Бангкок: по следам дракона

Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием в сердце Таиланда. "Бангкок: по следам дракона" не просто экскурсия, это погружение в культуру и традиции страны.

Вы увидите не только знаменитые храмы,
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такие как Ват Сампхан с его гигантским драконом и Ват Пхо с усыпальницей королевской династии, но и посетите самый большой цветочный рынок в Азии.

Мы познакомим вас с местными жителями, монахами, которые поделятся секретами религии и медитативных ритуалов.

Обед и ужин будут организованы в традиционных тайских ресторанах, отмеченных гидом "Мишлен", где вы сможете насладиться настоящей тайской кухней.

Экскурсия предусматривает комфортный трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer и услуги опытного гида, который сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Рекомендуем для взрослых и детей от 6 лет, желающих глубже познакомиться с культурой Таиланда

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Уникальные храмы и ритуалы
  2. 🍜 Дегустация блюд в ресторанах «Мишлен»
  3. 🌺 Посещение крупнейшего цветочного рынка
  4. 🐉 Восхождение на храм гигантского дракона
  5. 🧘‍♂️ Обряд очищения и медитация
  6. 🏙 Погружение в атмосферу чайна-тауна

Что можно увидеть

  • Храм гигантского дракона Ват Сампхан
  • Храм Большого Золотого Будды
  • Храмовый комплекс Ват Пхо
  • Цветочный рынок Пак Клонг Талад
  • Чайна-таун
Бангкок: по следам дракона
Бангкок: по следам дракона
Бангкок: по следам дракона
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Храм гигантского дракона Ват Сампхан. Вы увидите уникальное сооружение высотой 80 метров, взойдёте на вершину храма к древу предков и узнаете скандальную историю комплекса.
  • Храм Большого Золотого Будды. Вы совершите обряд очищения и пройдёте тропой тысяч монахов.
  • Обед в традиционном тайском ресторанчике в провинции Накхон Патон.
  • Храмовый комплекс Ват Пхо. Вы посетите главный храм Будды и усыпальницу королевской династии. Посмотрите на гигантскую статую Лежащего Будды и совершите ритуал — подношение 108 чаш для привлечения удачи и благополучия.
  • Цветочный рынок Пак Клонг Талад — самый большой в Азии.
  • Ужин в аутентичном кафе, отмеченном гидом «Мишлен». Вы увидите процесс приготовления блюд в тайском стиле и насладитесь новыми вкусами.
  • Чайна-таун. Посетите традиционный китайский храм, погрузитесь в атмосферу трущоб мегаполиса, побываете на ортодоксальном рынке чайна-тауна и сувенирной улице, а также угоститесь традиционными сладостями из заведения, отмеченного гидом «Мишлен».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer, услуги гида, дегустация блюд, обед и ужин, предусмотренные программой.
  • Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 6 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$250
Дети до 12 лет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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