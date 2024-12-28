Яркий Бангкок с воды: путешествие через каналы, где открываются виды на деревянные дома и яркие лодки. Посещение парка Люмпини, где можно увидеть варанов и насладиться спокойствием природы. В святилище Эраван

вас ждут танцы Нанг Рум и возможность загадать желание. Прогулка по исторической части города с крепостной стеной и железным дворцом Лоха Пасат. Вечерний Чайнатаун подарит гастрономические открытия, а поездка на тук-туке мимо Королевского дворца и храмов оставит незабываемые впечатления. Завершите день в Sky bar на крыше отеля Lebua с панорамным видом на город

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от $330 за человека

Ваш представитель в Бангкоке

Дмитрий Ваш представитель в Бангкоке

Время начала: 15:00, 15:30, 16:00

Описание водной прогулки

Парк Люмпини — зелёный оазис в шумном Бангкоке. Вы понаблюдаете за местными жителями, занимающимися тайцзицюань и йогой, полюбуетесь природой и здешними обитателями — варанами.

Алтарь Эраван — одно из самых известных святилищ города. Здесь вы сможете загадать желание и посмотреть уникальные танцы Нанг Рум, которые исполняются в честь богов.

Прогулка на речном трамвае по каналу. Посмотрите на Бангкок с воды и узнаете о жизни местных, которые селятся вдоль каналов. Сделаете фото традиционных деревянных домов и ярких лодок.

Историческая часть Бангкока. Прогуляемся вдоль крепостной стены и возле железного дворца Лоха Пасат, где обсудим уникальные архитектурные элементы и захватывающие исторические факты.

Посещение культового ресторана с 85-летней историей, отмеченного гидом Мишлен. Попробуете здесь лапшу Пад Тай и погрузитесь в атмосферу настоящего тайского гостеприимства.

Вечерний Чайнатаун — один из самых ярких районов Бангкока. Будем пробовать различные виды чая в чайной лавке и закуски у уличных торговцев.

Поездка на тук-туке — традиционном тайском транспорте. Вы проедете мимо Королевского дворца, монумента Демократии и храма Ват Сутхат, наслаждаясь огнями города и его ночной энергией.

Sky bar на крыше отеля Lebua. Полюбуетесь панорамным видом на сверкающий город с бокалом коктейля в руках.

Вы узнаете:

все ли тайцы — буддисты

почему короли Таиланда именуются Рама и что такое «Вай»

как император Николай II посещал Бангкок и откуда в королевской династии Таиланда русская кровь

и многое другое об истории и культуре страны!

Организационные детали