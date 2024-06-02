"Если вы не посетили Большой Королевский дворец - вы не были в Бангкоке", - говорят тайцы. Это место, где началась история города. Вы раскроете секреты королевской семьи и расшифруете особенности
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение бывшей резиденции королей
- 🛶 Индивидуальная прогулка на лодке
- 🏯 Вид на старинные храмы
- 👑 Узнайте секреты королевской семьи
- 🎋 Насладитесь тайской архитектурой
Что можно увидеть
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Сидящий Будда
- Храм Лежащего Будды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Большой Королевский дворец. Вы посетите бывшую резиденцию королей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери.
Прогулка на лодке по каналам. Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите местные дома на воде, насладитесь видами на старинные храмы и посмотрите на большого сидящего Будду. По желанию покормите рыбок и купите сувениры.
Организационные детали
- Эту программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид
- Дополнительные расходы: билеты во дворец — 500 бат с человека, прогулка по каналам — 1500 бат с лодки
- Продолжительность прогулки на лодке — 1 час
- По запросу мы можем добавить в программу храм Лежащего Будды
- Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленькихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
2 июня 2024
Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and lightly about the most iconic places in Bangkok, the history
А
Александр
20 мая 2024
Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15 она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего
О
Ольга
3 мая 2024
Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.