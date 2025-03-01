Ампхава — самый необычный город в Таиланде. Он построен на воде, и вместо улиц здесь каналы. Ампхава — родина двух королей, Рамы I и Рамы II, и любимый город отдыха столичных богачей.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Описание экскурсииОрганизационные детали * В стоимость все включено: транспорт, питание, все входные билеты, прогулки на лодке;
- Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды;
- В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, т. к. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси;
По вторникам, четвергам и субботам в 8:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Дракона Ват Сампхан
- Плавучий рынок Дамноен Садуак
- Рынок раскрывающихся зонтов в городке Самут Сонгхрам
- Город на воде - Ампхава
- Монастырь тайского бокса Ват Бан Кунг
- Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 мар 2025
Очень интересно и комфортно. Насыщенная экскурсия, посетили много мест и все не торопясь. Обед включен - накормили вкусно. Группа была из 8 человек. Мы были с ребёнком 6 лет. Ему
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от $310 за человека
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
22 ноя в 18:00
23 ноя в 18:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Начало: В лобби отеля (если отель находится в пределах гор...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$449 за всё до 4 чел.