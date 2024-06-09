Вечерний Бангкок

Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - это уникальная возможность увидеть город в его лучшем свете.

Вы посетите храм Лежащего Будды с гигантской статуей, Китайский квартал с храмом Золотого Будды и Цветочный рынок, один из
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крупнейших в мире. Прогулка по улице Каосан подарит вам незабываемые впечатления. Переезды на общественном транспорте добавят колорита вашему путешествию. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет учитывать все ваши пожелания. Забронируйте сейчас и насладитесь вечерним Бангкоком

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Вечерний Бангкок - идеальное время для прогулок
  2. 🕌 Храм Лежащего Будды с гигантской статуей
  3. 🌸 Один из крупнейших цветочных рынков мира
  4. 🏮 Китайский квартал с храмом Золотого Будды
  5. 🍜 Улица Каосан с популярным стрит-фудом

Что можно увидеть

  • Храм Лежащего Будды
  • Цветочный рынок
  • Китайский квартал
  • Храм Золотого Будды
  • Храм Гуань Инь
  • Ворота в китайский квартал
  • Улица Каосан
Вечерний Бангкок
Вечерний Бангкок
Вечерний Бангкок
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Лежащего Будды. Вы увидите гигантскую статую Будды в ожидании нирваны, индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри.

Цветочный рынок. Он входит в десятку крупнейших цветочных рынков мира. Я расскажу, как в Таиланде устроен цветочный бизнес.

Китайский квартал. Здесь мы посетим храм Золотого Будды с самой большой в мире золотой статуей (5,4 тонны), датируемой 13 веком, китайский храм Гуань Инь и ворота в китайский квартал. А также прогуляемся по популярной улице со стрит-фудом. Многие заведения на ней уже не первый год входят в список Мишлена, при этом блюда стоят от 2$.

Улица Каосан (по желанию). Если у вас останутся силы, мы пройдём по шумной туристической улице, ставшей меккой для молодёжи из разных стран.

Организационные детали

  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туке. Расходы на него составят около 300-600 бат на группу.
  • Входные билеты в храм Лежащего Будды оплачиваются дополнительно — 300 бат/чел
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей и/или организовать трансфер на минивэне. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Если вы забронируете экскурсию на 15-16 часов, можно заранее заказать часовую прогулку на тайской «длиннохвостой» лодке (longtail boat) по каналам первого района Бангкока — Тхонбури. Здесь мы будто попадём в прошлое. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и Сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры. Стоимость прогулки — 1500 бат/час (на всех).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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