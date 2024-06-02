Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке

Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
"Если вы не посетили Большой Королевский дворец - вы не были в Бангкоке", - говорят тайцы. Это место, где началась история города. Вы раскроете секреты королевской семьи и расшифруете особенности
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тайской храмовой архитектуры. А потом отправитесь на лодочную прогулку по старейшему району столицы Тхонбури. Посмотрите с воды на повседневную жизнь людей и услышите, как Бангкок зародился и развивался. Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской "длиннохвостой" лодке.

Вы увидите местные дома на воде, насладитесь видами на старинные храмы и посмотрите на большого сидящего Будду. По желанию покормите рыбок и купите сувениры. Эту программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид.

Дополнительные расходы: билеты во дворец - 500 бат с человека, прогулка по каналам - 1500 бат с лодки. Продолжительность прогулки на лодке - 1 час. По запросу можно добавить в программу храм Лежащего Будды. Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение бывшей резиденции королей
  2. 🛶 Индивидуальная прогулка на лодке
  3. 🏯 Вид на старинные храмы
  4. 👑 Узнайте секреты королевской семьи
  5. 🎋 Насладитесь тайской архитектурой

Что можно увидеть

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Сидящий Будда
  • Храм Лежащего Будды
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Большой Королевский дворец. Вы посетите бывшую резиденцию королей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери.

Прогулка на лодке по каналам. Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите местные дома на воде, насладитесь видами на старинные храмы и посмотрите на большого сидящего Будду. По желанию покормите рыбок и купите сувениры.

Организационные детали

  • Эту программу проводит лицензированный русскоговорящий тайский гид
  • Дополнительные расходы: билеты во дворец — 500 бат с человека, прогулка по каналам — 1500 бат с лодки
  • Продолжительность прогулки на лодке — 1 час
  • По запросу мы можем добавить в программу храм Лежащего Будды
  • Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
2 июня 2024
Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and lightly about the most iconic places in Bangkok, the history
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of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
А
20 мая 2024
Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15 она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего
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визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую

Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в
О
3 мая 2024
Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….

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