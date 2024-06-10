Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием в сердце Таиланда. "Бангкок: по следам дракона" не просто экскурсия, это погружение в культуру и традиции страны.
Вы увидите не только знаменитые храмы,
Вы увидите не только знаменитые храмы,
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные храмы и ритуалы
- 🍜 Дегустация блюд в ресторанах «Мишлен»
- 🌺 Посещение крупнейшего цветочного рынка
- 🐉 Восхождение на храм гигантского дракона
- 🧘♂️ Обряд очищения и медитация
- 🏙 Погружение в атмосферу чайна-тауна
Что можно увидеть
- Храм гигантского дракона Ват Сампхан
- Храм Большого Золотого Будды
- Храмовый комплекс Ват Пхо
- Цветочный рынок Пак Клонг Талад
- Чайна-таун
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Храм гигантского дракона Ват Сампхан. Вы увидите уникальное сооружение высотой 80 метров, взойдёте на вершину храма к древу предков и узнаете скандальную историю комплекса.
- Храм Большого Золотого Будды. Вы совершите обряд очищения и пройдёте тропой тысяч монахов.
- Обед в традиционном тайском ресторанчике в провинции Накхон Патон.
- Храмовый комплекс Ват Пхо. Вы посетите главный храм Будды и усыпальницу королевской династии. Посмотрите на гигантскую статую Лежащего Будды и совершите ритуал — подношение 108 чаш для привлечения удачи и благополучия.
- Цветочный рынок Пак Клонг Талад — самый большой в Азии.
- Ужин в аутентичном кафе, отмеченном гидом «Мишлен». Вы увидите процесс приготовления блюд в тайском стиле и насладитесь новыми вкусами.
- Чайна-таун. Посетите традиционный китайский храм, погрузитесь в атмосферу трущоб мегаполиса, побываете на ортодоксальном рынке чайна-тауна и сувенирной улице, а также угоститесь традиционными сладостями из заведения, отмеченного гидом «Мишлен».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer, услуги гида, дегустация блюд, обед и ужин, предусмотренные программой.
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$250
|Дети до 12 лет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Бангкоке
Буду рад поделится своими впечатлениями и знаниями о культуре Таиланда, погрузить вас в мир Азии и посмотреть его со всех сторон. Экскурсии стараюсь вести как диалог с путешественниками. Я сам влюбился в Таиланд ещё 7 лет назад после первого моего путешествия в эту страну. С тех пор изучил множество классных мест, проникся культурой Сиама и погрузился в тайский быт.Задать вопрос
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