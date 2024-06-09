Вечерний Бангкок - это уникальная возможность увидеть город в его лучшем свете.Вы посетите храм Лежащего Будды с гигантской статуей, Китайский квартал с храмом Золотого Будды и Цветочный рынок, один из

крупнейших в мире. Прогулка по улице Каосан подарит вам незабываемые впечатления. Переезды на общественном транспорте добавят колорита вашему путешествию. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет учитывать все ваши пожелания. Забронируйте сейчас и насладитесь вечерним Бангкоком

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Лежащего Будды. Вы увидите гигантскую статую Будды в ожидании нирваны, индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри.

Цветочный рынок. Он входит в десятку крупнейших цветочных рынков мира. Я расскажу, как в Таиланде устроен цветочный бизнес.

Китайский квартал. Здесь мы посетим храм Золотого Будды с самой большой в мире золотой статуей (5,4 тонны), датируемой 13 веком, китайский храм Гуань Инь и ворота в китайский квартал. А также прогуляемся по популярной улице со стрит-фудом. Многие заведения на ней уже не первый год входят в список Мишлена, при этом блюда стоят от 2$.

Улица Каосан (по желанию). Если у вас останутся силы, мы пройдём по шумной туристической улице, ставшей меккой для молодёжи из разных стран.

Организационные детали