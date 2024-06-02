"Если вы не посетили Большой Королевский дворец - вы не были в Бангкоке", - говорят тайцы. Это место, где началась история города. Вы раскроете секреты королевской семьи и расшифруете особенности

тайской храмовой архитектуры. А потом отправитесь на лодочную прогулку по старейшему району столицы Тхонбури. Посмотрите с воды на повседневную жизнь людей и услышите, как Бангкок зародился и развивался. Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской "длиннохвостой" лодке. Вы увидите местные дома на воде, насладитесь видами на старинные храмы и посмотрите на большого сидящего Будду. По желанию покормите рыбок и купите сувениры. Эту программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид. Дополнительные расходы: билеты во дворец - 500 бат с человека, прогулка по каналам - 1500 бат с лодки. Продолжительность прогулки на лодке - 1 час. По запросу можно добавить в программу храм Лежащего Будды. Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Большой Королевский дворец. Вы посетите бывшую резиденцию королей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери.

Прогулка на лодке по каналам. Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите местные дома на воде, насладитесь видами на старинные храмы и посмотрите на большого сидящего Будду. По желанию покормите рыбок и купите сувениры.

Организационные детали