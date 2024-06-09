Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - это уникальная возможность увидеть город в его лучшем свете.
Вы посетите храм Лежащего Будды с гигантской статуей, Китайский квартал с храмом Золотого Будды и Цветочный рынок, один из читать дальше
крупнейших в мире. Прогулка по улице Каосан подарит вам незабываемые впечатления. Переезды на общественном транспорте добавят колорита вашему путешествию. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет учитывать все ваши пожелания. Забронируйте сейчас и насладитесь вечерним Бангкоком
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🌆 Вечерний Бангкок - идеальное время для прогулок
🕌 Храм Лежащего Будды с гигантской статуей
🌸 Один из крупнейших цветочных рынков мира
🏮 Китайский квартал с храмом Золотого Будды
🍜 Улица Каосан с популярным стрит-фудом
Что можно увидеть
Храм Лежащего Будды
Цветочный рынок
Китайский квартал
Храм Золотого Будды
Храм Гуань Инь
Ворота в китайский квартал
Улица Каосан
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Лежащего Будды. Вы увидите гигантскую статую Будды в ожидании нирваны, индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри.
Цветочный рынок. Он входит в десятку крупнейших цветочных рынков мира. Я расскажу, как в Таиланде устроен цветочный бизнес.
Китайский квартал. Здесь мы посетим храм Золотого Будды с самой большой в мире золотой статуей (5,4 тонны), датируемой 13 веком, китайский храм Гуань Инь и ворота в китайский квартал. А также прогуляемся по популярной улице со стрит-фудом. Многие заведения на ней уже не первый год входят в список Мишлена, при этом блюда стоят от 2$.
Улица Каосан (по желанию). Если у вас останутся силы, мы пройдём по шумной туристической улице, ставшей меккой для молодёжи из разных стран.
Организационные детали
Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туке. Расходы на него составят около 300-600 бат на группу.
Входные билеты в храм Лежащего Будды оплачиваются дополнительно — 300 бат/чел
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей и/или организовать трансфер на минивэне. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Если вы забронируете экскурсию на 15-16 часов, можно заранее заказать часовую прогулку на тайской «длиннохвостой» лодке (longtail boat) по каналам первого района Бангкока — Тхонбури. Здесь мы будто попадём в прошлое. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и Сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры. Стоимость прогулки — 1500 бат/час (на всех).
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленьких читать дальше
тайских городках. Работаю с командой русскоговорящих тайских лицензированных гидов. Могу предложить несколько вариантов экскурсий и туров, но чаще подбираю под запрос клиента индивидуальную программу в соответствии с его интересами. Организую встречу в аэропорту и сопровождение на личном авто или на минивэне, есть детское сидение или бустер.