тайцзицюань и йогой, полюбуетесь природой и здешними обитателями — варанами.
Алтарь Эраван — одно из самых известных святилищ города. Здесь вы сможете загадать желание и посмотреть уникальные танцы Нанг Рум, которые исполняются в честь богов.
Прогулка на речном трамвае по каналу. Посмотрите на Бангкок с воды и узнаете о жизни местных, которые селятся вдоль каналов. Сделаете фото традиционных деревянных домов и ярких лодок.
Историческая часть Бангкока. Прогуляемся вдоль крепостной стены и возле железного дворца Лоха Пасат, где обсудим уникальные архитектурные элементы и захватывающие исторические факты.
Посещение культового ресторана с 85-летней историей, отмеченного гидом Мишлен. Попробуете здесь лапшу Пад Тай и погрузитесь в атмосферу настоящего тайского гостеприимства.
Вечерний Чайнатаун — один из самых ярких районов Бангкока. Будем пробовать различные виды чая в чайной лавке и закуски у уличных торговцев.
Поездка на тук-туке — традиционном тайском транспорте. Вы проедете мимо Королевского дворца, монумента Демократии и храма Ват Сутхат, наслаждаясь огнями города и его ночной энергией.
Sky bar на крыше отеля Lebua. Полюбуетесь панорамным видом на сверкающий город с бокалом коктейля в руках.
Вы узнаете:
- все ли тайцы — буддисты
- почему короли Таиланда именуются Рама и что такое «Вай»
- как император Николай II посещал Бангкок и откуда в королевской династии Таиланда русская кровь
и многое другое об истории и культуре страны!
Организационные детали
- Передвигаться по городу будем пешком, на подземном и воздушном метро, на речном трамвае и традиционном тук-туке — все переезды включены в стоимость
- Питание оплачивается дополнительно: цена одного блюда — $2–5
- Вход в бар отеля Lebua свободный, но подразумевается покупка безалкогольного или алкогольного коктейля на посетителя. Стоимость — от $20 за бокал
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды