Бангкок: по следам дракона

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такие как Ват Сампхан с его гигантским драконом и Ват Пхо с усыпальницей королевской династии, но и посетите самый большой цветочный рынок в Азии.



Мы познакомим вас с местными жителями, монахами, которые поделятся секретами религии и медитативных ритуалов.



Обед и ужин будут организованы в традиционных тайских ресторанах, отмеченных гидом "Мишлен", где вы сможете насладиться настоящей тайской кухней.



Экскурсия предусматривает комфортный трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer и услуги опытного гида, который сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Рекомендуем для взрослых и детей от 6 лет, желающих глубже познакомиться с культурой Таиланда