Бангкок по максимуму

Откройте для себя все грани Бангкока: от зеленых парков до ночных огней. Погрузитесь в культуру и гастрономию столицы Таиланда
Яркий Бангкок с воды: путешествие через каналы, где открываются виды на деревянные дома и яркие лодки. Посещение парка Люмпини, где можно увидеть варанов и насладиться спокойствием природы. В святилище Эраван
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вас ждут танцы Нанг Рум и возможность загадать желание. Прогулка по исторической части города с крепостной стеной и железным дворцом Лоха Пасат.

Вечерний Чайнатаун подарит гастрономические открытия, а поездка на тук-туке мимо Королевского дворца и храмов оставит незабываемые впечатления. Завершите день в Sky bar на крыше отеля Lebua с панорамным видом на город

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Уникальный маршрут по Бангкоку
  • 🚤 Прогулка на речном трамвае
  • 🍜 Гастрономические открытия
  • 🏯 Исторические достопримечательности
  • 🌆 Панорамные виды на город
Бангкок по максимуму
Бангкок по максимуму
Бангкок по максимуму
Ближайшие даты:
28
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Время начала: 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Парк Люмпини
  • Алтарь Эраван
  • Крепостная стена
  • Железный дворец Лоха Пасат
  • Королевский дворец
  • Храм Ват Сутхат
  • Sky bar на крыше отеля Lebua

Описание водной прогулки

Парк Люмпини — зелёный оазис в шумном Бангкоке. Вы понаблюдаете за местными жителями, занимающимися тайцзицюань и йогой, полюбуетесь природой и здешними обитателями — варанами.

Алтарь Эраван — одно из самых известных святилищ города. Здесь вы сможете загадать желание и посмотреть уникальные танцы Нанг Рум, которые исполняются в честь богов.

Прогулка на речном трамвае по каналу. Посмотрите на Бангкок с воды и узнаете о жизни местных, которые селятся вдоль каналов. Сделаете фото традиционных деревянных домов и ярких лодок.

Историческая часть Бангкока. Прогуляемся вдоль крепостной стены и возле железного дворца Лоха Пасат, где обсудим уникальные архитектурные элементы и захватывающие исторические факты.

Посещение культового ресторана с 85-летней историей, отмеченного гидом Мишлен. Попробуете здесь лапшу Пад Тай и погрузитесь в атмосферу настоящего тайского гостеприимства.

Вечерний Чайнатаун — один из самых ярких районов Бангкока. Будем пробовать различные виды чая в чайной лавке и закуски у уличных торговцев.

Поездка на тук-туке — традиционном тайском транспорте. Вы проедете мимо Королевского дворца, монумента Демократии и храма Ват Сутхат, наслаждаясь огнями города и его ночной энергией.

Sky bar на крыше отеля Lebua. Полюбуетесь панорамным видом на сверкающий город с бокалом коктейля в руках.

Вы узнаете:

  • все ли тайцы — буддисты
  • почему короли Таиланда именуются Рама и что такое «Вай»
  • как император Николай II посещал Бангкок и откуда в королевской династии Таиланда русская кровь

и многое другое об истории и культуре страны!

Организационные детали

  • Передвигаться по городу будем пешком, на подземном и воздушном метро, на речном трамвае и традиционном тук-туке — все переезды включены в стоимость
  • Питание оплачивается дополнительно: цена одного блюда — $2–5
  • Вход в бар отеля Lebua свободный, но подразумевается покупка безалкогольного или алкогольного коктейля на посетителя. Стоимость — от $20 за бокал
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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М
28 дек 2024
Дмитрий, спасибо за экскурсию!!! И мы и дети остались очень довольны!!! Увидели Бангкок за один день со всех сторон! Наелись! Попробовали даже уличную еду, хотя до этого вообще никогда даже не подходили к этим тележкам 🤪Удивительно, что это возможно! Очень советую!

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